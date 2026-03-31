НА ЖИВО: Медиите провалили план на САЩ да завладеят Иран?

31 март 2026, 0:05 часа 383 прочитания 0 коментара
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Планът на САЩ и Израел за сухопътна инвазия в Иран, при която основно острие да са кюрдите, се е провалил, защото е изтекъл в редица медии и това е предизвикало съответно противопоставяне. Според израелската телевизия Канал 12, която е опозиционна, "Мосад" отдавна е разработил план, съгласно който десетки хиляди кюрди от Иракски Кюрдистан атакуват Северозападен Иран по земя, докато Израел и САЩ ги прикриват с въздушна подкрепа. Основната цел - по-широк бунт срещу режима на аятоласите, подобно на случилото се в Сирия.

Елин Димитров Отговорен редактор
война Израел война Иран
