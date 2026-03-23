НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 23.03.26 - За пръв път военното командване на НАТО посети Украйна

23 март 2026, 0:21 часа
Изминаха 4 години от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Делегация на НАТО на високо равнище, водена от върховния главнокомандващ по трансформацията на съюзническите сили Allied Command Transformation (ACT) адмирал Пиер Вандие, пристигна в Украйна. Това обяви днес бригаден генерал Павло Палиса, заместник-началник на кабинета на президента на Украйна Володимир Зеленски. Представителите на НАТО искат украински части отново да участват в предстоящите учения на Алианса като симулиран противник. В предишните учения украинците демонстрираха пред съюзниците новите подходи за водене на война като украинските военни са показали значителни предимства в тренировъчните сценарии, се казва в съобщението на генерала, публикувано в телеграм канала му.

Елин Димитров Отговорен редактор
