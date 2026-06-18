Най-важните новини за деня: 18 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 юни 2026 г.

С ПОДКРЕПА ОТ ПЕЕВСКИ: УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРИЕХА НОВ ТАВАН НА ДЪЛГА

След няколкочасови дебати парламентът прие удължителния бюджет за 2026 г. и разреши на правителството да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро. Решението беше подкрепено от управляващите от "Прогресивна България" и депутатите от "ДПС-Ново начало", докато "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане" гласуваха против. ГЕРБ се въздържа.

СЪДЪТ НА ЕС: КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ Е НЕЗАКОНЕН

Съдът на Европейския съюз нанесе удар по практиките за административен контрол върху цените на храните, след като постанови, че задължаването на търговските вериги да предлагат определени стоки с фиксирани отстъпки и да поддържат минимални количества от тях на склад противоречи на европейското законодателство.

ПОД ПАГОН И ФУРАЖКА: КОИ И КОЛКО СА ДЕПУТАТИТЕ ВОЕННИ ИЛИ РАБОТИЛИ В МВР (I ЧАСТ)

Ако съдим по професионалната биография на Румен Радев - лидера на победилата в изборите "Прогресивна България" (ПБ), военните в в новия парламент би трябвало да са много. Но от 240 народни представители, едва 23-ма са бивши военни и бивши служители в системата на МВР. Подозренията ни възникнаха до голяма степен по инерция, с очакването Румен Радев да се огради със стари бойни другари. Обаче се оказа, че в парламентарната група на ПБ те са едва 14, като към тях няма как да не включим и преминалите в изпълнителната власт Румен Радев и Димитър Стоянов. На второ място е ПГ на ГЕРБ-СДС с 6 депутати с такъв профил. В тази група има най-много бивши министри на вътрешните работи.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА МАЙЧИНСКИТЕ - ДА, НО НЕ СЕГА: СОЦИАЛНИЯТ МИНИСТЪР ОСТАВИ ВРАТАТА ОТВОРЕНА

Социалните плащания като помощи, пенсии и заплати са гарантирани от удължителния закон за бюджета и от този, който предстои да бъде приет за 2026 година. Няма да се намаляват социалните плащания, работната заплата и майчинството. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред bTV. Направени са съответните предложения към Министерство на финансите за оптимизация на разходите на първо място за ефективност за бюджета, а на второ място - за влизане в бюджетните релси. Още: Ще стягаме ли коланите и гарантирани ли са социалните плащания: Какво ни чака след процедурата по свръхдефицит

"СТРАХЪТ, ЧЕ ТЕ НАБЛЮДАВАТ, УБИВА ДЕМОКРАЦИЯТА": СЪДИЯ ЦАРИГРАДСКА ЗА „БИГ БРАДЪР-А“ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

За мен няма нищо скандално в това, което излиза в последните дни от Bird.bg. За мен това по-скоро е притеснително, защото още през 2024 г. призовах за проверка и отговор дали се злоупотребява със специалните разузнавателни средства. Но за голямо съжаление съдебната власт не успя да даде отговор дали системата е уязвима по този начин. Тогава се активираха и заплахите срещу мен и осъзнах, че тази информация не трябва да се разбира. Това каза съдия Владислава Цариградска в ефира на Нова телевизия относно появилата се информация, че стотици съдии са подслушвани и следени, за да бъдат изнудвани и държани на каишка.

"СЪДИЛИЩАТА СА ПАНСИОН ЗА ДЕВИЦИ, ЗАЩИТНИЦИ НА ПРЕСТЪПНИЦИ": БАЩАТА НА УБИТИЯ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ФИЛИП ГОВОРИ

"Делото започва отначало, тъй като на последното заседание съдията допусна абсолютна грешка - дали умишлена или неволна - каза, че убийството е извършено по непредпазливост, а обвинението и ние казваме, че е с умисъл". Това заяви Красимир Арсов, баща на трагично загиналия младеж Филип, буквално пред сградата на МВР в София, на пешеходна пътека. След 23 съдебни заседания и повече от 2 години, делото за смъртта на Филип почва отначало - Още: Делото за смъртта на Филип Арсов започва отначало

БИТКАТА ЗА ВСЕКИ СПАСЕН ЖИВОТ: СВИЛЕН ДЕЛЧЕВ РАЗКАЗВА КАК Е ВЪЗМОЖНА (ВИДЕО)

От спасител на прилепи и организатор на детски приключенски лагери до медицинска сестра в детска реанимация – животът на Свилен Делчев е доказателство, че добротата може да бъде професия, но и личен избор.

