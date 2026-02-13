НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 13.02.26 - Огромен брой загинали и ранени цивилни през 2025 г.

Изминаха 47 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

През 2025 г. 2919 цивилни са били убити от обстрели от Русия и Украйна от двете страни на фронта. Това е рекорден брой от 2022 г. насам, според мониторинговата група CIT (Conflict Intelligence Team). CIT публикува доклад, анализиращ въздействието на атаките върху цивилната инфраструктура от двете страни на фронта през 2025 г. Той предоставя данни за смъртните случаи и ранените цивилни в Украйна, окупираните ѝ територии и Русия. Разследващите изчисляват, че удари с дронове са убили 1376 души и са ранили други 10 089 през 2025 година. Това е повече от всички други видове оръжия взети заедно. Най-смъртоносният месец беше юли, с 363 убити и 2230 ранени от двете страни на фронта.

Според оценки на CIT, през 2025 г. в Украйна са били убити най-малко 2919 цивилни, а други 17 775 са били ранени. Разследващите твърдят, че това е рекорден брой жертви от 2022 г. (най-смъртоносната година на войната - CIT). От ООН също са стигнали до подобно заключение.