Най-важните новини за деня: 15 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 септември 2025 г.

ПЪРВИЯТ ЗВЪНЕЦ УДАРИ: КАКВИ СА ПРОМЕНИТЕ В РОДНОТО ШКОЛО? (ВИДЕО)

Учебната година започна в 2300 училища в страната, а за пръв път през училищния праг преминаха около 57 000 първокласници. Общият брой на учениците от първо до дванадесети клас е над 716 хиляди, а в детските градини и училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти.

ПО КОИ ПРЕДМЕТИ НЕ ДОСТИГАТ УЧИТЕЛИТЕ: ОТГОВОРЪТ ОТ БИВШ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Въпросът с преподавателите също не може да се каже, че е еднозначен - конкурират се по 50-60 човека за едно място за началните класове, но по други дисциплини като по математика например учителите не достигат. През последните 3-4 години има сериозен интерес към професиите, свързани с учителите, особено по природните науки, но все още не достигат специалисти по математика. Това заяви бившият служебен министър на образованието проф. Галин Цоков по повод откриването на първия учебен ден - 15 септември.

ЕКРАНИТЕ, ФОРМАЛИЗМЪТ И МОТИВАЦИЯТА: КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев призна, че системата има проблеми. Той участва в сутрешния блок на БНТ за първия учебен ден, като пожела здрава и успешна година на всички учители. "Към малките ученици посланието ми е да бъдат любознателни, а към по-големите да не учат само за оценки. На учителите желая здраве и сили, да чувстват подкрепата на родителите, на обществото", каза министър Вълчев.

РАДЕВ Е СЪГЛАСЕН С БОРИСОВ ЗА "ХЕМУС": РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ЩЕ СТРУВА ДВОЙНО, ПЛАЩАНИЯТА ИЗТЕКОХА В ЧУВАЛИ (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев се съгласи с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че автомагистрала "Хемус" ще струва двойно, стана ясно от изявлението му пред медиите. Двамата обаче изглежда се разминават в причината, тъй като според Борисов това ще е така, заради четирите години безвремие, докато президентът днес заяви, че причината според него е, че първият път "плащанията са изтеклите в чували".

КАК ПЕЕВСКИ УВЕЛИЧАВА ВЛИЯНИЕТО СИ И КАКВО ЗНАЧИ ТОВА? КОМЕНТАР НА ДОБРОМИР ЖИВКОВ (ВИДЕО)

Напрежение се трупа в обществото, това е видимо. Виждаме умерено увеличаваща се радикализация. Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът от агенция “Маркет Линкс” Добромир Живков, коментирайки ситуацията в страната.

“ЖИВЕЕМ В ЛЪЖА”: КАКВО СТОИ ЗАД СЛУЧАЯ В РУСЕ? АНАЛИЗ НА ПСИХОЛОГА КАЛИН ГАЙТАНДЖИЕВ (ВИДЕО)

Има ли криза на нормалността? Отговорът е категоричен - има такава. Но трябва да изследваме причините, които са последвали от нея. Случаят в Русе е много показателен. Това заяви в предаването “Студио Actualno” психологът Калин Гайтанджиев, коментирайки тежкият инцидент с шефа на ОД на МВР в Русе, който е централна тема във всички теми.

"НЯМАМ НИЩО ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ" - ПАРИ, ИМОТИ, КОЛИ: МВР ШЕФЪТ НА РУСЕ Е УНИКАЛЕН, НО ИМА И СЛУЧАЙ С ЖИЛИЩЕ ЗА 20 МЛН. ЛВ.

Познавате ли човек, който няма спестени пари в банката? Или някъде вкъщи, в брой? Познавате ли хора, които нямат жилище или поне някоя нивичка – половинката им също няма? Нямат нито кола, нито мотор? А такива, които живеят без да имат да изплащат кредити, заеми, без овърдрафт? Сигурно има – но говорим за изключения от правилото.

ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ ЕВРО ЗАГУБИ - КОИ ДЪРЖАВИ ПОСТРАДАХА НАЙ-МНОГО ИКОНОМИЧЕСКИ ОТ ЛЕТНИТЕ ГОРЕЩИНИ И КЪДЕ Е БЪЛГАРИЯ?

