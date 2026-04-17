Най-важните новини за деня: 17 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 април 2026 г.

КРАЙ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ: ВСИЧКИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 19 АПРИЛ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Предизборната кампания за вота на 19 април приключва в петък, а партиите и коалициите закриват своите предизборни обиколки и събития в страната в рамките на деня. Изборите в неделя ще излъчат състава на 52-ото Народно събрание. Нови играчи, стари конкуренти и заявки за радикални промени се сблъскват на терена, а избирателната активност се очертава да бъде от решаващо значение за вота.

ДВЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОКАЗВАТ 5 ПАРТИИ В ПАРЛАМЕНТА, ТРИ НА СА РЪБА

60% избирателна активност на предсрочните парламентарни избори на 19 април в неделя. Това предвижда проучване на „Алфа Рисърч“, проведено в периода 13-15 април, проведено със собствени средства сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Пред БНТ Павел Вълчев от "Алфа Рисърч" посочи, че се очаква около 3,3 милиона избиратели да отидат до урните. Още: Защо има спад в подкрепата за Румен Радев: Говори Геновева Петрова от “Алфа Рисърч“ (ВИДЕО)

БИТКАТА ЗА ТРЕТОТО МЯСТО СЕ ЗАТЯГА, ТРИ ФОРМАЦИИ СА НА РЪБА: НОВО ПРОУЧВАНЕ ПРЕДИ ВОТА В НЕДЕЛЯ

Не се регистрира структурна промяна в електоралните нагласи в последния един месец. "Прогресивна България" остава лидер с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%. Битката за третото място остава оспорвана, като ПП-ДБ запазва крехка преднина с 11,2% пред ДПС - с 10,2%. Петата позиция остава за „Възраждане“ с 7,1% сред гласуващите.

ПОСЛЕДНИТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ: ФОРМУЛА "5+2+2" И ПОНЕ ДВЕ ИНТРИГИ ПРЕДИ 19 АПРИЛ (ОБЗОР)

Традиционно в последния ден от предизборната кампания водещите социологически агенции публикуваха данните от последните си проучвания и моментни снимки на нагласите преди изборите на 19 април. От данните на "ТРЕНД", "Алфа рисърч", "МЯРА", "Галъп Интернешънъл Болкан" и "Маркет ЛИНКС" могат да се направят множество изводи за нагласите в решителните часове преди изборния ден, но общото помежду им като наблюдения могат да се сведат до поне няколко основни.

ЗА ГАЙКИТЕ И БОЛТЧЕТАТА НА МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ: ЦИК УВЕРЯВА, ЧЕ ДОРИ И ДА СЕ ПОТРОШИ, НЯМА ДА ИМА МАНИПУЛАЦИИ

„Машините са гарантирани и не могат да бъдат манипулирани“. В това увери председателят на ЦИК Камелия Нейкова пред БНТ. Всички системи са криптирани, всички възможни портове са пломбирани и освен това, след като се инсталира една машина, 100% ще бъдат проверени от държавни експерти, които извършват тази проверка успоредно с техниците на „Сиела Норма“. След като се инсталира една машина и се пломбира, не е възможна външна намеса, добави Нейкова. Още: Край на предизборната кампания: Всички важни въпроси и отговори за изборите на 19 април (СНИМКИ и ВИДЕО)

АСЕН ВАСИЛЕВ: АКО НЕ ИСКАТЕ ДА СТЕ БЕДНИ КАТО ПРИ ОРБАН, НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА РАДЕВ. ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ СЕ МАХАТ

Това, което показва нашата социология, е, че протестите постигнаха целта си и да имаме уникалния шанс Борисов и Пеевски да са под 80 депутати. Може да се смени ВСС (Висшия съдебен съвет), може да се смени главният прокурор, а прокуратурата нищо не прави по скандалите "Петьо Еврото" и "Мартин Божанов-Нотариуса". Така лидерът на ПП ("Продължаваме промяната") Асен Василев видя докъде е стигнала коалицията ПП-ДБ като подкрепа на финалната права преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.

БЛИЗО 1 МЛН. ЕВРО ЗА МЕДИЙНА РЕКЛАМА ПРЕДИ ВОТА: РАДЕВ Е НАТИСНАЛ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ И Е №1

На 19 април ще се проведат осмите предсрочни парламентарни избори от 2021 г. насам, а по време на кампанията формациите, които ще участват във вота, са похарчили 913 540 евро без ДДС за медийно отразяване. Това показват данни въз основа на публикуваните договори между политическите формации и медиите към 15 април, цитирани от Институт за развитие на публичната среда. Той по традиция анализира анализира какви средства отделят партиите и коалициите за медийна реклама.

ЩЕ ИЗПАДНЕМ ЛИ В СТАГФЛАЦИЯ ЗАРАДИ КРИЗАТА С ГОРИВАТА: ГОВОРИ РУМЕН ГЪЛЪБИНОВ (ВИДЕО)

Ще изпаднем ли в стагфлация заради кризата с горивата, предизвикана от войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде икономистът и финансист Румен Гълъбинов: “Стагфлацията наистина не е приятно състояние на икономиката и това се характеризира с висока инфлация, пък нисък икономически растеж. Обаче за момента мисля, че нямаме основание да се притесняваме чак толкова. Затова защото на България продължават да й се дават, дори и с ревизираните прогнози на Европейската комисия, на Международния валутен фонд, на Световната банка, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, допреди една седмица дадоха и те, продължават да ни се дават устойчиви темпове на икономическо развитие и на ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП).

