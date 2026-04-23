Най-важните новини за деня, 23 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 април 2026 г.

90-ТЕ МИЛИАРДА ПОЕМАТ КЪМ УКРАЙНА: ЕС ПРЕМАХНА И ПОСЛЕДНАТА ПРЕЧКА ЗА ЗАЕМА

На 23 април Съветът на ЕС одобри чрез писмена процедура промените в бюджета на ЕС за 2021–2027 г., които позволяват отпускането на заема от 90 милиарда евро на Украйна. Това е последният ключов законодателен акт, с който официално е отблокиран заемът за страната, който бе договорен от Европейския съвет през декември 2025 г.

Журналисти от CNN публикуваха разследване, в което разкриват съществуването на затворени онлайн общности, в които мъже обсъждат и координират извършването на сексуално насилие срещу жените, с които живеят, като преди това ги упояват. Според изданието, това е разпространена мрежа, чиито членове обменят съвети как да дрогират жертвите си - често собствените си съпруги или партньорки. В тези чатове те обсъждат не само методи за извършване на престъпления, но и начини за избягване на отговорност.

ГАЗОВА ВОЙНА НА БАЛКАНИТЕ: ПЛАНЪТ, КОЙТО ИЗПРАВИ БРЮКСЕЛ СРЕЩУ ВАШИНГТОН

Европейският съюз рискува конфронтация с американския президент Доналд Тръмп след като се опита да забави възлагането на доходоносен договор за балкански газопровод на компания, ръководена от личния му адвокат, показват документи, видени от британското издание „Гардиън“. Брюксел се е сблъсквал с Тръмп относно търговията, Украйна и военните разходи, но намесата в проекта за Южен междусистемен газопровод изглежда бележи първия път, когато Брюксел оспорва търговско начинание от близки до американския президент.

ПРОФ. ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ: ИМА ПО-ВАЖНИ НЕЩА ЗА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ОТ ТОВА ДА БЪДЕ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК (ВИДЕО)

Има по-важни неща за Априлското въстание от това да бъде национален празник. Това каза в предаването Студио Actualno ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев, който ни беше гост по повод честванията на 150 години от избухването на Априлското въстание. Той отговори на въпроса трябва ли 20 април да стане национален празник: “Лично аз не споделям много тази идея и ще ви кажа защо. Защото, представете си, знаете, имаше призиви и 24 май да се превърне в такъв празник. Тогава ще надделее официалността. Ритуалът ще превземе красотата на празника“.

ЦИК ОБЯВИ КОЙ КОЛКО ДЕПУТАТИ ЩЕ ИМА В ПАРЛАМЕНТА

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официално разпределението на мандатите в 52-ото Народно събрание, в което ще участват три коалиции и две партии.

САРАФОВ ДА БЪДЕ СЪДЕН: БИВШ ПРАВОСЪДЕН МИНИСТЪР С ОБЯСНЕНИЕ КАКВО ЩЕ СТАНЕ

"Прокурорската колегия е една шпиц команда. Тя се съобразява със силните на деня. Тя час по-скоро трябва да бъде сменена". Това заяви бившият правосъден министър Атанас Славов (в правителстовото "Денков - Габриел"). Той обеща още в първия ден на Народното събрание пак ще се внесат промени в Закона за съдебната власт, след като бяха внесени преди 9 месеца. По думите на Славов, най-общо казано промените помагат да се избират "хора с интегритет, разпознаваеми в професионалната общност". С други думи - да се предлагат кандидати за ВСС не само от депутатите, а от професионални организации на юристи (например от Висшия адвокатски съвет).

ВЛАСТТА НА РАДЕВ НЯМА ДА БЪДЕ ПАЗЕНА ОТ ПРОКУРАТУРАТА - КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА? НЯМА НУЖДА, ТВЪРДИ ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

"Моето изказване е мотивирано това беззаконие да спре" - така бившият служебен правосъден и МВР министър Иван Демерджиев, който е фаворит пак да заема някой от този пост, но в редовно правителство, коментира упражнения и от него натиск през Facebook Борислав Сарафов да напусне поста на и.ф. главен прокурор. Демерджиев беше попитан дали не е станало същото, както с Иван Гешев и скоропостижното му сваляне от поста на главен прокурор след официално изказване на Мария Габриел в качеството ѝ на вицепремиер в правителството на Николай Денков - след определено политическо изказване да се случват такива неща, а не да има институционални механизми, които да се задействат при нужда.

