Най-важните новини за деня: 16 септември 2025 г.

16 септември 2025 г.

ИЗВЪНРЕДНАТА ИНИЦИАТИВА НА ПЕЕВСКИ ЗА БОРД ПО ВОДИТЕ СЕ ИЗСТРЕЛЯ СКОРОСТНО - ПРЕМИЕРЪТ СВИКА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември тази година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза у нас. В рамките на заседанието, което е с начален час 12 ч. на 16 септември в сградата на Министерски съвет, ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме, обяви правителствената пресслужба.

НИКОЛАЙ РАДУЛОВ: МВР СЕ УПРАВЛЯВА ОТ “ДПС - НОВО НАЧАЛО“, СЛОЖИЛИ СА МИТОВ ОТПРЕД ЗА КРАСОТА (ВИДЕО)

Нашите подозрения са, че МВР се управлява от “ДПС - Ново начало“, сложили са Митов отпред за красота. Това каза в предаването Студио Actualno проф. Николай Радулов, депутат и заместник-председател на ПГ на МЕЧ, експерт по национална сигурност, а също така и полицай с опит. Той отговори на въпроси за кадруването в МВР и има ли нещо подозрително в назначаването на Мирослав Рашков като титуляр на поста главен секретар. Професорът коментира и случая с Нколай Кожухаров - бития полицейски шеф в Русе, както и петия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков на тема правосъдие и вътрешна сигурност, внесен от ПП-ДБ, който МЕЧ също ще подкрепят.

КОЯ Е СКРИТАТА ВЛАСТ И КАК РАСТЕ ПЕЕВСКИ? ЯВОР БОЖАНКОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Завладяна държава е тази държава, в която някой може да бъде арестуван по скалъпени обвинения. Видяхме, че случаят с кмета на Варна е емблематичен. Ако няма върховенство на закона, то няма как да важи само за кмета на Варна. Това заяви в предаването "Студио Actualno" народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков, коментирайки предстоящият вот на недоверие към кабинета "Желязков".

BIRD: ПРОКУРАТУРАТА ДЪРЖИ ОСНОВНИЯ СВИДЕТЕЛ СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ НА КАИШКА

Фирмата на прокурорския свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев – Пламенка Димитрова – е била обект на досъдебно производство на Варненската окръжна прокуратура, съобщава разследващият сайт BIRD.bg. Според медията това е станало, след като Върховната касационна прокуратура е получила доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) относно дружеството "Залива 47-СП". За този доклад кореспондентът на "Дневник" във Варна Спас Спасов вече писа в началото на септември, че не е ясно къде се намира - варненската прокуратура не потвърждава, че е при нея.

НОВИТЕ НАРКОТИЦИ: "СЛОНСКА УПОЙКА", КОЯТО ВОДИ ДО БУДНА КОМА

"Новите наркотични вещества, които навлизат, са изключително опасни, тъй като освен че нанасят много тежки поражения, водят до кома и смърт". Това каза в сутрешния блок на БНТ Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници" във връзка с превенцията на наркотиците сред младежите. Той даде пример с така наречената "Слонска упойка", което представлява ксилазин. По думите му една доза е в състояние да нокаутира дори и слон, най-страшното е, че поставя човек, който го използва в будна кома.

ОТИВА ЛИ КЪМ ФАЛИТ: "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ТРУПА ОЩЕ ЗАГУБИ И ДЪЛГОВЕ

Състоянието на "Топлофикация" София става все по-критично. Само за първите три месеца на годината доставчикът на парно за столицата е отчел 133 млн. лева загуба - "в разгара на отоплителния сезон, когато би трябвало да е печатница за пари", коментира финансовият експерт и бивш депутат и съпредседател на Зеленото движение Владислав Панев в профила си във Фейсбук. За сравнение през януари-март 2024 г. общинското дружество е имало печалба от 65 млн. лева - нормално за студените месеци, когато има високо потребление и съответво високи приходи. Според Панев тази година резултатът е лош, защото топлофикацията губи приходи от субсидиите по линия на фонда Сигурност" на енергийната система" (СЕС).

