Най-важните новини за деня, 28 април 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com Ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 април 2026 г.

ГЛАС ОТ САЩ: НАТО, КОЕТО НЕ НИ ПОДКРЕПЯ, НЕ ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВА

Заявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че за НАТО "купонът е свършил", беше прието като варварски вик. И все пак изявлението му има неучтивото предимство да бъде истина. В продължение на 75 години Европа е домакин на най-скъпия открит бар в историята, изцяло платен от Съединените щати, и нарича тази зависимост "съюз". Сега, когато сметката е представена и домакинът предлага гостите може би да се държат така, сякаш имат различно мнение, те са скандализирани, пише американското издание The Federalist.

НОВ ШОФЬОРСКИ ИЗПИТ СРЕЩУ АЛКОХОЛА: НОВИТЕ МЕРКИ ОБРЕЧЕНИ НА ПРОВАЛ

Проблемът е да научиш листовките. След това пак пиеш и караш. Няма никаква логика. Приемат се мерки, които трудно могат да се определят като ефективни. Това мнение изрази Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в ефира на Нова телевизия. Той коментира предложението шофьорите, хванати след употреба на алкохол и наркотици, да преминават през нов курс.

НЯМА КАК ЕДИН КАРТОФ ДА БЪДЕ САМ, ИМА И ДРУГИ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО: МВР ШЕФЪТ ЗА ЗАПЛАХИТЕ СРЕЩУ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР

"Няма как един Картоф да бъде сам. Със сигурност може да има и други Картофи в сферата на зеленчукопроизводството. Причината за такъв вид заплахи спрямо главния секретар Георги Кандев е неговата добра работа, енергичността, която полага и която доведе до успешни акции за елиминиране и предотвратяване на гласове", заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев пред БНТ.

ЖУРНАЛИСТЪТ ДИМИТЪР СТОЯНОВ ОСВЕТЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ КЪРО, ТАКИ И ПЕЕВСКИ

"Евролаб" е свързана с Красимир Каменов-Къро и Размиг Чакърян. Между двамата възниква конфликт кой да държи компании като тази. Поддържам контакт с властите в Южна Африка. И двете имена, който се спрягат за потенциални поръчители на този разстрел, са имената на Чакърян и Христофорос Аманатидис-Таки. Това каза журналистът от BIRD.BG Димитър Стоянов в ефира на Нова телевизия.

ПУТИН СЕ СПАСЯВА С КРАЙНО ОРЪЖИЕ – ДЕЦАТА. КРЕМЪЛ КЪТКА СТУДЕНТИТЕ ДА ВЛИЗАТ В АРМИЯТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нещата в Русия определено не изглеждат добре и руският диктатор Владимир Путин го осъзнава, защото предприе действие, което прави само когато е притиснат и знае, че популярността му пада далеч по-бързо, отколкото казионните придворни руски социологически агенции смеят да признаят. Какво действие – целува дете.

СОЧЕНИЯТ КАТО ЧОВЕКА ЗАД РАДЕВ ГЕН. РЕШЕТНИКОВ: ИЗБРАХТЕ ВРЪЗКИ С РУСИЯ - ЩЕ ВИ ДАВАМЕ ГАЗ, А ВИЕ ЩЕ НИ УВАЖАВАТЕ (ВИДЕО)

В интервю за „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова руският бивш генерал от КГБ и външното разузнаване (СВР) Леонид Решетников нарече „измислица“ широко разпространената публична информация, че той стои зад кандидатурата на Румен Радев за президент на България през 2016 г. Тогава настоящият лидер на „Прогресивна България“ бе избран за държавен глава за първи път. По това време се заговори, че кандидатурата му е следствие на проучване на руски аналитичен център, ръководен от някогашния разузнавач. И преди 10 години Решетников отрече да е посочил Радев на тогавашния лидер на БСП Корнелия Нинова. След победата на президентските избори все пак генералът нарече Румен Радев „разумен и нормален човек“ и приветства успеха му.

БЪЛГАРИЯ НИ "ОТКРАДНА" 700 МЛН. ЕВРО: РУСКИ ГЕНЕРАЛ ГОВОРИ ЗА СРЕЩА НА РАДЕВ С ПУТИН, КОМЕНТИРА РОЛЯТА НА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ

"Властта" и "българските олигарси" са "откраднали" 700 милиона евро от Русия по линия на тръбопровода "Южен поток", който така и не се реализира. Това заяви в интервю за "Дневен ред" руският бивш разузнавач ген. Леонид Решетников, който е считан за човека зад кандидатурата на Румен Радев за президент през 2016 г. (самият Решетников отрича). През 2014 г. България, при правителството на Пламен Орешарски, се оттегли от "Южен поток" - международен проект за пренос на природен газ от Русия, през Южна Европа, до Италия, чиято основна цел бе да осигури на руската държава алтернативно трасе за износ, заобикалящо Украйна.

