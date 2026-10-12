Най-важните новини за деня: 12 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 октомври 2026 г.

ДЕМЕРДЖИЕВ: ИВА МИХАЙЛОВА Е НАСТАНЕНА В "ПИРОГОВ", МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ОХРАНА

Ива Михайлова е настанена в болница "Пирогов". Ще бъдат предприети действия да бъде разпитана - да се установи дали, кога, къде и как е пресякла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"БЕЗОЧЛИВИ, НАХАЛНИ": КЗП ОТКРИ НАДЦЕНКИ ДО 141% ПРИ ХРАНИТЕ, ПРОВЕРЯВА И ПОСКЪПВАНЕТО НА ГОРИВАТА

Надценките при някои основни хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като при кравето масло достигат 141%, а при сиренето - 133%. Това показват първите резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите (КЗП), представени от председателя на комисията Мая Манолова.

БЪЛГАРИТЕ МАСОВО НЯМАТ ПАРИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ: ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ОБЯСНЯВА ЗАЩО (ВИДЕО)

Едва 8% от българите у нас инвестират, а мнозинството нямат дори спестени средства за непредвидени обстоятелства. Това стана ясно от думите на икономиста Георги Захариев, който разказа за резултатите от ново пручване за финансовата грамотност на българина.

"ИГРА НА ЩАТОВЕ" В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА: КИНОТО ВЛИЗА В НОВА ДИРЕКЦИЯ, 30% ОТ ИНСПЕКТОРАТА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО АУТ

Министърът на културата Евтим Милошев планира сериозни преразпределения в администрацията на културното министерство, с които, по думите му, да се повиши ефективността в държавната администрация, да се оптимизират административните структури и да се подобри качеството на провеждането на публичните политики. Това става ясно от доклад на Милошев и негов проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на министерството.

ИГРАТА НА ТРЪМП И ПУТИН ЗА "ЛУКОЙЛ": АКО КУПИМ РУСКИ ПЕТРОЛ, ЩЕ НИ СЪДЯТ В САЩ

В България официална документация за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" не е идвала. Това заяви особеният управител на "Лукойл Нефтохим" Евгени Симеонов предвид спекулациите, че именно продажбата на активите зад граница на "Лукойл", включително българската рафинерия, е една от отстъпките, които преговарящите на американския президент Доналд Тръмп са предложили на руския диктатор Владимир Путин. Цялата идея е активите да отидат в близки до Тръмп инвеститори, говори се за Близкия изток, което да удовлетворява и Путин, а така Тръмп да притисне повече Украйна за край на войната. "Лукойл Нефтохим" също е чуждестранен актив, но Симеонов посочи, че не е още ясно дали рафинерията в Бургас ще е част от евентуална сделка за чуждестранните активи на "Лукойл" – ОЩЕ: Дизел от Путин вместо мир в Украйна: Мръсотията на Тръмп от "А" до "Я" (ОБЗОР – ВИДЕО)

КАК ЩЕ РЕАГИРАМЕ СЛЕД АТАКАТА С ДРОНОВЕ: ЙОТОВА ГОТВИ НОТА, НО БЕЗ АКТИВИРАНЕ НА ЧЛ. 4 ПО ДОГОВОРА С НАТО

Останки от дронове все още не са открити след атаката на корабите в Черно море. Подводен специален дрон вече изследва потъналия кораб, така че предстои да разберем. Чакаме доказателствата, за да може да оформим становището си и да предприемем необходимите мерки. Това заяви президентът Илияна Йотова в ефира на bTV. Още: Турски медии: България планира спешни преговори с Турция и Румъния, иска забрана за дронове над Черно море

НЕОБЯСНИМО Е ЗАЩО УПРАВЛЯВАЩИТЕ КРИЯТ, ЧЕ ДРОНОВЕТЕ СА РУСКИ: ДОЦ. МИЛЕН ЛЮБЕНОВ С АНАЛИЗ (ВИДЕО)

Трудно е да поставим поредица от национални и международни събития в политически контекст. В предизборната кампания обаче можем да кажем, че всяко действие на различни политически и социални процеси има политически оттенък. Това заяви в предаването Студио Actualno политологът доц. Милен Любенов, коментирайки предизборната битка за “Дондуков” 2.

