Най-важните новини за деня, 21 август 2025 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 август 2025 г.

ОГЪН ОТ НЕБЕТО: РУСИЯ И УКРАЙНА СЕ ЗАСИПАХА С ДРОНОВЕ И РАКЕТИ, ВОРОНЕЖКАТА АЕЦ СПРЯ РАБОТА (ВИДЕО)

Интензивността на действията във войната на дронове и ракети между Русия и Украйна през изминалата нощ достигна нови висоти. Руската федерация организира поредна масирана въздушна атака, като поне дотук от наличната информация изглежда, че основни цели са украинската столица Киев, вторият по големина украински град Харков и Днипро (Днепропетровск). Украйна отвръща с удари по руски петролни рафинерии – в Ростовска и Воронежка област, както и с обстрел по окупирания от руската армия украински град Донецк плюс украинска въздушна атака и в Севастопол, Крим.

"НА СЛЪНЧЕВ БРЯГ ВСИЧКИ ТИЙНЕЙДЖЪРИ СА ПЪЛНОЛЕТНИ": ГОВОРИ СОБСТВЕНИКЪТ НА АТРАКЦИОНА, НА КОЙТО ПОСТРАДА МОМЧЕ

След инцидента с 16-годишен младеж, който си удари главата при ползване на водна атракция в Слънчев бряг, собственикът на атракциите в курорта заяви, че не знае как е станал удара, но уточни, че когато има непълнолетен, на съоръжението, което е теглено от лодка, винаги се качва и техен служител. Този път обаче това не станало, защото всички на въпросния "банан" заявили, че са пълнолетни. "На Слънчев бряг всички тийнейджъри са пълнолетни, като ги питаш", каза Иван Рочков в ефира на Нова телевизия.

ГЛАС ОТ ОСТРОВА: ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ СЕ ПРЕВЪРНАХА В ДЖУДЖЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УКРАЙНА

Лидерите на Европа и НАТО избраха моралното превъзходство пред дипломацията и сега се оказват на резервната скамейка. Киър Стармър и европейските лидери се съгласиха да се обединят в противопоставяне на империализма на Владимир Путин, като същевременно твърдо отстояват искането на Володимир Зеленски да не се отказват от територия в името на мира. Има обаче един проблем. Те ще трябва да демонстрират това "неразрушимо" единство не на Кремъл, а пред Доналд Тръмп, молейки го да затегне санкциите срещу Русия и да не се поддава на исканията на Путин. Но когато става въпрос за реални преговори със самия Путин, те изобщо не са поканени, пише The Telegraph.

ОТКЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ВОДА ЗА ПЛЕВЕН: СКАНДАЛ ЗА БЕЗВОДИЕТО

Бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро заяви, че ГЕРБ отне водата на Плевен и трябва да възстановят водата на плевенчани. Плевен има достатъчно вода, а е във водна криза. В момента водата, която е от язовир „Сопот“ е налична с 40 млн. кубика и с тази вода, която е в „Горни Дъбник“, ще имат за 66 месеца вода, а дори капка не е капнала, разкритикува Ревизоро пред БНТ действията на правителството срещу безводието. Какво пречи всичката тази вода да се пречисти с модул и да я дадат към Плевен, запита бившият екоминистър.

СПОРЕД ЦРУ: ИРАНСКАТА ГВАРДИЯ Е ВИЗИТНАТА КАРТИЧКА НА БАЛКАНИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА БЪЛГАРИЯ

Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция е своеобразна визитна картичка на Балканите, включително и на България. Това става ясно от сайта на държавната американска разузнавателна агенция Централно разузнавателно управление (ЦРУ), която е изготвила "Световна книга с фактите", в която са описани всички държави и терористични организации по света. Балканските медии вече се вълнуват от темата и вече има редица публикации, както в Босна и Херцеговина, така и в македонски и албански медии.

"ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ НА НАТО": ЕВРОПА С ПЛАН ЗА ГАРАНЦИИ ЗА УКРАЙНА, ЛОША НОВИНА ЗА УЧАСТИЕТО НА САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Италианският премиер Джорджа Мелони, която участваше в срещата на евролидерите с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп във Вашингтон, е предложила следвоенна гаранция за сигурност, която ще изисква от съюзниците на Украйна да реагират в рамките на денонощие при евентуално подновяване на руските атаки. Целта е при такъв сценарий партньорите на Киев да вземат решение в рамките на 24 часа дали да изпратят войски, или не, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.

ЗАГУБА НА ДОНЕЦКА ОБЛАСТ: УКРАЙНА С ХИТЪР ТРИК КАК ДА СПРЕ ПУТИН ЮРИДИЧЕСКИ

Загуба на земи, размяна на територии - тези послания се сипят от американския президент Доналд Тръмп и администрацията му особено силно, след като Тръмп първо се срещна с руския диктатор Владимир Путин в Аляска, а след това се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и най-важните европейски лидери в Белия дом. Прокламираната, макар и непряко идея, е Украйна евентуално да отстъпи изцяло Донецка област на Путин, а в замяна той да спре да настъпва навсякъде другаде и дори евентуално да се оттегли назад.

