Най-важните новини за деня, 22 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 април 2026 г.

"ЗА ДА НЯМА ПРЕГРУПИРАНЕ": ГЮРОВ КАЗА КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ СЛЕД ОСТАВКАТА НА САРАФОВ (ВИДЕО)

Служебният министър-председател Андрей Гюров в интерню за "Извън ефир" заяви, че отговорността на политиците е да разчетат възможността след оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Според него смяната на Сарафов е закъсняла и е само началото в този процес. Ето защо от служебния кабинет са оставили в наследство правилата, по които трябва да бъдат излъчвани големите в съдебната власт. "Надяваме се този път работата да бъде свършена по правилния начин, за да не е прегрупиране", заяви Гюров.

КАК СВЕТЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В “ЗЕМИТЕ НА ВЕЧНИТЕ ВОЙНИ“: МОХАМЕД ХАЛАФ РАЗКАЗВА ЗА НОВАТА СИ КНИГА (ВИДЕО)

Как светът се превръща в “Земите на вечните войни“. Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф, който представи новата си книга “Земите на вечните войни“. В нея от проблемите в миналото до съвременните глобални конфликти, авторът, който е експерт и познавач на Близкия Изток, проследява причините, последствията и цената, която плащат обикновените хора, живеещи в зоните на конфликти, разпръснати из целия свят – Украйна, Ивицата Газа, Израел, Ливан, Иран и Ирак, както и на много места в Африка.

"ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА" НАПАДНА "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ": ТОВА ЛИЦЕМЕРИЕ Е ПРОСТО НЕТЪРПИМО!

Спорът между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за депутатски мандат в Пловдив прерасна в остра публична конфронтация, след като представители на двете формации влязоха в директен сблъсък в социалните мрежи. Залогът е едно място в парламента, към което има претенции както лидерът на ПП Асен Василев, така и кандидати от "Да, България".

ФАКТОРЪТ "АСЕН ВАСИЛЕВ": БУРЯ ЗАРАДИ НЕГО И ДАЛИ МАНОЛ ПЕЙКОВ И ЧИЛО ПОПОВ ЩЕ СА ДЕПУТАТИ

Напрежение в редиците на коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България". Причината е, че Манол Пейков и Чило Попов може да не влязат в следващото Народно събрание, въпреки преференциите за тях. Мястото на Пейков виси на решението дали Асен Василев ще използва първото си място в Пловдив или това в родния му град Хасково. Всичко това доведе до истинска буря от коментари особено във Facebook и сериозни разсъждения дали листите на ПП-ДБ бяха подредени правилно, както и каква беше кампанията на коалицията, какви послания излъчи и колко силни бяха те.

РАДЕВ, 16-АТА РЕПУБЛИКА НА СССР И ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ: УРОК ПО ИСТОРИЯ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Нов ден - поредна западна медия, която говори за връзките на Румен Радев с Русия и поглежда плахо към бъдещето на единна Европа. Понякога изглежда, че ЕС никога не може да си поеме въздух от източната половина на своите членки. Унгарските избиратели най-накрая изпратиха най-неуморимия критик на блока Виктор Орбан да си събира багажа след 16 години на власт, а ето че българите избраха друг т.нар. популист с репутация на проруски настроен, пише журналистът Крис Бейлис в статия от 21 април за британското издание The Telegraph.

АНТОН СТАНКОВ: ДУМИТЕ НА ДЕМЕРДЖИЕВ МЕ ИЗНЕНАДАХА ПОВЕЧЕ ОТ ОСТАВКАТА НА САРАФОВ (ВИДЕО)

Думите на Иван Демерджиев ме изненадаха повече от оставката на Борислав Сарафов. Това каза в предаването Студио Actualno юристът Антон Станков, който беше министър на правосъдието от 2001 до 2005 г. в правителството на НДСВ. Той коментира казаното от бъдещия депутат от “Прогресивна България“ и бивш служебен вътрешен министър Иван Демерджиев, който написа във Фейсбук, че Сарафов трябва незабавно да подаде оставка. Часове след това и.ф. главен прокурор обяви намерението си да напусне поста. Ето какво каза Антон Станков в отговор на въпрос изненадан ли е от оставката на Сарафов: “По-скоро изненада в мен предизвика предизвикателството, което отправи Иван Демерджиев. Той каза “Сарафов днес трябва да подаде оставка.“

ВЪЛНАТА НА РАДЕВ ОТНЕСЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА ХАМИД ХАМИД, СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ, КРАСЕН КРАЛЕВ И ОЩЕ БИВШИ ОСТРИЕТА (СНИМКИ)

Електоралната вълна на "Прогресивна България" със 131 депутати в новия 52-ри парламент буквално отнесе някои от ключовите лица на партиите от досегашното статукво. Предварителните изчисления показват, че ГЕРБ и ПП-ДБ остават с 39 и 37 депутатски места, ДПС ще има едва 21 мандата, а "Възраждане" ще бъде най-малката парламентарна група с 12 мандата.

