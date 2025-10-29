Най-важните новини за деня: 29 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 октомври 2025 г.

ОФИЦИАЛНО: НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Рая Назарян вече е председател на 51-вото Народно събрание. Кандидатурата ѝ, издигната от парламентарната група на ГЕРБ, получи подкрепата на 129 народни представители. "Против" гласуваха 77 депутати, а 14 се въздържаха. Партия "Възраждане" предложи за поста зам.-председателя на парламента Цончо Ганев. За него дадоха своя вот едва четирима народни представители, 118 бяха "против", а 62 се въздържаха.

СТОЯНА ГЕОРГИЕВА: ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е, ЧЕ БОРИСОВ ДАДЕ НА ПЕЕВСКИ ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ (ВИДЕО)

Политическо престъпление е, че Бойко Борисов даде на голямото “Д“, на Делян Пеевски, парите на данъкоплатците. Това каза в предаването Студио Actualno журналистката Стояна Георгиева, създател и главен редактор на сайта Медиапул: “Голямото “Д“ командва парите на данъкоплатците и за мен това е най-голямото политическо престъпление, или как да го нарека всъщност, на Бойко Борисов и на ГЕРБ – че му дават да прави това. Защото Пеевски си набавя структури и подкрепа, печели избори и ще продължи да печели с парите на всички данъкоплатци. Чрез Министерството на финансите, разпределя ги на негови общини, който кмет мине към него или по друг начин.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАЗЯТ ПЕЕВСКИ ОТ ЗАКОН САНКЦИОНИРАНИ ПО "МАГНИТСКИ" ДА НЕ ЗАЕМАТ ПОСТОВЕ

Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание отхвърли на първо четене законопроекта на "Възраждане", с който партията предлага да се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон "Магнитски", да заемат държавни, местни и партийни постове. Предложението бе мотивирано с аргумента, че в България трябва да се въведе ясен антикорупционен стандарт и да се предотврати възможността хора с наложени международни санкции да упражняват власт и влияние.

ДЪЛГОВЕ ЗА МИЛИОНИ НЕ ПРЕЧАТ: БИЗНЕСЪТ НА НОВ СВИДЕТЕЛ СРЕЩУ КОЦЕВ Е ЗА ЗАВИЖДАНЕ

Един от двамата най-нови свидетели срещу варненския кмет Благомир Коцев – Ивелин Иванов, е продал фирма с над 2,2 милиона лева задължения към Националната агенция за приходите (НАП) през 2022 г., след като дяловете ѝ не са били запорирани. Впоследствие бизнесменът е продължил да строи „на чисто“, а конкретната компания – „Сле Груп-01“ – оперира при друг собственик, съобщи разследващата медия BIRD.bg. Actualno.com направи проверка и информацията се потвърждава.

ТРУС В МОНОПОЛА ЗА ЧИСТОТАТА НА СОФИЯ: НОВА ФИРМА ВЛИЗА В БИЗНЕСА С БОКЛУКА

Обществената поръчка за сметопочистването на районите "Люлин" и "Красно село" се прекратява поради липса на конкуренция. Планът на общината е да възложи официално дейността на "Софекострой", след изтичане на сроковете за обжалване. За районите "Илинден", "Надежда" и „Сердика“ договорът изтича на 7 януари 2026 г. Решението е да се подпише договор с турската фирма "Норм Санаи".

КАКВО ИМА В БЮДЖЕТИТЕ НА ДОО И НЗОК ЗА 2026: НОИ И НЗОК ЩЕ ИМАТ ТЕЖКАТА ДУМА

Националните съвети на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще разгледат бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и и бюджета на НЗОК за 2026 г. Припомняме, че снощи изтече информация, според която правителството може да даде задна за минималната работна заплата от 1 януари и тя да не е 620 евро, а 605 евро в Бюджет 2026.

ГОТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ" - ТЕЖКИ АРГУМЕНТИ ПРОТИВ ОТ БПГА. ИМА НАДЕЖДА СЪС САНКЦИИТЕ

Като зимата и санкциите на САЩ ни изненадаха. Но се действа адекватно – очаква се удължаване на срока за реакция срещу тези мерки (новите санкции на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"). Първото, което може да се направи, е да се удължи срокът, в който мерките още не са в сила – досега е 21 ноември. Правителството прави всичко възможно, ни помагаме. Това заяви изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Андрей Делчев.

ЕВЕНТУАЛНИТЕ КУПУВАЧИ НА "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ": КОИ СА И КАКВО ЗНАЕМ ЗА ТЯХ?

В началото на седмицата руската компания "Лукойл" обяви на официалната страницата на компанията, че ще продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави". От дружеството уточняват, че вече е започнало разглеждането на лицензии на потенциални купувачи. Със сигурност в "международните активи" попада и голямата българска петролна рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас".

ПАК БЪЛГАРИ РАБОТЯТ ЗА ПУТИН В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА? ТРЪГВА ДЕЛО ЕМБЛЕМА ВЪВ ФРАНЦИЯ

Ранна сутрешна тъмнина обвива бреговете на Сена, когато охранител в Парижкия музей на Холокоста, намиращ се на метри от катедралата "Нотр Дам", забелязва подозрителна сцена. Двама мъже в тъмни дрехи пръскат червена боя по Стената на праведните – паметник с изписани имена на онези, които са спасявали евреи във Франция по време на Втората световна война. Докато охранителят се впуска в преследването им, трети мъж излиза от сенките на близка сграда, за да заснеме нощната работа - 35 червени отпечатъка от ръце, разпръснати по 25-метровата стена.

НАПУК НА РУСКИТЕ УДАРИ: КИЕВ ОБЯВИ, ЧЕ ПУСКА ПАРНОТО. ЗЕЛЕНСКИ КАЗА СЪЩОТО ЗА ЦЯЛА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 29 октомври, т.е. днес, официално започва отоплителният сезон в Киев и се пуска парното. Това съобщи в канала си в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко. Става въпрос за домакинствата – за болници, детски градини и училища, парното беше пуснато още на 3 октомври. Украинският президент Володимир Зеленски също каза пред журналисти, че парното за домакинствата в цяла Украйна ще бъде пуснато днес, 29 октомври. Всичко това става, макар особено през последните 30-40 дни Руската федерация да нанесе редица въздушни удари срещу газова и енергийна инфраструктура в Украйна.

"НЯМА СТИМУЛ": АМЕРИКАНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ НЕ ВЯРВА, ЧЕ ПУТИН ИСКА МИР

Няколко бивши и настоящи служители на Държавния департамент на САЩ потвърдиха, че Бюрото за разузнаване и изследвания (INR) не се доверява на информацията за готовността на руския диктатор Владимир Путин да преговаря за мир в Украйна. Поради това агенцията е започнала разговори с Централното разузнавателно управление (ЦРУ), което наскоро съобщи за положителен напредък към мирно уреждане, пише The Wall Street Journal.

ЛОШИ НОВИНИ ЗА ПУТИН: "БУРЕВЕСТНИК" Е СТАРА РАКЕТНА ТЕХНОЛОГИЯ И МОЖЕ ДА БЪДЕ СВАЛЕНА ОТ НАТО ОЩЕ ПРЕДИ ДА ИЗЛЕТИ

Руският диктатор Владимир Путин побърза да каже силни думи за ракетата си "Буревестник", чието изпитание обяви, че е преминало преди дни. Той я нарече единствена по рода си и обяви, че тя няма еквивалент на Запад, а моментът за теста й бе подбран видимо умишлено веднага след като американският президент Доналд Тръмп обяви санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт". Както обикновено, руският диктатор се опитва да сплаши западните държави.

РЕЗКИЯТ ПРИТОК НА НОВИ УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ ПРЕДИЗВИКВА НЕДОВОЛСТВО В БЕРЛИН И ВАРШАВА

Германия и Полша са дом на най-голям брой украински бежанци сред всички страни от ЕС. Според Евростат, приблизително 1,2 милиона живеят в Германия и почти 1 милион в Полша, което представлява повече от половината от всички украинци със статут на временна закрила в ЕС. Политиците в двете страни все по-често изразяват раздразнение от рязкото увеличение на броя най-вече на младите украинци мъже, пристигащи през последните седмици, след като Киев облекчи правилата за излизане от страната. Припомняме, че със смекчаването на ограниченията украинците на възраст 18-22 години вече могат да напускат и да се връщат в Украйна без риск от преследване.

"ГУГИ": РУСИЯ ШПИОНИРА НАТО ОТ ПОТЪНАЛ ПРЕДИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ФЕРИБОТ, СОЧИ МАЩАБНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА НЕМСКИ ЖУРНАЛИСТИ

Това корабокрушение е най-тежкото в европейската следвоенна история: в нощта на 28 септмеври 1994 година при буря в Балтийско море фериботът "Естония" потъва на път от Талин към Стокхолм. До днес истинската причина за катастрофата не е известна. Около нея витаят слухове и предположения, тъй като има редица несъответствия, пише АРД. При катастрофата умират 852 души, но много от труповете не са извадени. Останките на ферибота са на 80 метра под водата на около 35 км югоизточно от финландския остров Утьо. Мястото се приема официално като гробище.