Най-важните новини за деня, 21 април 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 април 2026 г.

КИТАЙСКИ КОМЕНТАР: РУСКИТЕ РАКЕТИ ВЕЧЕ СА НАСОЧЕНИ КЪМ ЕВРОПА. БЛИЗО ЛИ Е ВОЙНА С НАТО?

На 15 април целият свят беше шокиран от изявлението на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев. Той предупреди Европа, че тя е на мушката на руските ракети, пише в анализ китайското издание "Соху". Дали това беше обявяване на война на НАТО? Или хитра тактика за психологическа война?

АНТРАКС МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ: ШЕФЪТ НА БАБХ ЗА ОПАСНАТА ЗАРАЗА ПО ЖИВОТНИТЕ

Случаят на антракс е много опасен и животните са преработвани в различни продукти – умиращите и мъртви такива за лична консумация. Буквални умрели животни са превръщани в мезета. Това заяви директорът на БАБХ д-р Ангел Мавровски пред БНТ.

6 ПРИЧИНИ РАДЕВ ДА НЕ СТАНЕ "НОВИЯТ ОРБАН", НЯМА МЯСТО ЗА БЕЗПОКОЙСТВО: УКРАИНСКИ ПРОЧИТ

Изборите в България донесоха убедителна победа на бившия президент Румен Радев, който се смята за проруски настроен и чиято партия "Прогресивна България" спечели 44.6%, от местата в парламента. Радев обаче няма да стане "новият Орбан", така че няма нужда да се притеснявате. Така коментира българските избори известният украински журналист, писател и телевизионен водещ Виталий Портников в канала си в YouTube.

АКО НЕ ИЗЛЪЧИМ НЕЗАВИСИМ ВСС НЕ СМЕ НАРОД, А МЪРША: СЪДИЯ ДАДЕ РЕЦЕПТАТА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕТО НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

„Народното събрание да се вслушва във волята на обществото. Ако не успеем да намерим 11 човека, които не са обвързани с политически зависимости за обществената квота на Висшия съдебен съвет (ВСС), тогава не сме народ, а мърша“. Това заяви пред БНТ Татяна Жилова, бивш председател на Съюза на съдиите в България, а сега съдия в Единния патентен съд на ЕС.

УЧЕБНИЯТ МАТЕРИАЛ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН С 35% СЕГА, А НЕ ПРЕЗ 2029 Г.: УЧИТЕЛСКИЯТ СИНДИКАТ С НОВО ИСКАНЕ

Незабавно намаляване на учебния материал, без забавяне от няколко години. За това настоя Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" в своя позиция във Фейсбук.

НЯМА ПАРИ В БЮДЖЕТА: РУСИЯ ОСТАВЯ ХАЗАРТА ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ. ТРУДНО НИ Е: РУСКА КОНСТАТАЦИЯ ЗА ЗАПОРОЖИЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руското министерство на финансите поиска забраната за залагания от непълнолетни и недееспособни лица да бъде отложена. Причината – трябват пари за руския бюджет. Министърът на финансите Антон Силуанов поиска от вицепремиера Дмитрий Григоренко да отложи разглеждането на законопроект на Държавната дума, забраняващ залаганията за непълнолетни, недееспособни лица и разследвани от руските правоохранителни органи (в изпълнителни производства). В резултат на това разглеждането на документа е отложено за есента, съобщава руският икономически и бизнес ежедневник "Комерсант".

"ДРУЖБАТА НИ С ДПС НИ ДОНЕСЕ ТОЗИ ОТЛИВ И КРАХ": ГЕРБ ПРИЗНА ЗА КОРУПЦИЯ В ПАРТИЯТА, БОРИСОВ ОБЯВИ НОВА ПОСОКА (ВИДЕО)

"Изводите за нас са ясни, в опозиция няма да имамен икакви зависимости. Където работихме с "ДПС Ново начало" претърпяхме крах. Дружбата ни с ДПС ни донесе този отлив, с ПП-ДБ още 100 хиляди гласа отлив, това е равносметката. Много умно Румен Радев се обяви срещу всички и спечели, народът си го избра за вожд. Ще бъдем опозиция, няма да имаме зависимости."