СЛЕД ТРАГЕДИЯТА НА СЕЛО ТИЧА: КАК ЗАПОЧВА НОВИЯТ ЖИВОТ? (ВИДЕО)

Десетки семейства пострадаха след наводнението в село Тича. Две седмици по-късно щетите още са огромни, но започваме малко по малко да виждаме светлина в тунела.

ПРАВЯТ ЛИ СЕ ПРОВЕРКИ ПО ГРАНИЦИТЕ С РУМЪНИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ СМЕ В ШЕНГЕН? МВР И АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ОТГОВАРЯТ

След получени сигнали, че на бившите ГКПП-та с Румъния се извършват активни проверки, въпреки че се водят вътрешни граници на Шенген, от Actualno.com публикувахме специален материал, в който описахме информацията, достигнала до нас. Припомняме, че основните сигнали бяха за ГКПП Силистра – Кълъраш, където служители на Гранична полиция и Агенция "Митници" насочват автомобилите на определени за проверка места. За действията на граничните органи ни сигнализираха много хора, на които редовно им се налага да пътуват до Румъния. По наши данни и при Дунав мост 2 при Видин редовно се упражнява граничен контрол, като колите се отбиват, проверяват се документи и багажници и така се забавя преминаването на вътрешна граница в Шенгенското пространство.

ПОСЛАНИК РАДУКОВ МОЛИ ДА НЕ СЕ БЛОКИРАТ ГРАНИЧНИТЕ ПУНКТОВЕ СЪС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

"Подкрепяме и правото на мирен граждански протест като фундаментално право във всяко действително демократично общество. Същевременно, най-настоятелно молим да не бъде предизвиквано блокиране на ГКПП или пътища между България и Северна Македония", се посочва в позиция на българския посланик в югозападната ни съседка Желязко Радуков във "Фейсбук". Повод за призива му е заявената готовност за блокада на граничните пунктове със Северна Македония от страна на фондация "Македония" и неправителствената организация "Куберовъ войн".

„НЕ СМЕ ВРАГОВЕ“: ЦВЕТЯ ЗА КОЛИТЕ НА МАКЕДОНСКОТО ПОСОЛСТВО У НАС В ОТГОВОР НА ПАЛЕЖИТЕ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Група българи отговориха на палежите на български дипломатически автомобили в Северна Македония с бели рози върху колите на посолството на Скопие у нас. Освен бели рози - сънародниците ни са поставили плакати на английски език със следното послание: "Не на омразата. Ние не сме врагове. Цвете за приятелството". Стана ясно, че българските полицаи са направили забележка на гражданите да не поставят цветя, като също така са им поискали личните карти, за да ги проверят.

"ФАЛШИФИКАЦИЯ" НА ИСТОРИЯТА, НО ИМА ПРОМЕНИ В УЧЕБНИЦИ КАКТО ИСКА БЪЛГАРИЯ: МАКЕДОНСКИЯТ ПЪТ КЪМ ЕС

Официално в доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към ЕС съществува думата "фалшификация" що се отнася до историята. Това потвърди евродепутатът Ивайло Вълчев, който беше категоричен, че Европейският парламент добре разбира проблемите. И подчерта - България не иска нищо друго извън това българите да бъдат признати в македонската конституция - поне по 5 пъти всяка отговорна българска институция го е казала, а властите в Скопие постоянно извъртат и заблуждават за още уж български условия - Още: Поредно напомняне: ЕП призова Скопие да впише българите в конституцията

POLITICO ВКАРА РУМЕН РАДЕВ В КЛУБА НА ЛИДЕРИТЕ, ПРОМЕНЯЩИ ИГРАТА В ЕС

Politico включи Румен Радев в компанията от четирима нови министър-председатели, които ще се присъединят към лидерите на ЕС в Брюксел и ще променят политическата аритметика в най-влиятелния орган за вземане на решения в блока. От последната среща на Европейския съвет преди осем седмици промените в ръководството на четири държави членки създадоха нова несигурност относно това как лидерите ще заемат позиции по най-големите спорове в ЕС - тези страни са България, Унгария, Словения и Латвия.

