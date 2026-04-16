Най-важните новини за деня: 16 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 април 2026 г.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ДНИ ПРЕДИ ВОТА: КОЙ КОЛКО МАНДАТА ЩЕ ИМА И КАКВО ДОВЕРИЕ ПЕЧЕЛИ? (СНИМКИ)

В навечерието на предсрочните избори на 19 април последното проучване на агенция "Маркет Линкс" за bTV за настоящата предизборна кампания очертава 5-партиен парламент с много ясно изразен лидер. Според данните първи са "Прогресивна България" с 30,8%, втори са ГЕРБ-СДС с 18%, трети остават ПП-ДБ с 11,2%, четвърти са "ДПС-Ново начало" с 6,5%, а пети - "Възраждане" с 4,2%.

ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ СЕ ПОКАЧВА ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ, ОТЧИТА ИНДЕКС: ПРИЧИНИТЕ (СНИМКИ)

Общественото напрежение в българското общество остава високо. За първото тримесечие на годината индексът, измерван съвместно от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“, е на стойност 6,88. Това е незначителен ръст спрямо предходният период, когато той беше 6,76. Така въпросният показател продължава да стои в графата „висок индекс, трудно контролирани рискове“, съобщават авторите дни преди предсрочните избори на 19 април.

ЕФЕКТЪТ "НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО": ПРЕДИЗБОРНАТА ИЛЮЗИЯ НА ГНЕВНИЯ ИЗБИРАТЕЛ (СНИМКИ)

Броени часове до края на предизборната кампания за 52-ото Народно събрание и последни дни за размисъл преди изборите на 19 април. Actualno.com продължава да ви представя важните въпроси и ключовите им отговори, които трябва да имаме предвид преди да излезем да упражним правото си на глас.

POLITICO ЗА РУМЕН РАДЕВ: САМОЛЕТЪТ МОЖЕ ДА ИЗГУБИ СКОРОСТ НА ВИСОЧИНА, ОРЕОЛЪТ НА МЕСИЯ - ДА ИЗБЛЕДНЕЕ

Бившият президент и бивш началник на Военновъздушните сили Румен Радев е на път да спечели парламентарните избори в неделя, 19 април, с обещания да се бори срещу „мафиотската държава“. Разтърсвана от непрестанни политически кризи и отслабена от нестабилни коалиции, балканската страна с население от 6,7 милиона души върви към това да стане почти неуправляема, пише в свой материал брюкселското издание Politico, с който прави портрет на лидера на "Прогресивна България" и анализира политическата ситуация у нас.

СЪДЪТ ДА МОЖЕ ДА СЛОЖИ КАИШКА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР: СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОДОБРИ ПРОМЕНИ

Правителството прие пакет от законодателни промени, целящ ефективен и работещ механизъм за разследване на главния прокурор. С него се въвежда задължителен съдебен контрол и върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Целта на предлаганите изменения е въвеждане на ефективен институционален контрол върху действия на ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Законопроектът не създава нов механизъм, а прави вече съществуващия приложим, като отстранява законодателни празноти и въвежда реални гаранции за контрол, уточняват от правителствената пресслужба. Важно е да се отбележи, че тези промени трябва да бъдат гласувани от Народното събрание.

ЗАФОРМЯЩИЯТ СЕ СКАНДАЛ С БОЛНИЦИТЕ И СКЪПИТЕ ЛЕКАРСТВА: РАЗЛИКАТА В ЦЕНИТЕ ЗА ЕДИН ПАЦИЕНТ Е КОЛКОТО ЗА НОВА КОЛА, ОБЯВИ ПРЕМИЕРЪТ (ВИДЕО)

Три дни преди предсрочните парламентарни избори служебният премиер Андрей Гюров заговори не само за търговия с гласове, но и за "търговия със здраве". Без да предоставя конкретни доказателства на този етап, той заяви в началото на заседанието на Министерски съвет, че се използват слабостите на "една пробита система, за да се пълнят партийни каси, а цената се плаща от българските граждани – не само с вноските за здраве, но и буквално със самото здраве".

НЯМА ЕПИДЕМИЯ, А ЕПИДЕМИЧЕН ВЗРИВ ОТ МОРБИЛИ: ПРОФ. ИВА ХРИСТОВА С ПОСЛЕДНИ ДАННИ ЗА ЗАРАЗАТА

Общо 135 са случаите на морбили в страната, като в три от тях не се потвърдиха антитела, така че общо случаите са 132. Не се касае за епидемия от морбили, а за епидемичен взрив, който бавно нараства. Данните представи в ефира на БНТ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. Във Враца случаите на морбили са 103, в Плевен 13, в Ловеч 8, в София-град 2 случая и по един случай от Велико Търново, Плевен, Монтана, Пазарджик и София-област. Още: Над 100 са вече заболелите от морбили у нас

ДОКАТО СЪРБИЯ СЕ ВЪОРЪЖАВА ДО ЗЪБИ: ЛАВРОВ ГОВОРИ ЗА "БУФЕРНА ЗОНА" НА БАЛКАНИТЕ

Външният министър на руския диктатор Владимир Путин Сергей Лавров заговори за "буферна зона" на Балканите и по-конкретно в Сърбия, която междувременно се въоръжава до зъби в последните месеци. Разбира се, според него желанието за буферна зона идвало от Европейския съюз. "Европейският съюз се опитва да превърне Сърбия в „буферна зона“ за противопоставяне на Русия", заявил Лавров в Пекин, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на турската Анадолска агенция. Проучването е проведено сред 1003 лица над 18 г. в страната в периода 7-14 април 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета. Тук идва и първата ремарка - емпирично погледнато проучванията с най-високо доверие и точност на отчетените данни се провеждат по методите лице в лице с таблети.

