Най-важните новини за деня: 8 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 март 2026 г.

ВЕЛИКО! НИКОЛА ЦОЛОВ ПОСТИГНА ИСТОРИЧЕСКА ПЪРВА ПОБЕДА ВЪВ ФОРМУЛА 2!

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов направи мечтан старт на новия сезон във Формула 2, след като спечели основното състезание от Гран при на Австралия. Българинът стартира от пета позиция на стартовата решетка, но успя да изпревари всичките си конкуренти и да излезе начело, за да постигне историческа първа победа в състезание от Формула 2.

ПАРАДОКСЪТ "НОВА МАКЕДОНИЯ": ОМРАЗА КЪМ БЪЛГАРИЯ НА СТРАНИЦИТЕ, БЪЛГАРИ В РЕДАКЦИЯТА

"Актуално" – прибягват до сензационализъм и дезинформация, за да засилят националистическата реторика. Тази медия многократно се е оказвала в центъра на противоречия поради опити за дискредитиране на лица, които са активни в защитата на македонската идентичност и правата на малцинствата", пише македонската медия "Нова Македония" в своя статия от 19 февуари с автор Далибор Станкович по адрес на Actualno.com. Поводът за тази статия са нормалните разговори с албанските българи в Студио Actualno Балкани и разобличаването на инициирания от "Илинден – Тирана" сайт за малцинствата в Албания, зад който се крие антибългарска пропаганда и език на омразата.

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: ЗАПИСИТЕ С МЕН И ПЕТЬО ЕВРОТО СА ИЗПРАТЕНИ ОТ КАБИНЕТА НА БОРИСЛАВ САРАФОВ

Снимка: БГНЕС

"Считам, че към момента съществува институционален проблем с българската прокуратура. Обърнала съм се към министъра на правосъдието във връзка с тези факти, който да сезира ad hoc прокурора или разследващия прокурор. Парадокаслното е, че Сарафов трябва да назначи прокурор, който да разследва него самия. Сега са ми станали известни определени обстоятелства за престъпления по служба. Подала съм сигнал, но дали ще се установят, не се знае. Извършени са престъпления от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов." Това каза в ефира на NOVA в предаването "На фокус с Лора Крумова" българският европрокурор Теодора Георгиева.

ТРЪМП ПАК Е В ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ЗА МИРА В УКРАЙНА. РУСНАЦИТЕ С ПОВТАРЯЩ СЕ ХОД НА ФРОНТА, ПОКАЗВАЩ ОГРОМНА ДИЛЕМА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

"Знаете ли, Украйна и Русия – човек би си помислил, че някъде може да има малко приятелство, но омразата е огромна. Много им е трудно да стигнат дотам. Много, много е трудно. Ще видим какво ще се случи. Много пъти сме били близо, но едната или другата страна се оттегляше". С поредни думи за войната в Украйна и липсата на прогрес към мир американският президент Доналд Тръмп показа, че не може да намери изход от задънената улица, макар да твърдеше, че ще разреши всичко за "24 часа".

ПРОТЕСТ НА КНСБ ЗАСТРАШАВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ

Планирани мащабни протести на КНСБ може да застрашат изплащането на пенсиите, което трябва да започне на 9 март. За това предупредиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България още преди три дни, когато стана ясно, че в страната предстоят протести в няколко сектора с искания за увеличаване на заплатите. Периодът на планираните протести е 9-12 март.

ПЛАНОВЕ: СПЕЦЧАСТИ НА САЩ И ИЗРАЕЛ ВЛИЗАТ В ИРАН ЗА ОБОГАТЕНИЯ УРАН. ИДВА ЛИ МОЩЕН УДАР СРЕЩУ ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ? (ВИДЕО)

САЩ ще атакуват още по-силно Иран - тези закани на американския президент Доналд Тръмп и на администрацията му стават все по-гръмки. Какво точно обаче означава това - ще има ли сухопътна война и какви ще са целите ѝ?

ГЕОРГИ КЛИСУРСКИ: БЕЗ УДЪЛЖИТЕЛЕН БЮДЖЕТ ДЪРЖАВАТА СПИРА ДА ПЛАЩА СЛЕД 31 МАРТ

Снимка: БГНЕС

Служебният министър на финансите Георги Клисурски призова Народното събрание за спешно приемане на удължителния закон за бюджета. Той подчерта, че ако това не се случи до края на месеца, държавата ще изпадне в невъзможност да извършва плащания, включително и за организацията на предстоящите избори.

КИТАЙ ПОЧНА ДА ПОМАГА НА ИРАН. НАЧЕНКИ НА РАЗДОР В ТЕХЕРАН. РАКЕТИ "КАТЮША" УДАРИХА ПОСОЛСТВОТО НА САЩ В ИРАК (ВИДЕО)

След като Русия изглежда го прави, Китай също се намеси във войната в Иран и то по-сериозно, отколкото руснаците. Два кораба, собственост на иранска компания, обвинявана от Съединените щати в доставка на материали за програмата за балистични ракети на Техеран, са напуснали китайско пристанище за съхранение на химикали тази седмица. Те не са отплавали празни - били са натоварени с нещо, и са се отправили към Иран. Това сочи анализ на The Washington Post на данни за проследяване на кораби, сателитни изображения и записи на американското финансово министерство.

АМЕРИКАНСКИ ТОП ГЕНЕРАЛ РАЗКРИ ГОЛЯМА ГРЕШКА НА САЩ ВЪВ ВОЙНАТА НА РУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА

Генерал-лейтенант от ВВС на САЩ Дейвид Дептула наскоро разкритикува политиката на Съединените щати да откажат да доставят изтребители на Украйна още в началото на войната между Москва и Киев, която реално започна още през февруари 2014 г., пише в редакционна статия Military Watch Magazine.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 9 МАРТ 2026 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

Представяме ви прогнозата за времето на 9 март 2026 г. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места по поречията и в низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около минус 1°. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 12°.

ЗАРАДИ ИРАНСКИТЕ УДАРИ: ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА НА УКРАЙНА ДА ПОМОГНЕ НА АРАБСКИТЕ СТРАНИ

Украйна заяви готовността си да помогне на страните от Близкия изток да се отбраняват срещу иранските дронове, които сега атакуват инфраструктура и военни съоръжения в Персийския залив. Според президента Володимир Зеленски, страната му има богат опит в отбраната срещу дронове и е готова да го сподели. Киев вече води такива консултации със САЩ, Европа и съседни на Иран страни, съобщи той в своя Телеграм канал.