ВЛАСТТА СВЪРЗА ПРОДАЖБАТА НА ИМОТИ ОТ КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ" С ВЪЛКА И ПОТЪВАЩИТЕ МИЛИОНИ ОТ ББР (ВИДЕО)

Финансовият министър в служебното правителство на Андрей Гюров - Георги Клисурски - потвърди обявеното по-рано от премиера решение на Министерски съвет, че в държавния бюджет се връщат 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие (ББР), които представляват неусвоен капитал от финансовата институция. Освен това министърът на земеделието и храните Иван Христанов направи връзка между спорните заеми, отпускани от ББР през годините, и продажбата на държавни имоти с отпаднала необходимост, определени от предходната редовна власт - правителството на Росен Желязков.

ВСС ИЗБРА НОВ И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Ваня Стефанова е новият изпълняващ функциите главен прокурор. Това реши днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след като кадровиците получиха нейното съгласие да поеме временното ръководство на държавното обвинение. Ваня Стефанова беше избрана за зам.главен прокурор по предложение на Борислав Сарафов в началото на миналата година.

БОРИСЛАВ САРАФОВ ПОДАДЕ ОСТАВКА!

Изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов подава оставка, съобщиха източници на Actualno.com. Той е внесъл писмо днес в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор. Нашата медия разполага с копие от писмото.

"ДНЕС Е ПОСЛЕДНИЯТ ШАНС": ДЕМЕРДЖИЕВ ПРИТИСНА САРАФОВ ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА

Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка! Това написа в профила си във Facebook бившият министър на правосъдието и на вътрешните работи и бъдещ депутат от "Прогресивна България" Иван Демерджиев. И добавя: "Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно".

ЗАЩО НЯМА КРАЙ НА ВОЙНАТА: ЗЕЛЕНСКИ ОБЯСНИ ЛОГИКАТА НА ПАРОДИЯТА, НАЛАГАНА ОТ ТРЪМП (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Какви гаранции за сигурност се дават на Украйна? Какво ще стане, ако нито един от партньорите ни го няма на линията на контакт (фронтовата линия)? Тогава защо руснаците да не започнат нова офанзива след известно време? Защо не? Не виждам защо не, не виждам причината. Какво ще ги ограничи? Какво? Например, САЩ казват, че (ще ги ограничи) президентът Тръмп. Президентът Тръмп – 2,5 години (толкова остава до края на втория му мандат). След това какво ще стане". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски в интервю за украинското издание "Факти" и показват в каква пародия се превърнаха всички уж усилия да бъде сложен край на войната в Украйна – защото тези усилия просто не почиват на основа, която да е издържана логически.

МВР + СЛУЖЕБЕН КАБИНЕТ = СРИВ НА ДПС В "НЕТРАДИЦИОННИТЕ" ЗА ПАРТИЯТА РАЙОНИ (СНИМКИ)

Движението за права и свободи (ДПС) регистрира най-слабия си резултат от повече от десетилетие, както като брой гласове, така и като дял. Данните от изборите очертават и друга тенденция - партията губи значителна част от подкрепата си в т.нар. „нетрадиционни“ за нея региони, сочат данните в платформата Отворен парламент, част от инициативите на Институт за развитие на публичната среда.

КАБИНЕТЪТ НА РАДЕВ ДА РЕЖЕ ОТ ПАРИТЕ ЗА ПРОКУРОРИ, СЪДИИ И ПОЛИЦАИ: АНАЛИЗ НА ИПИ

Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов посочи, че правителството на досегашния президент, а сега лидер на "Прогресивна България" Румен Радев ще трябва да мисли за орязване на разходите в съдебната система, полицията и прокуратурата. "Това са сектори, за които няма обществено доверие. Голяма част от гражданите искат срещу това, което плащат да получават добра публична услуга, а от съдебната система, полицията и прокуратурата явно това не се случва", коментира той в студиото на bTV.

ТАТЯНА ДОНЧЕВА РАЗБИ "СТАРИТЕ МУЦУНИ" В БСП, АТАКУВАЩИ ЗАРКОВ: АКО БЯХА ТЕ, ЩЯХА ДА СПОРЯТ С РАДЕВ ЗА ПЪРВО МЯСТО

"Смятам, че БСП ще изчисти редиците си като идеология, ценности, хора – ще се заеме с проблеми, които са "замърляни" от годините. Като Милан – и Милан е бил в трета дивизия, после във втора, първа и шампион" (бел. ред. - Милан никога не бил в Серия Ц на италианския футбол т.е. третото му професионално ниво, но в началото на 80-те години на XX век заради корупционен скандал изпада в Серия Б. В този скандал е замесен и Паоло Роси, звезда на Ювентус, и на него му е наложена забрана да се занимава с професионален футбол, но е реабилитиран точно преди Световното първенство по футбол през 1982 година и там става голмайстор на скуадра адзура, включително с хеттрик срещу Бразилия за знаменита победа с 3:2, а италианците стават световни шампиони). Това заяви Татяна Дончева, която беше кандидат за депутат от "БСП – Обединена левица".

УКРАЙНА НАЙ-НАКРАЯ ЗАГУБИ ВЯРА В ТРЪМП

Цяла година след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом Украйна не загуби надежда да го спечели отново на своя страна, поне публично. Междувременно Тръмп не само многократно изразяваше симпатии към руския диктатор Владимир Путин, но и на практика спря американската военна помощ за Киев. Той редовно обиждаше украинските лидери и дори смъмри Володимир Зеленски в Овалния кабинет през февруари 2025 г., пише The Atlantic.