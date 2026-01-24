Най-важните новини за деня: 24 януари, 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 януари.

СКЕНЕРИТЕ СКАРАХА ПРЕДИЗБОРНО ПАРТНЬОРИТЕ: УПЛАШИХА СЕ ОТ ПРОМЕНИ ПРЕЗ НОЩТА

Депутатите от парламентарните групи на БСП-Обединена левица и "Има такъв народ" - съответно Габриел Вълков и Александър Рашев обясниха какво представлява сканиращите машини, приети в Изборния кодекс и как ще гласуваме на предсроящите предсрочни парламентарни избори.

ПЛОЧКАТА Е САРАФОВ И КАКВО СЛЕДВА КАТО ПАДНЕ: АНАЛИЗ НА "ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ" И "СТУДЕНТИ ПРОТИВ МАФИЯТА"

Защо според учредителите на Инициатива "Правосъдие за всеки" (ИПВ) "ключът" към демокрацията у нас все още се държи от поста на главния прокурор на страната и какво могат да променят протестите, коментират в "Мрежат" по програма "Христо Ботев" адв. Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" и Александър Танев, студент по право.

ДЕЛА "БУХАЛКИ" И ДОКЪДЕ СТИГНА ДЕЛОТО "СИЯНА": БАЩАТА ОБЯВИ СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ

"Около 6-7 заседания по делото "Сияна" минаха, но все още сме далеч от присъда". Това сподели пред БНТ Николай Попов, бащата на загиналата 12-годишна Сияна. Той добави, че е необходимо за тези дела, свързани с катастрофите, да има различни специализирани отделения на прокуратурата и на съда.

БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ, МАКЕДОНИЗМЪТ И "СРЪБСКИЯТ СВЯТ": ЕРВИС ТАЛЮРИ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

Въпросът за наличието на българи в Албания, който продължава да се задава и днес от македонистите, трябва да остане в миналото. Това смята Ервис Талюри от Дружеството за българо-албанско приятелство, който участва в Студио Actualno Балкани. Срещнахме ви с него, за да разберем с какви проблеми се сблъскват нашите сънародници в Албания, където 9 години след признаването на българско малцинство и три години след като в страната се преброиха 7057 българи, продължават антибългарските тези.

ДОКАТО ПРЕГОВАРЯ ЗА МИР, РУСИЯ НЕ СПИРА ДА УБИВА ЦИВИЛНИ: КИЕВ И ХАРКОВ ПОД ПРИЦЕЛ (ВИДЕО)

На 23 и 24 януари Русия води тристранни преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби, за да се сложи край на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. Това обаче не пречи по никакъв начин на режима в Кремъл да не спира да атакува украински градове насред студената зима, да спира тока, водата и парното на цивилни граждани, да ги убива и ранява. От около 1:00 след полунощ започна поредната руска масирана комбинирана въздушна атака - с дронове и различни видове ракети - балистични, крилати, имаше данни от украинските ВВС за изтребители МиГ-31, с които се изстрелват ракети "Кинжал", както и информация за две ракети "Циркон", изстреляни срещу Киев.

РУСИЯ ОТИДЕ НА ПРЕГОВОРИ С ОЩЕ ПОВЕЧЕ УСЛОВИЯ. Z-КАНАЛИТЕ РИДАЯТ, ЧЕ ЗАМРАЗЕНИТЕ АКТИВИ ВСЕ ПАК ЩЕ СА ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл се опитва да принуди американския президент Доналд Тръмп да се откаже от преговорите с Украйна и Европа, които води, и да се съгласи с исканията на Русия, отправени по време на срещата на върха между републиканеца и диктатора Владимир Путин в Аляска през август 2025 г. Руският президентски съветник Юрий Ушаков заяви след срещата на Путин на 22-23 януари с американската делегация, водена от Стив Уиткоф, че „няма надежда“ за постигане на дългосрочно уреждане на войната без разрешаване на териториалния въпрос според „формулата“, за която САЩ и Русия уж са се споразумели в американския град Анкъридж.

НОВАТА ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ НА САЩ: ПЕНТАГОНА ОБЯВИ ОГРАНИЧЕНО АМЕРИКАНСКО УЧАСТИЕ В ЕВРОПА

Съюзниците ще поемат пълна отговорност за отбраната на Европа, докато САЩ ще ограничат ролята си само до критична подкрепа. Това е записано в новата отбранителна стратегия на САЩ. Тя започва така: "Твърде дълго американското правителство пренебрегваше и дори отхвърляше приоритет номер едно да са интересите на американците (...) Повече САЩ няма да бъдат разсейвани с намеси, безкрайни войни, смяна на режими и изграждане на (други) нации (...). (...) Ще подкрепяме мир чрез сила. Ще бъдем мечът и щитът, сдържащи война. Това не значи изолация. Напротив, значи фокусиран и искрен стратегически подход към заплахи, пред които е изправена нашата нация и как най-добре да се справим с тях".

ЕВРОПА ДА НЕ БЪРЗА В ПРЕГРЪДКИТЕ НА КИТАЙ НА ФОНА НА КОНФЛИКТИТЕ СЪС САЩ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ще се обърне ли Европа към Китай на фона на униженията, на които я подлага президентът на САЩ Доналд Тръмп, на повтарящите му се заплахи за увеличения на мита и след като САЩ като цяло поставиха под въпрос бъдещето на транантлантическата търговия и въобще на политическия Запад? Това се пита германският ежедневник Bild, припомняйки, че преди ден Тръмп за пореден път остро разкритикува икономическата, енергийната и миграционната политика на Европа, като този път го направи по време на Световния икономически форум в Давос.

BILD: ЕВРОПА ИМА СКРИТ КОЗ СРЕЩУ ДОНАЛД ТРЪМП

Може ли Европа наистина да се противопостави на анексирането на Гренландия? Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново настоява за завземането на северноатлантическия остров, пише Вild.de.