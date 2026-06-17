Най-важните новини за деня: 17 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 юни 2026 г.

ЕДИНОДУШНО И НАБЪРЗО ДЕПУТАТИТЕ ЗАМРАЗИХА ЗАПЛАТИТЕ СИ, НО ОСТАВИХА ВРАТИЧКА ЗА БЪДЕЩО УВЕЛИЧЕНИЕ

Без дебат и с пълно единодушие Народното събрание замрази възнагражденията на народните представители на сегашното им ниво от 4236 евро. Промените в Правилника за организацията и дейността на парламента бяха приети със 193 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се".

ЗАПЛАТИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ ДА РАСТАТ КАТО НА ДЕПУТАТИТЕ: ШЕФЪТ НА БЛС ОБЯСНИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ

Директорите на болниците не си определят сами заплатите, а те се определят от Закон за обществените предприятия, където са записани определени критерии. Всички тези предприятия си имат принципали и болниците не правят изключения. Това заяви пред БНТ председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов. Още: Младите не искат да работят, кадровата криза в здравеопазването е сериозна: Шефът на БЛС с мрачна прогноза

СЪДЕБНИ БОМБИ ЗА МАГИСТРАЛА "ХЕМУС" - ЗАЛАГАТ СЕ И ГЪРМЯТ

"Водим спор и аз не разбирам защо потърпевши са тези, които чакат завършването на АМ "Хемус". Това заяви бившият регионален министър Иван Иванов, който беше част от правителството на Росен Желязков. Той уточни, че от 9 лота има разрешителни за строеж за 7 лота, 2 са напълно завършени. Лот 4 е с разрешителни от трима министри, включително от мен, посочи ексминистърът, с уточнение, че никой не ги е обжавал, имало си е срок и е изтекъл. Кой е Иван Иванов, припомнете си много интересен детайл от професионалната му биография - ОЩЕ: БСП: Лъжа е, че Иван Иванов е бил управител на фирма на СИК

СЕЧ И ЗАСТРОЯВАНЕ В ПРИТОК НА СТРУМА: ГРАЖДАНИ СНИМАТ И БИЯТ ТРЕВОГА, ДЪРЖАВАТА МЪЛЧИ (ВИДЕО)

Вече 12 дни Actualno.com не получава отговор от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на въпроси за потенциално незаконна дига в коритото на река Струма - информация, която бе разпространена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова на 5 юни, но без допълнителни подробности. Тогава тя разкри, че е получен граждански сигнал, и добави: "Може да си представите какво наводнение край Сандански може да се получи".

ЗАЩО ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ СМЕНИ РЪКОВОДСТВОТО НА ДПС? ГОВОРИ ПРОФ. РОСЕН СТОЯНОВ (ВИДЕО)

Защо Делян Пеевски смени ръководството на ДПС? Знакови фигури, сред които Йордан Цонев, Хамид Хамид, Байрам Байрам, Станислав Атанасов и др., от понеделник вече не са в ръководния елит на движението. Това събитие коментира в предаването Студио Actualno проф. Росен Стоянов, политолог и преподавател по политически комуникации, който е и директор политически анализи и прогнози в “Галъп“: “Ситуацията бих коментирал по следния начин, оглеждайки съвсем сериозно, разбира се и в исторически план, конюнктурен, в два аспекта: На първо място ясно е, че лидерството, такова, каквото бе, олицетворявано от Ахмед Доган, независимо от многото разцепления, или по-скоро пукнатини, които се получаваха по времето, когато той беше председател или почетен председател на ДПС.

КАК ДЪРЖАВАТА ЩЕ БОРИ КРАЖБИТЕ ОТ КАЦАТА С МЕДА? (ВИДЕО)

Нова система за прозрачност на обществените поръчки представи държавата. Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) предоставя възможност на гражданите да следят къде отиват общите ни пари за обществени поръчки.

НАД ГОДИНА: НАСЛЕДСТВОТО НА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ ЗАЩО НЕ КУПУВАМЕ ДОСТА ПО-ЕВТИНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ И ТЕХНИКА

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса се цели постигането на по-пропорционален и справедлив режим на продуктовите такси, без отслабване на екологичните задължения по специалните наредби. Това изречение от обществено обсъждане за промени в наредбата, внесени още по времето на служебното правителство на Андрей Гюров, е ключова, но малка част от историята как важен, но неособено видим сектор в българската икономика, е буквално спънат да се развива и е притиснат – от времето, когато начело на България официално беше правителството на Росен Желязков. А то беше подкрепяно от ГЕРБ (Бойко Борисов), ДПС "Ново начало" (Делян Пеевски), БСП и ИТН.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА: КРИЗАТА С ИРАН НЕ БЕШЕ ТОЛКОВА ТЕЖКА

