Най-важните новини за деня: 9 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 октомври 2026 г.

"НЯМА ОСТАНКИ ОТ ДРОНОВЕ": ВОЕННИЯТ НИ МИНИСТЪР НЕ ПРИЗНАВА РУСКАТА ИЗГОДА ОТ АТАКАТА СРЕЩУ КОРАБИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ (ВИДЕО)

България е проверила един от ударените от дронове търговски кораби (ABLE, плаващ под флага на Палау от делтата на Дунав към Турция) в изключителната си икономическа зона в Черно море за остатъци от безпилотни апарати, но такива не са намерени. Корабът е превозвал жито, а машинното му отделение е частично наводнено и в момента още не се знае дали ще потъне, стана ясно по време на брифинг във Военноморска база “Чайка”- Варна. В тази връзка министърът на отбраната Димитър Стоянов обобщи, че все още не се знае дали корабът е бил обект на руска, или украинска атака.

"ВОЙНАТА ЕСКАЛИРА, ЗАСТРАШЕН Е И ВНОСЪТ НА ПЕТРОЛ ЗА "ЛУКОЙЛ": ПРЕСЛАВ РАЙКОВ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА РИСК В ЧЕРНО МОРЕ

Черноморският регион се намира на върха на геополитическия и морския риск, а ескалацията на военния конфликт застрашава ключови доставки, включително вноса на петрол за "Лукойл". Това предупреди в ефира на Нова телевизия финансовият анализатор Преслав Райков в коментар за ударените от дронове кораби в Черно море. По думите му обществото до голяма степен е привикнало към ежедневните новини за военни действия, но реалната опасност в момента е изключително висока.

ПАЛЕЖИ, А СЕГА И ПОТОПЕН КОРАБ КРАЙ БЪЛГАРИЯ: БИВШ ПОСЛАНИК НА САЩ ОТКРОИ ГРЕШКИТЕ НА НАТО СРЕЩУ ХИБРИДНАТА ВОЙНА НА ПУТИН

През първите няколко години от войната в Украйна хибридните атаки на Русия в Европа оставаха малко под прага, който би могъл да предизвика колективна реакция. Като постоянен представител на Съединените щати в НАТО от 2021 до 2024 г., Джулиан Смит е наблюдавала как се развива тази кампания - прекъсване на подводни кабели, скриване на запалителни устройства в товарни пратки и палежи на оръжейни фабрики и складове из цяла Европа. За да се справят с тази заплаха, съюзниците укрепиха критичната инфраструктура, засилиха патрулирането в Балтийско море и разшириха обмена на разузнавателна информация.

"МИНИМАЛНА ВЕРОЯТНОСТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ": ЕКСПЕРТ С АНАЛИЗ ЗА СЪДБАТА НА МОРЯЦИТЕ ОТ ПОТОПЕНИЯ С ДРОН КОРАБ В ЧЕРНО МОРЕ

Вероятността някой да оцелее над седем часа в такава среда е минимална. Това каза експертът по морско търсене и спасяване Коста Андреев, председател на доброволческото сдружение БУЛСАР и бивш заместник-командир на Военноморските сили, в ефира на Нова телевизия попитан какви са шансовете за оцеляване на екипажа на потъналия в Черно море кораб. На борда на плавателния съд са се намирали деветима сирийци и един египетски гражданин.

КАКВИ СДЕЛКИ ЩЕ СЕ СЛУЧАТ И ЩЕ ПРЕЛЕЯТ ЛИ ГЛАСОВЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ СЛЕД УДАРЕНИТЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ: СБЛЪСЪК МЕЖДУ ПОДКРЕПЯЩИ ЙОТОВА И ГЮРОВ

Сделките, които ще се извършат в последния момент, ще бъдат ориентирани към преливане на електорат от една политическа сила към друга, което може да стане с ясно обръщение от топ политически лидер към неговите избиратели. Това заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд и част от Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров-Георги Кандев. Още: Българофоб за пари и власт, българин по паспорт: Петар Богойески ще избира президент на България (ДОКУМЕНТИ)

ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА: СЛУЧИЛОТО СЕ В КСНС МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ХОРАТА ДА ГЛАСУВАТ (ВИДЕО)

Случилото се в Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) може да откаже хората да гласуват. Това каза в предаването Студио Actualno социологът от агенция “Алфа Рисърч“ Геновева Петрова. Тя отговори на въпрос как последните събития с ударените от дрон търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море и последвалия КСНС могат да променят електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври: “Тези събития, на които станахме свидетели през последните дни, всъщност са част от така наречените, хайде не толкова неочаквани, но събития, които в хода на кампанията наистина могат да повлияята на нагласите на хората. По какъв начин би могло да бъде това? Няма лесен едноизмерен отговор на този въпрос. Още: В Брюксел ясно посочват Русия. От Анкара набират Путин по телефона. В София чакат морето да проговори

КРАЙ: РУСКАТА ОФАНЗИВА ПРЕЗ 2026 СРЕЩУ КРЕПОСТНИЯ ПОЯС НА УКРАЙНА СЕ ПРОВАЛИ, ОПЕРАЦИЯ "ВИВАЛДИ" УСПЯ

Операция "Вивалди" на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е постигнала целта си - нанесла е оперативно поражение по северния фланг на руската офанзива и е спряла плановете на диктатора Владимир Путин за превземане на останалата част от Донецка област през 2026 г. На издирвания от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл ще му се наложи за пореден път да промени крайния срок за завоюване на земите, които армията му не може да превземе не само от февруари 2022 г., а още от 2014 г. насам. Такава оценка прави Институтът за изучаване на войната (ISW) - американският мозъчен тръст, който следи изкъсо и най-малкото движение на фронта с помощта на геолокализация на кадри.

КЕРВАНЪТ ЗА МИР В УКРАЙНА ПАК СЕ МЪЧИ ДА ТРЪГНЕ. ЕСКАДРИЛА RAFALE ЗА УКРАЙНА - ТЕЧЕ ПОДГОТОВКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

От днес, 9 октомври, за 2 дни в САЩ пристига украинска делегация, която трябва да проведе разговори с американски представители. Разговорите ще включват укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна и идеи за прекратяване на огъня по сектори (например в Черно море, да няма удари по енергийни и граждански обекти). Украйна ще бъде представена от началника на президентската администрация Кирило Буданов, Серхий Кислица, лидерът на парламентарната фракция на "Слуга на народа" (партията на Зеленски) Давид Арахамия и ръководителя на външното разузнаване на Украйна Рустем Умеров, докато от американска страна се очакват зетят на Тръмп Джаред Кушнер и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.

ВРАГОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА КОРИДОР 8: ДОЦ. АНГЕЛ ДЖОНЕВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

"Вчера се видяха кои са приятелите на Коридор 8, но не се видяха неговите противници", каза в Студио Actualno Балкани историкът доц. Ангел Джонев, председател на Институт "Западни покрайнини" във връзка с Международната конференция в България за Коридор 8 - път, свързващ Черно и Адриатическо море и България, Северна Македония и Албания. Гостът следи изграждането на трасето от 90-те години, като е автор на монография, свързана с историко-географската област Македония в железопътната политика на България, а знаем, че Коридор 8 има и железопътно измерение.

НОВА МАГИСТРАЛА НА ХОРИЗОНТА: ШАНС ЗА АМ "РИЛА"

Има нов шанс за реализацията на автомагистрала "Рила", осигуряваща пряк достъп от националната пътна мрежа до ГКПП "Гюешево". Това стана ясно от информацията, че правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при реализацията на големи пътни проекти, сред които е и АМ "Рила".

ДЕМЕРДЖИЕВ СВЪРЗА БОМБЕНИТЕ ЗАПЛАХИ У НАС С РАЗКРИТИЯТА ЗА ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ

Бомбените заплахи срещу институции в България зачестяват в периоди, когато се огласяват данни за полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски. Такава зависимост отчита министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който говори по темата по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата Ивелин Първанов за зачестилите сигнали за поставени взривни устройства.

КАК СЪДЪТ МОЖЕ ДА ИЗПРАТИ ДЕТЕТО ПРИ РОДИТЕЛ – НАСИЛНИК: ГОВОРИ АДВ. ЕЛЕНА КРЪСТЕВА (ВИДЕО)

Как българският съд може да изпрати детето при родител –насилник? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде адвокат Елена Кръстева, която се занимава със защитата на човешките права, включително правата на децата и пострадалите от насилие. Тя е автор на един от двата доклада, представени от Коалиция “Заедно срещу насилието“, за решенията по родителски права и контакти с децата при данни за домашно насилие. Припомняме, че на 30 декември 2025 г. влязоха в сила промени в Семейния кодекс, които разшириха възможността за съвместно упражняване на родителските права без споразумение между родителите при изпълнение на законовите условия и замениха използваното понятие “родителско отчуждение“ с “отчуждаващо поведение“. Още: Два доклада за родителските права: В 93% от съдебните решения данните за домашно насилие са омаловажени или недостатъчно отчетени Адв. Кръстева е автор на анализ на над 100 дела и съдебни актове.