СМЕТКАТА ЗА 2025: ДОХОДИ И РАЗХОДИ, КОЕ РАСТЕ ПОВЕЧЕ?

През 2025 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 14 403 лв. (7364,14 евро) и нараства с 12 на сто спрямо 2024 година. Това става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ). Миналата година българските домакинства са изразходвали 12 661 лв. (6473,47 евро) средно на човек, което е с 8,1 на сто повече в сравнение с 2024 година. На годишна база ръстът на доходите изпреварва този на разходите с 3,9 процентни пункта.

ЛОБИЗМЪТ, ОРБАН И КОМПАСЪТ НА ВАЙЦ ЗА СКОПИЕ: АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев очаква в следващите месеци властта в Северна Македония да лобира по повод новия доклад в Европейския парламент за напредъка на Скопие за Европейския съюз както пред докладчика Томас Вайц, така и пред отделни европейски политици. "Те не са престанали да лобират. Тимчо (бел. ред македонският външен министър Тимчо Муцунски) се срещна с докладчиците. Те закъсняха за срещата, защото преди това бяха в съседната стая да се видят с Тимчо да им даде тяхната гледна точка", заяви Ковачев в Студио Actualno Балкани.

ДРОНОВЕТЕ ЛОВУВАТ: "АЗОВ" ПОКАЗА КАКВО СТАВА С РУСКАТА ЛОГИСТИКА В ДОНЕЦК. ТРИ СЦЕНАРИЯ ПРЕД ПУТИН ВИЖДАТ В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Вършите фантастична работа. Русия страда на бойното поле, победата сега е далечна мечта за Путин и дори видяхме медийни статии, че той разбира, че икономиката му е в лоша форма". Думите са на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който говори в Германия и предвид стратегическото партньорство в сферата на отбраната между Германия и Украйна, което, каккто каза Рюте, прави украинската армия още по-силна и способна да устоява на руската военна агресия - Още: Срив в руската икономика: Путин е шокиран от докладите (ВИДЕО)

ПУТИН Е НА РЪБА: ИДВА ВРЕМЕ ЗА РАЗПЛАТА, ЕВРОПА СЕ НУЖДАЕ САМО ОТ ПОСЛЕДЕН НАПЪН

Още от кървавата си атака срещу украинския народ през 2022 г. Владимир Путин разчиташе на редица фактори в своя полза. Очакваше Европа да става все по-слаба и разединена, изтощена политически и икономически с продължаването на войната. Разчиташе на продължаващото (и необяснимо) колебание от страна на администрацията на Доналд Тръмп в Белия дом, както и на подкрепата на руската олигархия и местното население. Вярваше, че руската икономика ще оцелее - дори ще просперира - след кратка и победоносна кампания.

ИРАН ОТВОРИ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК ЗА ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ КОРАБИ. ИСТИНСКИ ТРУС НА БОРСИТЕ

Иранското външно министерство обяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски кораби докато трае примирието в Ливан.

ЗА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК: ЕДИНСТВЕНИЯТ ЯПОНСКИ ВЕСТНИК С "ПУЛИЦЪР" ОПИТА ДА НАЛЕЕ МОЗЪК В ГЛАВАТА НА ТРЪМП

Съединените щати правят една глупава грешка след друга. Споразумението за прекратяване на огъня с Иран трябваше да отвори Ормузкия проток. Но сега той е блокиран от Америка! Изглежда, че нов кръг от напрежение е неизбежен, пише в редакционна статия японското издание "Майничи Шимбун". Това е един от най-старите вестници в Япония, с над 150-годишна история. Това е единственият японски вестник с награда "Пулицър".

ТРЪМП: ИРАН СЕ ОТКАЗВА ОТ ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ И ЩЕ НИ ПРЕДАДЕ ОБОГАТЕНИЯ УРАН (ВИДЕО)

"Много важно е Иран да няма ядрено оръжие и те са се съгласили с това, при това много убедително. Те са се съгласили да ни предадат обогатения уран, който е дълбоко под земята заради ударите, които извършихме с бомбардировачите B-2. Така че имаме много споразумения с Иран и мисля, че ще се случи нещо много позитивно“. Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп на тръгване за Невада и Аризона.

КАК ИРАН СИ НАПИСА ДОМАШНОТО И ПОДМАМИ САЩ: ЗАПАДНОТО РАЗУЗНАВАНЕ РАЗОБЛИЧИ ТРЪМП

Благодарение на предвоенното планиране, иранските въоръжени сили са успели да смекчат въздействието на американско-израелските удари върху оръжейния си арсенал и ръководството си, става ясно от оценки на западни военни разузнавателни служби, публикувани месец и половина след началото на войната в Близкия изток. В същите доклади се посочва, че Ислямската република запазва способността си да отвърне, ако настоящото примирие се провали.