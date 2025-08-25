НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 25.08.25 - Хора на Тръмп пречат на Украйна с оръжията срещу Русия

Изминаха 41 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Въпросът с възможността Украйна да спечели войната с Русия пак излезе напред - заради информация, че администрацията на Тръмп всъщност е спряла Киев да използва американски оръжия за удари по цели на руска територия. Това беше позволено от администрацията на Джо Байдън почти 1,5 години след старта на пълномащабната война. Новината дойде след като самият Тръмп обясни в Truth Social как не можело да се очаква да спечелиш, когато не можеш да атакуваш:

