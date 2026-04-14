НА ЖИВО: Тръмп наложи морска блокада на Ормузкия проток

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

14 април 2026, 5:53 часа
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

След като преди ден американският президент разпореди американска военна блокада на Ормузкия проток, тя вече официално е в сила, предаде WSJ. Повече от 15 военни кораба на САЩ са на място, за да подкрепят операцията, според високопоставен служител. Съвет към моряците от U.K. Maritime Trade Operations, който е свързан с Британския кралски флот, каза, че ограниченията за морския достъп се прилагат за иранските пристанища и крайбрежните зони по протежение на Персийския залив, Оманския залив и части от Арабско море.

Елин Димитров, Отговорен редактор
Още от Азия