НЯМА БЕЗОПАСНО МЯСТО: СТОТИЦИ ЖЕРТВИ И РАНЕНИ В ЕДНА ОТ НАЙ-ЧЕРНИТЕ НОЩИ ЗА УКРАЙНА (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руски ракети и дронове разрушиха домове, изгориха сгради и убиха цивилни граждани в големите градове на Украйна по време на масирана нощна атака на 15 срещу 16 април. В Киев, Днипро и Одеса загинаха най-малко 17 души, а над 100 бяха ранени. Нападението се превърна в една от най-смъртоносните руски атаки срещу украински цивилни досега през 2026 г.: Жертви, след като Русия удари Киев и Одеса при визита на делегация на БТА за паметник на Добри Чинтулов. Украйна подпали руска рафинерия (ВИДЕО).

ОЩЕ СЛЕД КАТО НЕ ПРЕВЗЕ КИЕВ ЗА 3 ДНИ, ПУТИН НАРЕДИЛ АРЕСТ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ГО НАПОМНЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили за сигурност (органи на уж руското правосъдие) имат право да арестуват без съдебна обосновка всеки в Русия, който се противопоставя на специалната военна операция (СВО – гнусното име на пълномащабната война в Украйна, което налага режимът на подпалилия я руски диктатор Владимир Путин). Това обаче е разпоредено със секретна заповед на Путин още на 8 март, 2022 година – тоест няма и месец от началото на войната (тя започна на 24 февруари, 2022 година), но повече от 3 дни, в които армията на руския диктатор трябваше да превземе Киев.

ЖЕРТВИ СЛЕД КАТО РУСИЯ УДАРИ КИЕВ И ОДЕСА ПРИ ВИЗИТА НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА БТА ЗА ПАМЕТНИК НА ДОБРИ ЧИНТУЛОВ. УКРАЙНА ПОДПАЛИ РУСКА РАФИНЕРИЯ (ВИДЕО)

Двама души са загинали, а 18 са ранени, сред тях и дете – това е равносметката от проведената в малките часове на нощта масирана руска комбинирана въздушна атака срещу украинската столица Киев. Данните са на ръководителя на Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко, който ги съобщи в официалния си канал в Телеграм. Но не само Киев стана цел на руската атака – поражения има и на още места – ОЩЕ: Десетки дронове срещу Одеса, балистични ракети по Киев: Русия с масирана атака срещу Украйна (ВИДЕО)

"ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАКОННИ МИШЕНИ НА РУСИЯ": МОСКВА ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ПОМАГАЩИ С ДРОНОВЕ НА УКРАЙНА

Руското министерство на отбраната предупреди, че европейските планове за увеличаване на доставките на дронове за Украйна въвличат тези страни все по-дълбоко във войната с Русия, предаде Ройтерс. Министерството каза, че смята, че правителствата на редица страни от ЕС са решили да увеличат производството и доставките на дронове за Украйна, което Москва разглежда като стъпка, която ескалира конфликта.

РУСИЯ ГОТВИ "КОСМИЧЕСКИ ПЪРЛ ХАРБЪР" С ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ

Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува оттам сателити, което би предизвикало глобален хаос, предупреди генерал Стивън Уайтинг - началник на Космическото командване на САЩ. Той заяви пред британското издание The Times, че Америка е „много загрижена“ относно плана на Кремъл. Това е част от тенденцията на засилена руска агресия в Космоса от началото на войната в Украйна, разкри още високопоставеният военен. Тази кампания включва „продължително заглушаване на сателитната комуникация и GPS“, което е в толкова голям мащаб, че „излага на риск гражданските самолети“.

КАК ТРЪМП ЩЕ ФАЛИРА НЕ СВЕТА, А ИРАН: ОБЯСНЯВА ПЕТЪР КИЧАШКИ (ВИДЕО)

Тръмп не дава много поводи за съдържателни критики. Посланието на Тръмп е много ясно: ние сме плътно зад Държавата Израел, подкрепяме Израел, но сме за траен мир. Това заяви международният анализатор Петър Кичашки в предаването “Студио Actualno”, коментирайки действията на Тръмп в Близкия изток. По думите на Кичашки, примирието работи в Газа, тъй като вече над месец там няма военни действия.

БЛОКАДА СРЕЩУ БЛОКАДА: КАК ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК СЕ ПРЕВЪРНА В ОРЪЖИЕ?

Както много наблюдатели бяха предвидили, срещата на върха между Иран и САЩ в Исламабад с посредничеството на Пакистан не доведе до мигновен успех. Някои дори я представят като стратегия, полезна и за двете страни, за да спечелят време и да се прегрупират. Доказателства за това са трудни за намиране, но едно е сигурно: Тръмп обяви началото на нова фаза на конфликта, която с право може да бъде описана като изключително опасна. Нещо повече, необходимостта от промяна на посоката беше очевидна, като се има предвид, че бомбардировките не успяха да доведат до конкретни резултати нито по отношение на разпадането на режима на аятоласите, нито по отношение на унищожаването на военната машина на Иран, пише италианското издание L'AntiDiplomatico.