"Това беше най-тежкото прекъсване на доставките на горива заради войната в Иран и не доведе до нищо сериозно. Голяма част от резервите на горива бяха пуснати на пазара, за да се компенсира липсата и да спре покачването на цената. Няма кораб, който да е минал през Ормузкия проток и не се знае кога ще мина, така че не можеда се каже, че петролът е потекъл". Това мнение изрази пред БНТ Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Още: Петролната асоциация каза какво прави "Лукойл" и ще има ли таван на цената на горивата

БЪЛГАРИЯ Е ПРОТИВ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ САНКЦИИ НА ЕС СРЕЩУ РУСИЯ

България е против част от санкциите срещу Русия, стана ясно от изявление на външния министър Велислава Петрова-Чамова пред медиите в парламента в контекста на статията на "Политико", в която се твърди, че страната ни не подкрепя новия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Поведението на страната ни напомня за позициите на Унгария при управлението на Виктор Орбан.

АРБИТРАЖЪТ В ХАГА РЕШИ ЗА КРИМСКИЯ МОСТ: ПОБЕДАТА НЕ Е НИТО ЗА РУСИЯ, НИТО ЗА УКРАЙНА

Междуправителственият постоянен арбитражен съд в Хага установи, че Русия е нарушила някои морски закони по време на строителството на моста през Керченския проток - между континенталната част на Руската федерация и анексирания Крим. Съдът обаче отхвърли твърденията на Украйна, че Москва незаконно се опитва да запази пролива под свой изключителен контрол, става ясно от решението, публикувано в понеделник, 15 юни. Важно уточнение: Съдът отказва да разглежда въпроса за суверенитета над Крим, като подчертава, че арбитражът по UNCLOS (Конвенцията на ООН за морското право) не е създаден да решава териториални спорове, а единствено спорове относно тълкуването и прилагането на морското право.

НА ФОНА НА ОБЩОТО МЪЛЧАНИЕ НА ЦЪРКВАТА: ЕДИН-ЕДИНСТВЕН МИТРОПОЛИТ ОСЪДИ АТАКАТА СРЕЩУ КИЕВСКО-ПЕЧОРСКАТА ЛАВРА

На фона на оглушителното мълчание на Българската православна църква след руската атака срещу Киево-Печорската лавра, един-единствен митрополит реши да надигне глас на възмущение.

ТРЪМП Е ГОТОВ ДА ПРИТИСНЕ ПУТИН, НО ИСКА ЕВРОПА ДА МУ ПОМОГНЕ С ДРУГО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп изглежда е готов да окаже повече натиск върху руския диктатор Владимир Путин и Кремъл по въпроса с войната в Украйна, но само ако получи нещо в замяна. Такова заключение се прокрадна в западни информационни източници. Какво е това нещо – Европа да помогне повече в осигуряването на безопасния трафик през Ормузкия проток. Своеобразната сделка беше коментирана от анонимни източници от Брюксел – такъв политически курс е почнал да се оформя по време на срещата на Г-7 във френския курорт Евиан – ОЩЕ: Геополитически шах: Сделката за Иран връща Тръмп на страната на Украйна?

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ШАХ: СДЕЛКАТА ЗА ИРАН ВРЪЩА ТРЪМП НА СТРАНАТА НА УКРАЙНА?

Лидерите на Г-7 пристигнаха в Евиан ле Бен, подготвяйки се за разгорещена конфронтация с президента на САЩ Доналд Тръмп заради Иран и войната в Украйна, съобщава Politico. След първия пълен ден от преговорите на Г-7, двама висши дипломати от ЕС заявиха, че са неочаквано оптимистично настроени относно отношенията си с Белия дом – и по-малко загрижени за това дали решаващата среща на върха на НАТО в Турция следващия месец ще бъде провалена.

КИТАЙ ДЪРЖИ ЕВРОПА ЗА ГЪРЛОТО С КРИТИЧНИТЕ СУРОВИНИ

За НАТО осигуряването на критични суровини е от решаващо значение. Още през 2024 г. Алиансът идентифицира осем оръжейни системи, за които доставките на суровини остават ненадеждни. Това се отнася за всички основни видове въоръжени сили.

ИНТЕЛЕКТЪТ И УСПЕХИТЕ НЯМАТ АДРЕС: МАЛКИ ГРАДОВЕ РОДИХА НОВИТЕ ОЛИМПИЙСКИ УМОВЕ НА БЪЛГАРИЯ

В българското образование дълго време битува едно непоклатимо правило – най-доброто образование е в големите градове. Новите данни след първата година на кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички“ за участието на ученици в олимпиади през 2026 г. обаче не просто разклащат това убеждение – те го преобръщат. Докато вниманието често е приковано към столичните елитни гимназии, истинският образователен „взрив“ се случва далеч от големите градове.