Кухите лъжи за Украйна: Тръмп завърши превъплъщението си в Тръмпанар

Поредни буреносни почивни дни (10-11 октомври) преминаха по темата с войната в Украйна, която все така няма край. И той се отдалечава, защото отново американският президент Доналд Тръмп реши да удари едно рамо на руския диктатор Владимир Путин точно в момент, в който руската армия пак е в ступор на фронта, не може да направи видимия голям пробив, който да я доведе до победата, а беснеещият господар на Кремъл явно ѝ нареди да бомбардира безогледно граждански обекти в Украйна. Прилуки, Краматорск, Запорожие – само на тези места загинаха десетки цивилни украинци, като в Запорожие това стана малко след като Тръмп сключи прословутата си сделка за дизел с Путин.

Тръмп не за пръв път прави така. Да си спомним - август 2025 година легитимира Путин с покана в Аляска, след като сума време руският диктатор ходеше само по бивши съветски републики и се кланяше на Си Дзинпин. Преди това спря Starlink за няколко дни, когато Украйна бранеше плацдарма си в Курска област и това позволи на руснаците да превземат Суджа, което ефективно сложи край на тази толкова успешна украинска операция. Стив Уиткоф и Джаред Къшнър постоянно ходят в Москва да се умилкват на Путин, но само веднъж се появиха в Киев за толкова време, а уж са "медиаторите", по средата между двете страни - ОЩЕ: В Газа не донесохте мир, Путин ви прави на глупаци: Въпросите в Киев, които заковаха Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

Ще видим докъде ще доведе сегашната изцепка на Тръмп, но съм готов да се обзаложа, че на изборите за Конгреса републиканците ще изядат много голямо дърво. Защото президентът на САЩ се скъса да лъже как цените на горивата се вдигали заради украинските удари по руските рафинерии. Преди 28 февруари, 2026 година, цените бяха абсолютно приемливи, руският петрол отиваше стремглаво надолу като цена, с тенденция да отиде и под 40 долара за барел, което товареше зверски руската икономика и стъжняваше живота на Путин. И тогава Тръмп нападна Иран, без да има разумен план за победа. Съответно, той се провали, а Ормузкият проток спря да работи като в мирно време – и цените хвръкнаха, така и досега. Но дори при това положение Украйна с далекобойните си дронове и с ракетите, които успя да произведе сама (като "Нептун" и "Фламинго") систематично съсипва руската петролна индустрия, съответно високите цени не помагат много-много на Путин, защото той просто не може да си изнесе петрола и да произведе достатъчно бензин и дизел – от много месеци в Русия има забрани за износ на бензин и дизел. Тази за бензина засега е до 31 януари, 2027 година, а на дизела – също, но сега има частична отмяна за 500 000 тона за САЩ. Вече колко руски рафинерии горят да изпълнят тази поръчка ще броим в следващите дни и седмици.

Да не забравяме - колко пъти Тръмп въртеше номера с гръмки приказки, които моментално се отразяваха на цената на петрола и кой печелеш от това?! Комисията за ценните книжа и борсите в САЩ изобщо не реагира на това очевидно престъпление - да, престъпление. И все повече хора в САЩ почват да осъзнават тези неща - ОЩЕ: Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска

Най-жалкото в цялата история е как след като пак обяви енергийно примирие в ударите между Русия и Украйна, Тръмп беше моментално опроверган – не просто с думи от двете страни, а с поредната руска въздушна атака срещу украински енергиен обект т.е. с действия. Президентът на САЩ беше направен за посмешище – ако това беше футболен мач, щяхме да говорим за резултат от сорта на 6-7-8 гола в американската врата срещу нито един в другата – ОЩЕ: Путин "почете" поредното енергийно примирие на Тръмп като бомбардира Харковския ТЕЦ-5

Всъщност не - има още по-жалка история. Тръмп имал предвид да не си ударят Русия и Украйна "рафинериите". Украйна обаче има само една и тя отдавна е съсипана - така че за пореден път Тръмп фаворизира Путин. Дали защото е идиот и отчаяно иска да се спаси политически, дали защото е негов агент (Краснов) лично мен не ме интересува - ОЩЕ: Подлостта на Тръмп: Не си удряйте само рафинериите, но Украйна има едва една

Повече няма какво да се каже – който още смята, че може да се вярва на каквото и да е излязло от устата на Тръмп за Украйна (и не само), спешно трябва да потърси специализирана медицинска помощ. Той не може да спре устойчиво войната в Украйна. Не може да победи Иран. Царят е гол - всъщност никога не е бил облечен и никога не е бил цар. И през ноември ще загуби Конгреса – а оттам насетне бъркотията ще стане още по-страшна. Защото освен тези избори, ще има избори и за губернатори на щати - познайте кой ще спечели повече. И тогава, през 2028 година, за следващите президентски избори, демократите вече ще имат солидна основа пак да спечелят. Тръмп го знае, затова прави политически простотии - една след друга. Стив Банън, стратегът на Тръмп от първия му мандат, добре го очерта: Пийт Хегсет (военният министър на САЩ) и Робърт Кенеди (здравният министър на САЩ, блеснал със защита на куп конспиративни теории през годините и заради това поведение се стигна дотук: Заради заразата от морбили: Американски щати обявиха извънредно положение) се очертават като първите политически жертви от антуража на Тръмп, но няма да е само това - ОЩЕ: Зеленски натри носа на Тръмп и Мъск: Не могат да спрат Путин, затова ме нападат (ВИДЕО)

Steve Bannon on Democrats winning the House: I think you'll see Bobby Kennedy impeached. I think you'll see Pete Hegseth impeached. I think you'll see subpoenas flying every day. They will look to destroy President Trump, and we'll be bogged down for two years. https://t.co/bAxCmCl73Q — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Автор: Ивайло Ачев