БЪДЕЩИТЕ ЛИЦА В КАБИНЕТА "РАДЕВ": ОПИТНИ БИВШИ МИНИСТРИ И СПЕКУЛАЦИИ ЗА НОВИ (СНИМКИ)

Първият звънец на новото 52-о Народно събрание ще даде началото на първия парламент от десетилетия, в който най-голямата парламентарна група ще има самостоятелно мнозинство. Очаква се "Прогресивна България" да сформират редовен кабинет още в средата на май, а първите спекулации за потенциални имена на министри вече изпълниха публичното пространство. По информация на Actualno.com очаквано част от остриетата на Румен Радев в досегашните служебни правителства, назначавани с неговия подпис в периода 2021-2024 г., ще намерят място в бъдещото редовно правителство.

ОПАСНА ДИАГНОЗА: НАЙ-СТАРИЯТ НИ УНИВЕРСИТЕТ РИСКУВА ДА СПРЕ ДА ОБУЧАВА ФАРМАЦЕВТИ И МЕДИЦИ

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е изправен пред тежка криза в медицинските направления, тъй като обучението на бъдещите медици и фармацевти е поставено под въпрос. Това показва доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Констатациите в него разкриват стряскаща картина - на медици и фармацевти преподават предимно химици и биолози, а професионалните катедри на практика липсват. (Регистър на академичния състав може да видите ТУК)

ВОЙНАТА В ИРАН ОГОЛИ 5 КРИТИЧНИ ПРОБОЙНИ В НАТО: АЛИАНСЪТ НЕ Е ГОТОВ ДА СЕ БИЕ С РУСИЯ

НАТО не се намеси в американо-израелската война срещу Иран. Въпреки това конфликтът достатъчно ясно показа слабостите в отбраната на Алианса, които могат да го поставят в трудна позиция, ако бъде атакуван от Русия. Кои са тези слабости отбелязва журналистът на Politico Виктор Джак в свой материал:

КАК РАДЕВ МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ ВЕЧЕ В УПРАВЛЕНИЕТО: АНАЛИЗ НА БОЯНА БОЗАДЖИЕВА (ВИДЕО)

Румен Радев спечели много простичко. Това стана, защото бяхме забравили, че изборите не са само технология, те са и емоция.

ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ ПРЕКРАТИ ДЕЛОТО СРЕЩУ ПЕТКОВ И БОЖАНОВ, ПРОКУРАТУРАТА ПАК НЕ МОЖЕ ДА ПИШЕ ОБВИНЕНИЯ

Неспособността на прокуратурата да съставя обвинителни актове се превърна в нещо обичайно през последните години, а най-актуалният пример се оказва делото срещу бившия премиер и съосновател на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Процесът бе по обвинения, свързани с оказван натиск върху бившия министър на електронното управление в кабинета "Денков" Александър Йоловски. Днес, 28 април, Софийският градски съд (СГС) прекрати делото и върна обвинителния акт на прокуратурата.

"НЯМА ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ": ПАРТИЯТА НА АЛБАНЦИТЕ В РСМ ЗАПОЧНА ПОДПИСКА ЗА ВПИСВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА

Депутатите от Европейския фронт, воден от опозиционната партия на етническите албанци (ДСИ), започват да събират подписи за конституционните изменения. Те казват, че страната е загубила достатъчно и няма повече време за губене, пише македонската телевизия 24. Става въпрос за вписване на българите в конституцията, което е залегнало в европейската преговорна рамка за Северна Македония и което властта в югозападната ни съседка не е изпълнила повече от 3 години.

АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ: ОСТАВА УСЕЩАНЕТО, ЧЕ САРАФОВ СЕ ОТТЕГЛИ ЗАРАДИ ПРОМЯНА В ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА (ВИДЕО)

Остава усещането, че Сарафов се оттегли заради промяна в политическата конюнктура. Това каза в предаването Студио Actualno служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Той отговори на въпроса защо Борислав Сарафов напусна поста на изпълняващ функцията главен прокурор: “Аз не знам защо г-н Сарафов реши точно сега да се оттегли, след резултатите от изборите. Разбира се аз не мога да кажа точно защо, защото това означава да тълкувам неговата воля. Това е нещо, което той самият трябва да каже, ако реши някога да го споделя. Но времето, по което се случва, оставя усещането у публиката, дори и да не е така, че това оттегляне е вследствие на промяна в политическата конюнктура.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 29 АПРИЛ 2026 Г. (СРЯДА)

На 29 април 2026 г. атмосферното налягане слабо ще се понижи, но все още ще е по-високо от средното за месеца. Очакваните минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 7°. Облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България и западната половина на Горнотракийската количествата ще са значителни и ще има условия за градушки, показва прогнозата за времето на НИМХ.