КАКВО ЩЕ ЗАГУБИ ТРЪМП СЛЕД СДЕЛКАТА ЗА ДИЗЕЛ С ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е притиснат до стената и затова прави отчаяни и трудно обясними логически опити да излезе някак от задънената улица, с която влезе най-вече заради необмислената си война с Иран. За да прикрие това, той се фокусира върху Украйна и я очерня като виновна за високите цени на горивата специално в САЩ, след като неговите действия срещу Иран доведоха до затваряне на най-голямата артерия за търговия с петрол и петролни продукти в света – Ормузкия проток. Тръмп не просто сключи сделка за руски дизел с руския диктатор Владимир Путин – явно е, че той всячески притиска Украйна да се предаде, за да бъде сложен край на войната там. Такъв край е пределно ясно, че ще е само ново начало на следващата война – ОЩЕ: Ако продължат ударите по руските рафинерии: Тръмп заплашва да блокира оръжие за Украйна

ПОДЛОСТТА НА ТРЪМП: НЕ СИ УДРЯЙТЕ САМО РАФИНЕРИИТЕ, НО УКРАЙНА ИМА ЕДВА ЕДНА

Спирате ударите само по петролни рафинерии - това всъщност е имал предвид под "енергийно примирие" американският президент Доналд Тръмп с обявеното в личната му социална мрежа Truth Social в късния вчерашен следобед. Уточнението е на изданието Axios - и за пореден път това показва подлостта на Тръмп - Още: Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

АКО ПРОДЪЛЖАТ УДАРИТЕ ПО РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ: ТРЪМП ЗАПЛАШВА ДА БЛОКИРА ОРЪЖИЕ ЗА УКРАЙНА

Администрацията на Доналд Тръмп иска Украйна да спре атаките срещу руските енергийни доставки и прибягва до сурови заплахи, за да го направи. Механизмът PURL, чрез който Киев получава американски оръжия, е изложен на риск, съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски дипломати. Според изданието, американски представители са се обаждали в европейските столици и Киев в събота и неделя. Целта на разговорите е била да се спрат атаките срещу руските петролни рафинерии. Източниците на FT или са получили тези обаждания сами, или са били запознати със съдържанието им.

"ПУТИН НЕ ЧЕТЕ TRUTH SOCIAL": ЗЕЛЕНСКИ И ТУСК РАЗСИПАХА ТРЪМП НА ФОРУМ НА НАТО (ВИДЕО)

"Тази зима, ако Русия не се съгласи на спиране на огъня по енергийни обекти, ще отговорим". Това обеща украинският президент Володимир Зеленски по време на видеоконферентно включване на Варшавския форум за сигурност, където водеща роля има НАТО. По думите му, обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие може наистина да проработи – ОЩЕ: Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

КИТАЙСКИТЕ ЕЛЕКТРОМОБИЛИ НАСТЪПВАТ В ЕВРОПА, ЕС ОЧАКВА ОТСТЪПКИ ОТ ПЕКИН

Докато Европа и Китай са на прага на търговска война, Пекин е изправен пред ясен избор: да направи отстъпка, за да намали напрежението, или да налее масло в огъня. Той трябва да избере първото, а постепенното премахване на стимул, който възнаграждава автомобилните му производители за повече продажби в чужбина, е добро начало.

ЦСКА СРЕЩУ "14 ЧОВЕКА"! НОВО ЛИЦЕ ПРИ ГИЗДОЛ И НОВ КОШМАР ЗА ЛЕВСКИ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

ЦСКА започна с драматична победа новата ера под ръководството на Маркус Гиздол, но успехът над ЦСКА 1948 не мина без напрежение и сериозни претенции към съдийството. В същото време Левски продължава победния си ход, но поредната контузия на Мустафа Сангаре поставя нови въпросителни пред "сините". Това са част от основните теми в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.