Загубите на Европа от климатичните промени и екстремното време през лятото на 2025 г. превишиха десетки милиарда евро, а учените предупреждават, че последиците тепърва ще стават все по-големи. Икономистите са пресметнали, че заради разрушителните жеги, суша и наводнения лятото на 2025 г. е довело до 43 млрд. евро загуби за Европа, показват данни от анализ, направен въз основа на връзките между времето и икономическите показатели, съобщи The Guardian. Според оценката на експертите икономическия удар от това лято е0,36% от БВП на ЕС през 2024 г. Към 2029 загубите може да достигнат до 126 млрд. евро.

ВЪНШНО ПРИВИКА МИТРОФАНОВА И Ѝ ВРЪЧИ ДЕМАРШ ЗАРАДИ НАВЛИЗАНЕТО НА ДРОНОВЕ В ПОЛША И РУМЪНИЯ

Посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова е била извикана на среща в Министерството на външните работи на България. Поводът е умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша – съюзник в НАТО и партньор в ЕС – от руски военни безпилотни летателни апарати на 10 септември 2025 г., съобщиха от МВнР.

РУСИЯ ТРЕНИРА КАК ДА ВОЮВА С НАТО, ТРЪМП ПРИТИСКА ЕС ДА ВОЮВА С КИТАЙ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Политиката на силата е отново тук. Сферите на интерес са тук. Руският империализъм не си е отишъл. Затова се адаптираме. Не съм щастлив, че се оказах прав, но се случи точно това. Много източноевропейски държави бяха прави за (Путинова) Русия. Но всички сме на вълна, че Русия ще се превърне в демокрация, че дори Китай ще стане демокрация – ако има технологично развитие, хората ще го използват за повече свобода. Обаче сега живеем в 1918 година, 1945 година, 1989 година – не знаем накъде ще тръгне светът". Думите са на финландския президент Александър Стуб и отразяват много точно в какъв свят живеем и ще живеем кой знае колко време, но едва ли кратко.

РУСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПАДАТ ЖЕРТВА НА ПУТИНОВИТЕ АМБИЦИИ: ВДИГАНЕ НА ДДС - ДА, СТОП НА ВОЙНАТА - НЕ

Кремъл е изправен пред огромен бюджетен дефицит и за да го компенсира, може да увеличи потребителските данъци, вместо да намали финансирането на военната си машина. Москва е изправена пред сценарий, при който кара руското население да направи жертва, за да подкрепи пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна, тлееща вече три години и половина. Няколко източници от руското правителство съобщават пред едно от малкото останали местни опозиционни издания - The Bell, че кабинетът обмисля увеличаване на данък добавена стойност (ДДС) в близко бъдеще.

"СВОБОДАТА Е ПО-ВАЖНА ОТ ХЛЯБА - БЕЗ НЕЯ НЯМАТЕ НИЩО": БИВШИЯТ КМЕТ НА ХЕРСОН СЛЕД 3 ГОДИНИ В РУСКИ ПЛЕН (ВИДЕО)

"Все още не мога да повярвам, че наистина съм свободен", казва Володимир Миколаенко - бившият кмет на украинския град Херсон, който бе отвлечен от руснаците на 18 април 2022 г. и държан в затворническа колония в Русия, след като отказа да сътрудничи с окупаторите. Мъжът, прекарал в плен три години и четири месеца, е почти неузнаваем от глада и лишенията, на които е бил подложен: Неузнаваем от глад: Освободиха от плен похитения кмет на Херсон, отказал да сътрудничи на руснаците (ВИДЕО).

"ПРИСПИВАНИ ОТ ВОЙНАТА": ЗАЩО НИТО РУСИЯ, НИТО УКРАЙНА ИСКАТ ДА ПРЕГОВАРЯТ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е представен като грижовен чичо, който се опитва на всяка цена да помири скараните братя, пише чешкото издание „Лидовки“. Но двамата са толкова обидени, че дори не искат да чуят. По-големият – агресивен и деспотичен – се чувства превъзхождащ, а по-малкият – по-слаб и по-свободомислещ – отказва да отстъпи без ясно разделение на територията. Според автора именно така изглежда и сегашната война в Украйна.