Най-важните новини за деня: 8 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 октомври 2026 г.

СТАНОВИЩЕТО ОТ КСНС Е НЕВАЛИДНО? СПОРЕН ТЕКСТ В ЗАКОНА ПОСТАВЯ ПОД ВЪПРОС РЕШЕНИЕТО НА ЙОТОВА

Становището от проведения вчера Консултативен съвет за национална сигурност може да се окаже невалидно. Основание за това дава тълкувание на спорен текст в закона. На това обърна внимание народният представител от ГЕРБ Христо Гаджев.

СТАНОВИЩЕТО НА КСНС Е НЕВАЛИДНО - ДА ИЛИ НЕ? ГОВОРИ ДОЦ. НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА (ВИДЕО)

Невалидно ли е становището на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента, както твърдят депутати от ГЕРБ, защото на съвета присъства не титуляр, в лицето на финансовия министър, а негов заместник, което е нарушение на Закона за КСНС. На този въпрос в предаването Студио Actualno даде председателят на 51-то Народно събрание, експерт по конституционно право и университетски преподавател доц. Наталия Киселова: “В този смисъл в закона е изброено кои участват, а в правилата има възможност тогава, когато титуляра на правото да участва в консултативен съвет е възпрепятстван, дали във връзка с въпроса, или въпросите, които се обсъждат, може да участва и негов заместник, или представител. Така че въпросът за това кой участва, в правилата е уреден. Още: Становището от КСНС е невалидно? Спорен текст в закона поставя под въпрос решението на Йотова Има възможност, когато се налага да докладва, ние с Вас не сме участвали и не знаем имало ли е необходимост да докладва министърът на финансите и затова е изпратен един от заместник-министрите, така че това е въпрос на технология.

БОРИСОВ С РАЗКРИТИЕ ЗА УДАРЕНИТЕ КОРАБИ. ПРОВЕРЯВА СЕ ДАЛИ СА ПРЕВОЗВАЛИ ВОЙСКА

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска президентът Илияна Йотова да разсекрети частта от стенограмата на вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), в която са изказванията на политиците. По думите му публичните коментари след петчасовото заседание не отразяват реално случилото се вътре.

ИВАЙЛО МИРЧЕВ: СВИДЕТЕЛ Е РАЗПОЗНАЛ РУСКИ ДРОН ПРИ АТАКАТА СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Ние от „Демократична България“ се подготвихме по отношение на този Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) и имахме седем конкретни точки, които предложихме на останалите участници. Проблем се оказаха две точки. Едната е нотата, която ние искахме България да изпрати до Русия, с ясно искане и ангажимент Русия да каже, че оттук нататък няма да има никакви действия и нападания в изключителната икономическа зона на нашата страна. Това обясни депутатът Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия след като два кораба бяха ударени от дронове в Черно море.

МАЙ МОЖЕМ ДА ВИЖДАМЕ ДРОНОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ, МАЙ ЩЕ ПРИВИКАМЕ МИТРОФАНОВА: ШЕФЪТ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА

Националната ни сигурност не е застрашена, рисковете от войната в Украйна стават все по-големи. Това каза председателят на парламентарната комисия по отбрана генерал-майор от запаса Иван Лалов, който е и депутат от "Прогресивна България" - формацията на Румен Радев. "Малко се спекулира със случая с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море – не може да се каже, че това е атака срещу България", добави Лалов.

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА: ЖАЛКО Е, ЧЕ БЪЛГАРИЯ НЕ ОБЯВИ ДЕН НА ТРАУР ЗА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПОТОПЕНИЯ КОРАБ (ВИДЕО)

Жалко е, че държавата България не обяви ден на траур за тези загинали хора. Това каза в предаването Студио Actualno Наталия Димитрова, пиар експерт и журналист. Поводът – ударените от дронове в българската икономическа зона на Черно море търговски кораби, единият от които потъна, а екипажът му най-вероятно е загинал: “В момент, в който на ръба на наша граница са потопени два кораба, екипажът на единия кораб загина, тези хора загинаха, това е истината, аз отказвам да приема, че ще чуваме по медиите изречението: “Спасителните действия ще са прекратени и няма да бъдат продължени. Отказва да приема, че някой казва това изречение официално по българска медиа. Това са човешки животи. И неминуемо, колкото и хората да имат различен дневен ред, предполагам, че въпросите ще отидат натам. Още: Сирия обяви за изчезнали девет свои моряци след потопяването на кораб в българската икономическа зона

ЕНЕРГИЙНИЯТ МИНИСТЪР СТАНА ВОЕНЕН: НЯМА ОПАСНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ, НО ИМА РИСК

Това, което и премиерът потвърди - няма непосредствена опасност за националната сигурност, така че се създават определени рискове. С Румъния и Турция ще се потърси подкрепа от НАТО за изследване на инцидента с ударените кораби в Черно море. Това заяви пред БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова, която се превърна в това интервю в министър на отбраната по неволя. Още: За дроновете и корабите в Черно море: ГЕРБ защо подкрепи? Радев си е русофил - думи на Атанас Атанасов

ЕС ОЧАКВА ПО-СМЪРТОНОСНИ РУСКИ ХИБРИДНИ АТАКИ И ПОДГОТВЯ РЕАКЦИЯ

Столиците на ЕС тихо подготвят планове как блокът да реагира при мащабна хибридна атака, при която загинат няколко европейски граждани. Според петима дипломати и представители на институциите този сценарий изглежда все по-вероятен.

ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА СЕ ЗАКАНИ НА МИТРОФАНОВА: ЩЕ Я ПРИВИКА, АКО ДРОНОВЕТЕ В ЧЕРНО МОРЕ СА РУСКИ

Външният министър ще привика руския посланик у нас Елеонора Митрофанова, ако се докаже, че атаката с дронове срещу търговски кораби в Черно море е руска, предаде БНТ. Националната телевизия цитира външния ни министър пред медиите преди голямата конференция за Коридор 8, като по думите на Велислава Петрова - в случай, че се получат неоспорими доказателства, че атаката е руска, външното ни министерство ще връчи незабавно нота на руския посланик у нас.

ПУТИН ПАК НАТОВАРИ РУСКАТА ВОЕННА СМЕТКА С МИЛИАРДИ, РУСИЯ УНИЩОЖИ УКРАИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАКЕТИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Военните разходи на Русия през 2026 г. могат да достигнат близо 17 трилиона рубли (199 млрд. долара), приблизително с 40% повече от първоначалния план – т.е. увеличение с още 60 млрд. долара. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на два свои източника. Числата са зашеметяващи – те само показват на какво е готов руският диктатор Владимир Путин, за да не бъде свален от престола си. В скорошно интервю за UA News българският журналист Христо Грозев посочи точно това като основната причина за войната в Украйна – страхът на Путин, че след като Украйна тръгва по пътя на демокрацията, това може да се случи в бъдеще в Русия и съответно той да бъде изритан от удобното си топло място на власт.

5 МЛН. ЕВРО ЗА ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ: ВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР ПОСОЧИ ВРЪЗКА С БИЗНЕСА С МАНТИНЕЛИ

Полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски в периода от началото на 2023 г. до юни 2026 г. не са били плащани лично от него. Фактурите за общо 5 083 800 евро са издавани и плащани от българското дружество "Спектрум Еър" ЕАД. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента.

ПРОКУРАТУРАТА ПРОВЕРЯВА МАНТИНЕЛИТЕ НА "ХЕМУС"

Софийската градска прокуратура е възложила на Националната полиция проверка по сигнал на Института за пътна безопасност за монтажа на мантинели на 36-ия километър на автомагистрала "Хемус". Проверката е разпоредена след медийни публикации, в които се съдържат твърдения за несъответствия при поставянето на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението.

РЕСТАВРАЦИЯТА НА ПАМЕТНИКА НА ШИПКА: КАКВО ИЗВОЗВАТ КАМИОНИТЕ, КАКВО СЕ ДОБАВЯ И КАКВО СЕ ПРЕМАХВА?

Цялата истина за ремонта на паметника на Шипка трябва да се каже, за да се спрат спекулациите и напрежението, на което сме свидетели. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев на специална пресконференция, в която се включиха всички експерти, имащи отношение към създаването, реализирането, строежа на паметника и обновяването на експозицията в него. На събитието присъстваха арх. Николай Симеонов, Николай Иванов, проф. Димитър Назърски, инж. Емил Цаков, Янчо Петков, арх. Петър Василев, инж. Виктор Гущеров, инж. Станимира Белоконска, Лъчезар Лалов, директорът на националния парк-музей Шипка-Бузлуджа Чавдар Ангелов, Мая Миланова, проф. Вера Бонева, проф. Петко Петков, проф. Пламен Митев и доц. Пламен Славов.

НАД 1000 ЗАДЪРЖАНИ ОРЪЖИЯ СА СЕ "ИЗПАРИЛИ": СТЪКМИСТИКА НА МИТНИЦИТЕ ИЛИ РЕАЛНА ЛИПСА?

Възможно ли е митническите служители в България да са задържали 9 пъти повече оръжия през последните изминали четири месеца на 2026 г. (от май до септември) в сравнение с цялата 2025 г. Да, ако от обявената от самата Агенция "Митници" статистика мистериозно изчезнат над 1100 огнестрелни оръжия, които - изглежда - не се броят, щом не са конфискувани по време на мандата на правителството на Румен Радев.

ВИКТОР БОЖИНОВ: ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКО КИНО ИМА, НО ОБСЛУЖВАТ ОПРЕДЕЛЕН КРЪГ ОТ ГИЛДИЯТА (ВИДЕО)

Какво е състоянието на българската филмова индустрия и има ли реални резултати и обективни критерии за оценяване, на фона на държавното финансиране, което филмите получават? Режисьорът Виктор Божинов отправи остра критика в социалните мрежи към Националния филмов център, фестивала "Златна роза" и начинът, по който се оценяват успехите на родното ни кино.