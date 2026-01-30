НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 30.01.26 - Путин спира за седмица обстрела на Киев и други градове

Изминаха 47 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин е съгласен да не стреля по Киев в продължение на една седмица поради студеното време, пише Ройтерс. „Лично помолих президента Путин да не стреля по Киев и други градове в продължение на една седмица и той се съгласи да го направи“, заяви Тръмп на заседание на кабинета, позовавайки се на „изключителния студ“ в региона. „Беше много мило. Много хора казаха: „Не губи времето си, няма да получиш това.“ А той го направи“, добави Тръмп. Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна, в резултат на която термометрите в украинската столица ще отчетат стойности до минус 20 градуса.

По време на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби, наред с други неща, беше обсъден отказът на Русия да нанася удари по Киев и други украински градове. Сега, след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, Украйна очаква тези споразумения да бъдат изпълнени, заяви по-късно президентът Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение.