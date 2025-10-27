НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 27.10.25 - Санкциите на Тръмп за часове докараха милиарди загуби на "Лукойл" и "Роснефт"

Изминаха точно 44 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Новите американски санкции срещу двете емблеми на руската петролна индустрия "Роснефт" и "Лукойл" доведоха до моментални тежки загуби за тези компании, показва справка на The Moscow Times. Обхванатият период на справката са последните два дни - а загубите са за милиарди. Акциите на "Роснефт" са загубили 3% от стойността т.е. 1,56 млрд. долара надолу. Още по-зле е положението при "Лукойл" - 7,2% спад в акциите, което е почти 4 млрд. долара, показват данните на Московската фондова борса. Най-богатият руснак (след Путин) Вагит Алекперов е загубил над 1 млрд. долара от личното си състояние. Поради блокиращите санкции на САЩ, "Роснефт" и "Лукойл" може да се сблъскат с прекъсвания в доставките на петрол за Индия и трудности с търговските операции в Дубай. Най-голямата индийска рафинерия вече обяви, че ще се съобразява с американските санкции.