"СЛЕДВАМЕ СОБСТВЕНИЯ СИ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС": РАДЕВ ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ СЪС ЗЕЛЕНСКИ (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев съобщи, че ще разговаря днес с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел, в кулоарите на Европейския съвет. Министър-председателят пристигна за участие в срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС, и говори пред български журналисти. По въпроса за новото предложение на Европейската комисия за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия Радев посочи, че нашата страна би наложила вето, ако от предложените списъци не отпадне руският патриарх Кирил. Но и каза по-отстъпчиво, че "на този съвет" 21-вия пакет санкции няма да се разглеждат.

МОСКОВСКАТА РАФИНЕРИЯ ПАК ГОРИ: ПОДПАЛЕНИТЕ ОТ УКРАЙНА РУСКИ ПЕТРОЛНИ ОБЕКТИ НЯМАТ КРАЙ (ВИДЕО)

Поредна нощ във вече петата година на бруталната пълномащабна война, която руският диктатор Владимир Путин отприщи срещу Украйна и пореден случай, в който руски петролни обекти горят след визита на далекобойните украински дронове. Този път става въпрос за района на Гуково, в Ростовска област - подпалена е петролна база. А освен това и по-важно в ранните часове на тази сутрин стана ясно, че Московската рафинерия в квартал "Капотня" също е отново уцелена - и то след като тази седмица вече беше поразена и Reuters потвърди, че е спряла работа.

"ПЪЛНА БЪРКОТИЯ": УКРАЙНА ОБЯВИ КАКВО ПРЕДСТОИ ЗА КРИМ, ДОКАТО ТРЪМП ПАК СЕ МОТАЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"По същество Крим е (систематично) изолиран от дронове. И в близко бъдеще Крим ще се превърне в остров (Крим е полуостров от географска гледна точка). А това може да има някои много неочаквани последствия за руснаците. Ще бъде пълна бъркотия". Думите са на украинския министър на отбраната Михайло Федоров – преди да заеме поста, той беше министър на дигиталната трансформация. Когато зае поста на военен министър, Федоров постави за цел месечно Украйна да елиминира по 50 000 руски войници – към момента нивото е около 35 000 войници. Основният дял на тази смъртоносна "коситба" се дължи на украинските дронове – а предвид последния вече над месец на невиждано интензивни руски пехотни атаки, предстои да видим с колко са се увеличили руските жертви.

ИЗНЕНАДА: САЩ И ИРАН ПОДПИСАХА ПО-РАНО МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО, ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ДОКУМЕНТА

САЩ и Иран са подписали електронно споразумението за прекратяване на войната и то вече е в сила. Това съобщи израелският журналист Барак Равид от Axios. По-рано отново той потвърди, че американският президент Доналд Тръмп лично е подписал екземпляр на споразумението по време на вечеря с френския си колега Еманюел Макрон във Версайския дворец. Снимка на подписаното споразумение е била изпратена на иранците и посредниците от Пакистан. Първоначалите намерения бяха документът да бъде подписан на присъствена церемония в петък, 19 юни.

СЛЕД МЕМОРАНДУМА ЗА МИР: ИРАН ВЕДНАГА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ТРЪМП ЗА ВСИЧКО КЛЮЧОВО

Прехвърлянето на обогатен ядрен материал (т.е. уран) извън страната е неприемливо за нас. Разреждането на обогатения материал не е нова опция. Тя бе представена като една от възможностите, за да не се затваря вратата пред други варианти. Това заяви говорителят на иранския външен министър Есмаил Багеи. По-рано президентите на САЩ и Иран - Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.

БИТКАТА ЗА ВЪРХА: КОЙ ЩЕ ДОМИНИРА БЛИЗКИЯ ИЗТОК СЛЕД ВОЙНАТА?

В новата следвоенна реалност няма да има недостиг на играчи, които се стремят да станат номер едно в Близкия изток. За кого точно говорим и какви са техните козове? На този въпрос отговор търси полското издание Interia в свой материал по темата.

СЪДИЯТА СПАСИ МЕСИ! РОНАЛДО ТРЯБВА ДА НАПУСНЕ ПОРТУГАЛИЯ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Спестиха ли червен картон на Лионел Меси в откриващия мач на Аржентина на Мондиал 2026: тази тема разбуни духовете във футболния свят, като се превърна в основен акцент и в епизод 6 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Фактите обаче са такива: Меси вкара хеттрик и пое водачеството при голмайсторите на турнира, докато неговият голям съперник Кристиано Роналдо стартира незабележимо участието си при издънката на Португалия срещу ДР Конго.