Най-важните новини за деня: 23 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 юни 2026 г.

ЗАМРАЗЯВАТ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ДО 2028 Г.

Правителството планира да запази минималната работна заплата на ниво 620,20 евро през целия период 2026-2028 г., като същевременно подготвя въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители и работещите в съдебната система. Промените са заложени в указания на вицепремиера Гълъб Донев до министрите във връзка с подготовката на бюджета за 2026 г.

"НЕ ЗАМРАЗЯВАНЕ, А НОВА ФОРМУЛА": РАДЕВ ОТГОВОРИ ЗА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА

Правителството на Румен Радев се готви да промени начина, по който се определя минималната работна заплата. Новият механизъм ще бъде представен и обсъден със синдикатите и работодателските организации още през август, съобщи премиерът пред журналисти в Министерския съвет.

"КОГАТО ДЪРЖАВАТА ОГЛАДНЕЕ, ОТИВА ПРИ ВИДИМИТЕ И ПРОДУКТИВНИТЕ": ДАНЪКЪТ ЗА ВТОРО ЖИЛИЩЕ КАТО НАКАЗАНИЕ ЗА СПЕСТОВНИТЕ РАЗБУНИ МРЕЖАТА

Управляващите от "Прогресивна България" планират вдигане на данъците за второ и следващо жилище и това разбуни духовете в социалните мрежи.

АДРИАН НИКОЛОВ: СТАВА ВСЕ ПО-БЕЗСМИСЛЕНО ДА ИМАМЕ БЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. (ВИДЕО)

Става все по-безсмислено да имаме бюджет за 2026 г. Това каза в предаването Студио Actualno старши икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов. Той отговори на въпроса закъсняват ли много управляващите с бюджета и до какво води това. Икономистът обясни какво следва от процедурата по свръхдефицит, в която Европейската комисия (ЕК) препоръчва да влезе България: “То става с всяка изминала седмица все по-безсмислено и по-безсмислено да имаме бюджет за 2026 г. Единственото нещо, което е полезно, е да ни сервират средносрочната бюджетна прогноза, защото в настоящата пише някои неща, които по-скоро не искаме да виждаме. Ключово е увеличението на пенсионната вноска. Т. е. то продължава да е в актуалния средносрочен план и е вписано, че ще се увеличава от догодина. Още: "Прогресивна България": Вдигаме данъка за второ жилище

ЙОРДАН ЦОНЕВ ОБЯВИ, ЧЕ НАПУСКА ПОЛИТИКАТА

Един от най-дългогодишните и разпознаваеми кадри на ДПС Йордан Цонев се оттегля окончателно от политиката. Новината идва само седмица след като бе отстранен от ръководството на партията, оглавявана от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, на фона на нарастващо напрежение в движението и серия от кадрови промени, които породиха множество въпроси за бъдещето на формацията.

"ТЯХНАТА НЯМА ДА СТАНЕ": СЛЕД ВАРНА МИНИСТЪР ШИШКОВ ЗАГОВОРИ ЗА БЕЗЗАКОНИЕ НА "СТРУМА" ПРЕДИ "КУЛАТА" (ВИДЕО)

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е разпоредил ДНСК да извърши проверка на поставени павилиони на АМ "Струма" преди ГКПП "Кулата", заради които магистралата е построена с една лента по-малко в този участък. "Някой местен олигарх е бил по-силен от държавата и е бил по-силен от това държавата да направи истински път, истинска свързаност. Разпоредих ДНСК да започне проверка - тяхната няма да стане", каза Шишков.

"БУНИЩЕТО, НАРЕЧЕНО ЧЕРНО МОРЕ": В "НЕВИЖДАНО ЕКОЛОГИЧНО БЕДСТВИЕ" МАЗУТ ПОКРИВА ВСИЧКО ОТ КАМЧИЯ ДО РЕЗОВО (ВИДЕО)

За невиждана екологична катастрофа по Черноморието, спрямо която властите бездействат, съобщават експерти и туристи от дни. Социалните мрежи са пълни с видеа и снимки на покритото с мазут българско крайбрежие, което възмущава летовниците и хвърля тъмна сянка върху предстоящия туристически сезон. Репортер на Actualno.com получи и сигнал, че при опит да покарат падъл на нашето Черноморие, български туристи са се сблъскали със сериозно количество мазут. Става въпрос за северната част на Ахтопол, къмпинг "Делфин", същото е на "Корал" и на Синеморец, по думите на нашия източник.

ОЛЕГ НЕВЗОРОВ ПРЕД БНР: НЕ СЕ ЧУВСТВАМ ВИНОВЕН, НИКЪДЕ НЯМА ДА ИЗБЯГАМ

"Не, не се чувствам виновен, надявам се на справедливост и на разкриване на истината от държавните институции. Що се отнася до това дали са истински документите за строеж в "Баба Алино" имам всички документи и те са в правоохранителните органи и се проверяват". Това заяви пред БНР собственикът на корпорация КУБ - украинският инвеститор Олег Невзоров. Вчера той беше на пореден разпит в полицията във Варна. Пред журналисти Невзоров отрече да е имал протекция от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. Още: Скандалът "Баба Алино": Издирваният Олег Невзоров се появи на среща със собственици (СНИМКИ)

ВЪНШНАТА НИ МИНИСТЪРКА С ОБЯСНЕНИЕ ЗА "ГОЛОТО РАМО" И ЗА КИЕВСКО-ПЕЧОРСКАТА ЛАВРА

"Смятам, че България е свободна страна, в която и мъжете, и жените могат да изразяват себе си. Не мисля, че човек трябва да търси дълбоко послание, а че като всяка жена-политик мога да изразявам себе си чрез облеклото". Това заяви външният ни министър д-р Велислава Петрова-Чамова в отговор на въпрос за облеклото ѝ по време на срещата с турския външен министър Хакан Фидан. Тогава Петрова-Чамова се появи в доста екстравангантна рокля, като това беше критикувано - защото не отговаря на дипломатическия протокол.

НЕ НАЛАГАМЕ ВЕТО НА САНКЦИИТЕ СПРЯМО РУСИЯ: ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР ОБЯВИ БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ

„България не налага вето за санкциите спрямо Русия, а целият пакет е обект на разговори и дискусии сред държавите-членки на ЕС. Резервите обхващат личности в случая патриарх Кирил и сферата на енергетиката. Бихме могли да говорим за блокиране на санкциите спрямо ако има съгласие сред всички“. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред bTV. Още: "От кухнята на ЕС": Какво има в 21-вия пакет санкции срещу Русия, че България се противи?

ПРАВИ ЛИ РАДЕВ ДРЕБНИ УСЛУГИ НА РУСИЯ? СПЕЦИАЛЕН АНАЛИЗ НА ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА (ВИДЕО)

Радев няма капацитета да замести Орбан. Той се групира около словашкия Фицо, който прави дребни услуги на Русия от време на време. Прави го, за да подрони тук-таме, където може, европейското единство.

ОПИТ ЗА ВРЪЗКА С ПУТИН ЯДОСА ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕРИ

Опитът на ръководството на Европейския съвет да отвори канал за комуникация с Кремъл предизвика остри реакции сред част от европейските лидери по време на срещата на върха в Брюксел и постави под въпрос бъдещето на инициативата, пише Financial Times. Няколко лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, са разкритикували председателя на Европейския съвет Антонио Коща, след като неговият кабинет е осъществил контакти с Кремъл в опит да създаде предпоставки за евентуални бъдещи преговори за войната в Украйна.

БЕЗ БЕНЗИН И БЕЗ КРИМ: ПУТИНОВА РУСИЯ МОЖЕ ДА МИНЕ НА МОЛИТВИ ЗА ГОРИВАТА (ОБЗОР – ВИДЕО)

Губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев призова жителите на областта "да намалят пътуванията си с лични превозни средства" поради кризата с горивата. Той стори това чрез официалния си канал в Телеграм – но най-важното е, че не е единственият човек с власт в Руската федерация, който го прави.

ИРАН ОБЯВИ: ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК ЩЕ БЪДЕ ПОД КОНТРОЛА НА ТЕХЕРАН

Ормузкият проток ще бъде администриран от Техеран. Това заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф след разговори, насочени към прекратяване на войната между САЩ и Израел срещу Ислямската република. Иран и Съединените щати са се договорили да създадат комуникационни канали за поддържане на отворен морския път и за прекратяване на бойните действия в Ливан, съобщиха посредници след първия кръг преговори в Швейцария, насочени към овладяване на конфликта в Близкия изток.