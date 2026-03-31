Най-важните новини за деня: 31 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 31 март 2026 г.

ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР ПОИСКА ВСС ДА УВОЛНИ САРАФОВ

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов официално предложи на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да започне дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, което може да доведе до най-тежката санкция – освобождаване от длъжност. Искането идва на фона на натрупано институционално напрежение и поредица от публични скандали, които според министъра са уронили престижа на съдебната власт и са разклатили доверието в прокуратурата.

ОРГАНИЗАЦИИ ИСКАТ КЬОВЕШИ ДА РАЗСЛЕДВА ТВЪРДЕНИЯТА НА ПРОКУРОР ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЗА НАТИСК

Европейската прокуратура има правомощия и следва да изземе разследването по твърденията на българския европейски прокурор Теодора Георгиева за натиск от страна на Борислав Сарафов и Емилия Русинова, по поръчка на Делян Пеевски. За това настояват в свое писмо Българският хелзинкски комитет, заедно с Българския институт за правни инициативи, фондация “Антикорупционен фонд“, Асоциация европейска интеграция и права на човека, Института за пазарна икономика и Български адвокати за правата на човека. Писмото е адресирано до Европейската прокуратура (EPPO), Европейския комисар по правосъдие, Kомисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), работната група за демокрация, върховенство на правото и основни права към LIBE (DRFMG) Европейския парламент, Венецианската комисия и Групата държави срещу корупцията на Съвета на европа (GRECO).

СМЕТКИТЕ ЗА ПАРНО ОЩЕ СА ПО ОТМЕНЕНА ОТ СЪДА НА ЕС ФОРМУЛА: ПРЕДЛОЖИХА НОВА ПОД ЗАПЛАХА ОТ ГЛОБИ

По приключилото през октомври 2025 г. дело в Съда на ЕС за отмяна на формулата за сградна инсталация Европейската комисия също е страна и нейното становище се припокрива с това на СЕС. Така че ако държавата откаже да изпълни решението на съда и да одобри нова формула за сметките за парно, рискува последващо образуване на наказателна процедура срещу България, предупреждава Благой Порязов – страна по делото на СЕС в Люксембург.

КЪДЕ ИЗТИЧАТ МИЛИАРДИТЕ ЗА ПЪТИЩА? БОГДАН МИЛЧЕВ С ОТГОВОРИТЕ (ВИДEО)

Аз предложих заданията за ремонт и поддръжка на пътища да станат публични. Нито един министър няма смелостта да го направи. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) се управлява от строителните фирми, които усвояват милиардите. Кадрите на АПИ мигрират - ту в АПИ, ту в строителните фирми, когато стане напечено.

"НЕ Е КРИЗА, А СЪТРЕСЕНИЕ И ШОК": ПРОЧИТЪТ НА МИНИСТЪРА КАКВО СЕ СЛУЧВА В ИКОНОМИКАТА

Няма криза заради войната в Близкия изток. По-скоро говорим за сътресение и шок. Това каза служебният министър на икономиката Ирина Щонова в ефира на Нова телевизия, относно скока на цените на горивата и мерките на служебното правителство за справяне с растящите цени. Тя беше категорична, че балансът при тези мерки е много важен, но не трябва и да хвърлят всички възможни действия още в самото начало.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ЙОТОВА: ПОДПИСВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО В КИЕВ Е НЕАДЕКВАТНО

Президентът на България Илияна Йотова не е била информирана за визитата на служебния премиер Андрей Гюров в Киев и за подписването на 10-годишното споразумение, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор между двете държави. Йотова определи действията на кабинета като недопустимо нарушение на диалога между институциите и липса на институционално възпитание. Текстът на споразумението е получен едва днес на "Дондуков" 2.

МАСКИТЕ ПАДНАХА: ИЗТЕКЪЛ ЗАПИС РАЗКРИВА КАК УНГАРИЯ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКИТЕ НА РУСИЯ В ЕС (ВИДЕО)

Изтеклите в публичното пространство данни от неназовани източници, че Унгария дълги години е играела ролята на доносник на Русия по време на ключови обсъждания на политики в рамките на Европейския съюз, сега се потвърждават от изтекъл аудиозапис. Той е от разговор между унгарския външен министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров - тази "гореща линия" е осигурявала на Москва стратегическа информация по важни въпроси, засягащи ЕС. Така вече има доказателства, че Будапеща е действала от името на Кремъл, полагайки усилия да се премахват от списъка със санкционирани влиятелни руски фигури.

