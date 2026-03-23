НА ЖИВО: Тръмп постави ултиматум на Иран за Ормузкия проток, Техеран му отговори

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Ормузкият проток е отворен за всички, освен за "враговете" на Техеран, каза представителят на Иран в Международната морска организация (ММО) Али Мусави пред полуофициалната информационна агенция Mehr в неделя, предаде американската медия ABC News. „Преминаването на кораби през Ормузкия проток е възможно при координиране на мерките за сигурност и безопасност“, каза Мусави пред Mehr в интервю, публикувано в неделя. „Иран е готов да си сътрудничи с ММО и страните за подобряване на морската безопасност и защита на моряците“, каза Мусави според доклада. Взаимните заплахи между Иран и САЩ Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп даде ултиматум на Иран в рамките на 48 часа да отвори пълно и безусловно Ормузкия проток, който е стратегически воден път от съществено значение за световните доставки.