САРАФОВ ОТДАВНА ИСКАШЕ ДА СИ ТРЪГНЕ, НЯМА ОСНОВАНИЕ ДА БЪДЕ СЪДЕН: ГОВОРИ ЧЛЕН НА ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проговори за оттеглянето на Борислав Сарафов от поста на изпълняващ функциите главен прокурор. В студиото на bTV присъства Огнян Дамянов, който обясни, че Сарафов сам се е оттеглил от поста на и. ф. главен прокурор, а не подаде оставка. Ваня Стефанова ще изпълнява функциите на изпълняващ функциите главен прокурор за следващите 6 месеца, посочи той. Още: Властта на Радев няма да бъде пазена от прокуратурата - каква е гаранцията? Няма нужда, твърди Иван Демерджиев

КРЕМЪЛСКИ КРЪСТОНОСЦИ: ЛАВРОВ ПАК ТРЪБИ, ЧЕ РУСИЯ ЗАЩИТАВА ПРАВОСЛАВИЕТО В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия пак погледна на църквата като морално оправдание за продължаващата си вече пета година уж тридневна "специална военна операция" в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви на великденски прием в Руската православна църква, че една от военните цели на Русия в Украйна е да защити "честта и достойнството" на етническите руснаци, включително правото им да използват руския език и да практикуват православната вяра. Според Лавров, над едно десетилетие Украйна преследвала подчинената на Московската патриаршия Украинска православна църква – всъщност законодателството срещу нея, защото е инструмент на Кремъл за влияние и налагане на политики в Украйна по вкуса на руския диктатор Владимир Путин, беше прието след като Путин нареди пълномащабна военна инвазия в Украйна.

ГАБРИЕЛА НАПЛАТАНОВА, НАЗНАЧЕНА ОТ РУМЕН РАДЕВ, Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

Новият председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) е д-р Габриела Наплатанова, която през 2022 г. беше назначена с указ от президента Румен Радев за член на регулатора. Изборът ѝ се случи след четири гласа "за" и един "въздържал се". Гласуването се проведе днес, след като мандатът на Симона Велева изтече. По време на заседанието имаше видимо напрежение между членовете на СЕМ, като основните вербални "престрелки" бяха между Велева и Галина Георгиева. Наплатанова ще бъде на поста председател до април 2027 г.

РАЗКРИТИЕ НА АКФ: КАМИОНЪТ ОТ "ВИТИНЯ" ВОДИ КЪМ СХЕМА ЗА МИЛИОНИ И ГЕРБ (ВИДЕО)

Случаят с камиона, който блокира тунел "Витиня" по време на великденските празници и предизвика километрични задръствания, се оказва далеч от обикновен пътен инцидент. Ново разследване на Антикорупционния фонд (АКФ) свързва случилото се с мащабна схема около държавни средства и т.нар. "безплатна пътна помощ".

ТЕХНИЧЕСКИ СЛАБ БОКСЬОР: КАК ТРЪМП ВЛЕЗЕ В КАПАНА НА ИРАН И ЗАЩО ЗЕЛЕНСКИ РЯЗКО СМЕНИ ТОНА

Политическата сила на президента на САЩ Доналд Тръмп все по-често се сблъсква с парадокса на собствената му стратегия: колкото по-силни са заплахите му, толкова по-слаб е ефектът от тях. Светът, който само преди година се опитваше да се нагоди към импулсивния стил на американския президент, днес се е адаптирал към основното правило на Тръмп: той рядко довежда нещата докрай. Това осъзнаване се превърна в повратна точка.

МАФИЯТА, СТРАХЪТ У САРАФОВ, СВРЪХОЧАКВАНИЯТА ОТ РАДЕВ: АНАЛИЗИРА ТЕОДОР СЛАВЕВ (ВИДЕО)

Вотът за Радев беше персонално за него. Тепърва трябва да видим партийно строителство и развитието на кадрите. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Теодор Славев, коментирайки изборната победа на Румен Радев на предсрочните парламентарни избори.

20 МИЛИОНА РУСНАЦИ ЖИВЕЯТ ОТ ВОЙНАТА: ПУТИН НЯМА ПОЛЕЗЕН ХОД И Е ОБРЕЧЕН

Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Рунет (рускоезичния сегмент на интернет). Ето как обяснява Чернишев причините за този цугцванг в своя телеграм канал - ТУК и ТУК.

"ИЗГЛЕЖДА КАТО ОПИТ ЗА ДОГОВОРКА С НОВАТА ВЛАСТ": АДВОКАТ ЕКИМДЖИЕВ ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО НА САРАФОВ

Оттеглянето на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов точно в този момент изглежда като опит за договорка с новата власт. Има едно интересно съвпадение. Преди няколко дни Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ се връща към своя антикорупционен профил. Преди това той каза, че Сарафов е легитимен. В момента, в който нещата се обръщат, тази емблема на корупцията и на мафията, явно вече не е удобна. Това мнение изрази адвокат Михаил Екимджиев в ефира на Нова телевизия

ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ЗА НЕТАНЯХУ: ИЗРАЕЛ ОСТАВА БЕЗ ВОЙНИЦИ

В Израел бушува борба за власт между армията и религиозните екстремисти. Премиерът Нетаняху застана на страната на екстремистите, пише Berliner Zeitung.