РУСКИ ПРОПАГАНДИСТИ ИСКАТ ОТ ПУТИН "ПОЗОРНО ПРИМИРИЕ" И КРАЙ НА ВОЙНАТА, НО ТРЪМП МОЖЕ ДА ОБЪРКА ВСИЧКО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Оперативната и стратегическата способност на Украйна да нанася все по-големи загуби на Русия предизвиква нарастващо безпокойство в руското ултранационалистично информационно пространство. Известен военен и политически коментатор заяви (8:28 мин. във видеото) в ефир, че икономическият потенциал на Запада е по-голям от този на Москва и това става очевидно и във военно отношение, тъй като „подкрепяните от Запада“ украински удари с дронове срещу Руската федерация все по-често включвали стотици безпилотни машини. Коментаторът твърди, че мащабът на такива удари само ще се увеличава и че Русия не може да произведе достатъчно ракети прехващачи, за да се съревновава със западния икономически потенциал, поради което е „обречена на поражение“ и принудена незабавно да „реши проблема с прекратяването на войната“.

КАКВО ИМА В ГЛАВАТА НА ТРЪМП? ИСТОРИЯТА НА ЕДИН НАРЦИСИСТ С БУКЕТ ОТ ЛИЧНОСТНИ РАЗСТРОЙСТВА

Антисистемен, антиинституционален, предвидимо непредсказуем - такъв е Доналд Тръмп и такъв го харесват неговите избиратели. Изказванията му предизвикват постоянен шок в медиите, срещите му със световни лидери в Овалния кабинет наподобяват стендъп комедии. В неговата алтернативна реалност Армения се превръща в Албания, Виктор Орбан става лидер на Турция, а Крим от четири страни е заобиколен от океан.

САЩ ПЛАШИ С ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РОЛЯТА СИ В НАТО ЗАРАДИ ИРАН (ВИДЕО)

Нежеланието на част от европейските държави да окажат съдействие на Доналд Тръмп при операцията срещу Иран и деблокирането на Ормузкия проток може да доведе до сериозно преосмисляне на отношенията между САЩ и НАТО. Това заяви държавният секретар Марко Рубио. "Ако НАТО означава единствено, че ние защитаваме Европа при нападение, а в същото време ни се отказва достъп до военни бази, когато имаме нужда, това не е устойчива договореност. При такива условия е трудно да продължим участието си в алианса", коментира Рубио в интервю за Al Jazeera. "Всичко това ще трябва да бъде преразгледано."

WSJ: ТРЪМП СПИРА ВОЙНАТА И БЕЗ ДА ПОДСИГУРИ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК. ТОЙ ИСКА АРАБСКИТЕ ДЪРЖАВИ ДА Я ПЛАТЯТ (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е заявил пред съветниците си, че е готов да прекрати военната кампания на САЩ срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен. Това твърди The Wall Street Journal на база свои източници в администрацията на Белия дом. В материала се казва, че Тръмп изглежда мисли да прехвърли "горещия картоф" с Иран и Ормузкия проток на наследника си в Белия дом.

ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК: КОЙТО КОМАНДВА В МОРЕТО, КОМАНДВА СВЕТА

След като не успя да постигне бърза победа, Доналд Тръмп отправи ултиматум, заплашвайки енергийната инфраструктура на Иран, изисквайки Техеран да „освободи“ Ормузкия проток, пише Le Journal du Dimanche. Въпросът надхвърля енергетиката и засяга регионалния и глобалния геополитически баланс. 2500 години след битката при Саламин, когато гърците побеждават персите в тесния проток, битката при Ормуз потвърждава истинността на старата поговорка: истински велика сила може да бъде само морска.

FT: ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР НА ТРЪМП ПРОБВАЛ ДА СЕ ОБЛАЖИ НА БОРСАТА ОТ ВОЙНАТА В ИРАН

Брокер на американския военен министър Пийт Хегсет се опитал да инвестира милиони в борсово търгуван фонд с активи от 3,1 млрд. долара, фокусиран върху военната сфера, като за целта се е свързал с най-големия инвестиционен фонд в света BlackRock малко преди САЩ и Израел да атакуват Иран. Това предават както Financial Times, така и CNBC.

ТЪЖНА ВЕСТ: ПОЧИНА БОБИ МИХАЙЛОВ

Легендарният капитан на националния отбор и вратар Борислав Михайлов е починал тази сутрин в София, потвърдиха от семейството на бившия шеф на футболния съюз. Големият вратар на България бе в тежко състояние от края на 2025 г. след прекаран инсулт и в крайна сметка не успя да се възстанови. Той напусна този свят на 63 години. Опелото ще бъде в събота, 4 април. Поклонението пред тленните му останки ще бъде в храм "Света София".