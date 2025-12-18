Войната в Украйна:

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 18.12.25 - ЕС спира постепенно вноса на руски газ, готви се забрана и за петрола

Изминаха 45 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Евродепутатите одобриха постепенното въвеждане на забрана за вноса на природен газ от Русия чрез тръбопроводи и във втечнено състояние, считано от 2026 г. Европейската комисия ще подготви и забрана за внос на руски нефт през 2027 г. Предвиждат се хармонизирани максимални санкции в случай на нарушения. Приетият на 17 декември нов закон ще защити енергийната сигурност на ЕС от злоупотреби от страна на Руската федерация, аргументират се от ЕП.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