ИЗРАЕЛ ЗАПОЧНА НОВАТА ИНВАЗИЯ В ГАЗА: ПАЛЕСТИНЦИТЕ ВЕЧЕ БЯГАТ, НАТИСКЪТ НАД НЕТАНЯХУ Е ОГРОМЕН

Палестинците вече напускат части от град Газа в северната част на Ивицата Газа, след като израелската армия започна първите етапи от планираната наземна офанзива. Израелските войски са установили контрол в покрайнините на града, в който живеят над един милион палестинци - около половината от населението на анклава. Това става след дни на интензивни бомбардировки и артилерийски обстрел, които накараха генералния секретар на ООН Антониу Гутереш да поднови призивите за незабавно прекратяване на огъня, "за да се избегнат смъртта и разрушенията".

СТРАХ: ТОТАЛНИЯТ КОНТРОЛ НА "БИГ БРАДЪР" С МАРКА "ОЛИГАРХИЯТА НА ТРЪМП" ПРЕВЗЕМА ГЕРМАНИЯ

На 30 юли 2025 г. от медийни съобщения в Германия стана известно, че германският федерален министър на вътрешните работи Александър Добриндт (ХСС) проучва въвеждането и използването от полицията в различни провинции на софтуера Gotham ("Готъм" - измисленият град, в който живее Батман) за разкриване на престъпления на американската компания Palantir. Софтуерът Gotham се използва от полицията и разузнавателните служби за свързване и анализ на големи количества данни от различни източници. Това позволява например разпознаването на лица и разкриването на връзки между хора и събития. Той е предназначен за подпомагане на разследвания и предотвратяване на престъпления.

"ЯЗОВИР И ХРАМ СЕ ПРАВЯТ БАВНО": ДВАМА МИНИСТРИ С КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА БЕЗВОДИЕТО

"Знаем, че язовир и храм се правят за много време и с много пари". Това коментира министърът на околната среда и водите Манол Генов пред депутатите от ресорната комисия във връзка с безводието и във връзка с прединвестиционните проучвания за изграждане на язовир "Черни Осъм". По думите на другия ресорен министър - Иван Иванов - там, където няма проблеми с вододопадаването, има язовири, а проблемите идват при подземните водоизточници.

ЕВРОПА ЗОВЕ ТРЪМП: ПРАТИ ИЗТРЕБИТЕЛИ БЛИЗО ДО БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ЗАЩИТИШ УКРАЙНА

Европейските държави са готови да се възползват от обещанието на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ може да се включат в гаранциите за сигурност за Украйна само непряко, като осигурят помощ от въздуха. Републиканецът отрече, че Вашингтон ще праща свои военни на място в Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия, но даде индикации, че все пак би помогнал за отбрана на страната и на Европа.

ТРАГЕДИЯТА В НЕСЕБЪР: ЛЪЖАТ ЛИ МИНИСТРИ, ЧЕ НЯМА ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЗА ВОДНИТЕ АТРАКЦИОНИ?

"Има пропуски в нормативната уредба" – по този начин министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов коментира трагедията в Несебър, при която на 18 август дете на 8 години падна от 40 м височина в морето и по-късно почина. Това се случи по време на парасейлинг – полет с парашут, закачен за моторна лодка. Сред първоначалните версии за инцидента, които се коментираха, бяха скъсано въже или разкопчаване на предпазен колан – това потвърди впоследствие и майката на момчето от Разлог, която бе с него във въздуха. Предстоят технически експертизи, а трима души - служители на фирмата, която предлага услугата парасейлинг - получиха обвинения за причиняване на смърт по немарливост или незнание.

ЗАЩО ВОЮВАТ РАДЕВ И ПРАВИТЕЛСТВОТО? АНАЛИЗ НА ЕЛЕНА ДАРИЕВА (ВИДЕО)

Предлагайки една на пръв поглед консенсусна фигура, ген.-майор Емил Тонев, начело на НСО, в същото изказване Росен Желязков пожела да бъдат попълнени местата в ДАНС и МВР. Именно това са тримата, които определят кой да бъде охраняван от НСО. Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът от агенция “Насока”, Елена Дариева, коментирайки напрежението между държавния глава Румен Радев и управляващите.

НАТО ОЧЕРТА ВАРИАНТИТЕ ДА ВЛЕЗЕ В УКРАЙНА, ПУТИН ПАК ПРОКАРА ИСКАНИЯ ПРЕЗ REUTERS (ВИДЕО)

Началник-щабовете на американската армия и на европейските армии са успели да оформят финално съгласие за възможностите, при които да се намесят военно в Украйна, предаде Reuters, позовавайки се на съобщение от американската армия. Припомняме, че вчера имаше виртуална среща в рамките на НАТО между най-висшите военни на САЩ и Европа – Още: Военният комитет на НАТО с "чудесна и откровена дискусия" за войната в Украйна

ОПАСНОСТ ОТ ЯДРЕНА ЕСКАЛАЦИЯ: КНДР С РАКЕТНА БАЗА ДО ГРАНИЦАТА С КИТАЙ (СНИМКА)

Северна Корея е построила секретна ракетна база до границата с Китай, съобщи Bloomberg. Тези ракети представляват потенциална ядрена заплаха за Източна Азия и САЩ. Разполагането на такава база говори, че ядрените амбиции на Ким Чен Ин нарастват, допълва изданието. В базата са разположени най-съвременното стратегическо въоръжение на КНДР, се казва в отчета на Центъра за стратегически и международни изследвания.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 22 АВГУСТ 2025 Г. (ПЕТЪК)

През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от южната четвърт. В петък през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони от страната, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност.