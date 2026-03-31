НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 31.03.26 - България ще произвежда дронове съвместно с Украйна

31 март 2026, 1:22 часа 456 прочитания 0 коментара
Изминаха 49 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. Това бе договорено по време на посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Киев, където той подписа споразумение за отбрана за срок от 10 години. Производството на безпилотни летателни апарати ще се осъществи по програмата на Европейския съюз SAFE - европейският инструмент за превъоръжаване. Разходите по проекти, помагащи на Украйна, може да се отчитат в рамките на 5-те процента от БВП за национална отбрана, които всяка страна-членка на НАТО се стреми да отдели до 2035 година. Целта от 5% беше приета на срещата на върха на НАТО в Хага през юни 2025 година - "Инвестиционен план от Хага" (The Hague Investment Plan), под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Елін Димитров, Отговорен редактор