ВНУШИТЕЛНИЯТ БРОЙ ГЛАСОВЕ И УСПЕХ НА РАДЕВ, ИЗПРЕВАРИЛИ БОРИСОВ ОТ 2009 Г. И НАПОМНИЛИ ЗА РЕКОРД НА ИВАН КОСТОВ (СНИМКИ)

1 444 924 гласа за изборна победа - неочаквана електорална вълна, донесла едноличната победа на "Прогресивна България" на вота на 19 април. Стойност, която доближава максимално последната подобна ярка изборна победа и вълна на ГЕРБ през 2009 г., показва исторически преглед на Actualno.com.

КРУМ ЗАРКОВ ПОИСКА ВОТ НА ДОВЕРИЕ И ОБЯВИ МАЩАБЕН ПРОЦЕС НА ПРОМЯНА В БСП

Лидерът на БСП Крум Зарков ще поиска вот на доверие от Националния съвет на левицата тази събота, след като формацията остана извън 52-рото Народно събрание на предсрочните избори на 19 април. Резултатът на столетницата е под 4-процентовата бариера и бе определен като "много лош" от бившия служебен министър на правосъдието. Ако не получи доверието на органа, той ще подаде оставка, стана ясно от думите му на брифинг днес, 21 април.

ПРЕДИ ДА ДОЙДЕ РАДЕВ: НАДЕЖДА НЕЙНСКИ ПРИЗОВА ЕС ДА СЕ РАЗБЪРЗА СЪС ЗАЕМА ЗА УКРАЙНА И НОВИЯ ПАКЕТ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски представи България в редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз, което се проведе днес, 21 април, в Люксембург. В рамките му министрите обсъдиха ключови теми, включително руската агресия срещу Украйна, ситуацията в Близкия изток, Южен Кавказ и Судан. По време на разговорите, посветени на Украйна, България - чрез Надежда Нейнски - подчерта необходимостта от единство и последователна подкрепа от страна на ЕС и съюзниците, предадоха от пресцентъра на МВнР.

"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" ЩЕ ИМА ПОВЕЧЕ ДЕПУТАТИ ОТ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА" В КОАЛИЦИЯТА (СПИСЪК)

За първи път "Демократична България" ще има повече народни представители от партньорите в коалицията от "Продължаваме промяната" в новия 52-и парламент, показват предварителните изчисления на разпределението на мандатите. Часове след края на обработката на изборните протоколи и сметките с преференциалния вот предстои обявяването и на пълния списък с избраните за нови 240 депутати, а според данни на "Дневник" формацията на Асен Василев ще има 16 депутати, а ДБ - 21 депутати.

"ОТ КУХНЯТА" НА БРЮКСЕЛ: БЪЛГАРИЯ Е ТЕЖКО ЗАВИСИМА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ И "СЛЕДВАЩИЯТ ПРИЯТЕЛ НА ПУТИН" ЩЕ ВНИМАВА

Европейският съюз гледа с тревога към България след убедителната изборна победа на "Прогресивна България" и Румен Радев във вота на 19 април, която ще даде на формацията 131 места и пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание. Причината за безпокойството е заявеното желание на бившия президент за възстановяване на диалога с Русия, която вече пета година води агресивна война в Украйна - призив, който се хареса на Кремъл.

КАК РАДЕВ СЪБРА ПОДКРЕПА: ОБЯСНЯВА БОРЯНА ДИМИТРОВА (ВИДЕО)

В последното проучване, което публикувахме, попитахме хората какво предпочитат - една партия да има мнозинство или да има коалиционно управление? 49% казаха, че предпочитат една партия да има мнозинство.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 22 АПРИЛ 2026 Г. (СРЯДА)

На 22 април 2026 г. атмосферното налягане ще е малко по-ниско от средното за месеца. Ще започне да се повишава. Очакваните минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°. Облачността ще е предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.