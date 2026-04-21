НА ЖИВО: Тръмп е готов на среща с иранските лидери, но при важно условие

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли твърденията на Иран, че страната няма да участва в поредния кръг от мирни преговори в Пакистан. Републиканецът заяви пред The New York Post, че би бил готов да се срещне с висши ирански лидери, ако бъде постигнат пробив. „Предполага се, че преговорите ще се състоят“, заяви на 20 април американският държавен глава в кратко интервю, отхвърляйки съмненията, че дискусиите могат да се провалят. „Така че предполагам, че на този етап никой не си играе на игрички".

Тръмп даде знак, че е отворен за драматична дипломатическа стъпка - да се срещне директно с иранското ръководство, ако се появи възможност. „Нямам проблем да се срещна с тях. Ако искат да се срещнат, а ние имаме някои много способни хора, (...) аз нямам проблем да се срещна с тях", заяви той.