РУСКОТО ВЪНШНО РАЗУЗНАВАНЕ ОБВИНИ ЕС, ЧЕ ГОТВИ "МАЙДАН" В СЪРБИЯ НА 1 НОЕМВРИ

Русия явно не си спомня с добро Революцията на достойнството ("Евромайдан") в Украйна в края на 2013 и началото на 2014 г., когато украинските граждани излязоха на масови протести срещу проруската власт на президента Виктор Янукович и го накараха да избяга, след като отказа да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Москва и до днес определя това като кървав "преврат", организиран от Запада - по думи на диктатора Владимир Путин.

ТРЪМП ОБЪРКА СМЕТКИТЕ НА ЕС: 19-ИЯТ ПАКЕТ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ СЕ ОТЛАГА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД

Европейската комисия ще отложи представянето на следващия пакет от санкции срещу Русия, заявиха във вторник, 16 септември, представители на ЕС. Кръг №19 от наказателните мерки срещу Москва заради агресивната ѝ война в Украйна няма да бъде обсъден от посланиците на 17 септември, както се очакваше, съобщи Politico, като цитира източници от ЕС. Отлагането е за неопределен период, гласи информацията на брюкселското издание.

НЕВЕРОЯТЕН ОБРАТ: НЕОЧАКВАНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ НА РУСКО-БЕЛАРУСКИТЕ ВОЕННИ УЧЕНИЯ (ВИДЕО)

Появата на двамата американски наблюдатели по време на военното учение на Русия и Беларус "Запад 2025" се оказа доста неочакван обрат на събитията след три и половина години война срещу съседна Украйна. При все че Владимир Путин продължава да предизвиква американския президент Доналд Тръмп, опитващ се да постигне мир в Украйна, и демонстративно не показва никакво намерение да прекрати огъня, вчера, 15 септември, двамата представители на САЩ застанаха на наблюдателната площадка, за да проследят съвместните действия на руската и беларуската армия. Впрочем ученията, които се провеждат на всеки четири години, тази година първоначално бяха замислени със сценарий, целящ да отработи защитата на Русия от нападение от страна членка на НАТО.

РУСИЯ ДНЕС: УЧЕНИЯ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ. УКРАЙНА ТВЪРДИ: УДАРИХМЕ КОМАНДНИ ЗВЕНА, ПОСЕТЕНИ ОТ РУСКИЯ ВОЕНЕН МИНИСТЪР (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската реторика по въпроса за бъдеща война с НАТО се засилва всеки ден, но идеята на Кремъл е посредством заплахи да бъде парализирана поне донякъде способността на Алианса да защитава членовете си – точно както побойниците парализират жертвите си с агресивно поведение и викове преди наистина да прибегнат до физическо насилие. Такова заключение прави американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор за войната в Украйна.

КОМИСИЯ НА ООН: ДЕЙСТВИЯТА НА ИЗРАЕЛ В ГАЗА СА ГЕНОЦИД

В отчета на Независимата международна комисия на ООН по разследване на окупираните палестински територии се казва, че действията на Израел съответстват на критериите за геноцид. По данни на комисията Тел Авив е извършил най-малко четири от пет акта, описани в Конвенцията за геноцида. Израел не е участвала в разследването, заявявайки, че е предубедено. В доклада се твърди, че "е ясно, че има намерение за унищожаване на палестинците в Газа" и се допълва, че действията на Израел отговарят на критериите, определени за дефиниране на геноцид.

BERLINER ZEITUNG: УПАДЪКЪТ НА ГЕРМАНИЯ ЛИЧИ И ПО УЛИЦИТЕ

В Китай малки роботи вече доставят храна до високи сгради, а в САЩ автономни превозни средства преминават през цели квартали. В Русия също има примери: в Москва луксозни автомобили спират, за да пропуснат роботите за доставки на Yandex – видеа от тези сцени се разпространяват в социалните мрежи. Докато в други държави подобни технологии се тестват от години, улиците на Берлин все още остават зона без роботи.

ФРАНЦИЯ НА РЪБА: КРИЗА ЗА ПАРИ И ЦЕННОСТИ (ВИДЕО)

Задълбочава ли се кризата във Франция и как това ще се отрази на Европейския съюз и държавите членки? Припомняме, че на 10 септември тази година около 200 000 души излязоха на улицата за масови протести срещу мерките за строги икономии във Франция. Това се случи непосредствено след като премиерът Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента и подаде оставка.

НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР НА БЪЛГАРИЯ, "МАТЕРИАЛЪТ" СИ ОСТАВА СЪЩИЯТ

