Най-важните новини за деня: 23 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 януари 2026 г.

ОФИЦИАЛНО: РУМЕН РАДЕВ ВЕЧЕ НЕ Е ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

Конституционният съд прекрати мандата на Румен Радев, след като разгледа подадената от него оставка и я прие с единодушно решение. "Пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка", се посочва в решението, което влиза в сила още днес (23 януари).

БЪЛГАРИЯ ИМА НОВ ПРЕЗИДЕНТ: ЙОТОВА ИЗПРАТИ РАДЕВ ОТ "ДОНДУКОВ" 2 (СНИМКИ И ВИДЕО)

Официално България има своя нов държавен глава и за първи път постът ще бъде зает от жена. На тържествена церемония в петък следобед новият президент Илияна Йотова изпрати за последен път от сградата на "Дондуков" 2 подалият оставка от поста Румен Радев. Пред парадния вход на Президентството имаше стотици привърженици на Радев, които го изпратиха с аплодисменти, а на първия ред бяха всички съветници на бившия вече президент и цялата администрация на президентството. Очакванията са по-голямата част от тях да станат именно и лицата на новия партиен проект.

КАКВО ПЕЧЕЛИ И КАКВО ГУБИ РАДЕВ С ОСТАВКАТА СИ: АНАЛИЗ НА КОНСТИТУЦИОНАЛИСТ

Това, което трябва да установи Конституционният съд, е свободната воля на президента Румен Радев, която не е станала факт под заплаха, принуда или здравословен проблем. Публично подадена е оставката и съдът ще вземе решението за прекратяване на пълномощията на държавния глава. Това заяви преподавателят по конституционно право доц. Борислав Цеков пред bTV. С едно решение се прекратяват пълномощията на държавния глава, посочи Цеков.

ГЕРБ, ДПС И ИТН ПАК НЕ УСПЯХА ДА СЪБЕРАТ ДЕПУТАТИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ

За втори пореден ден 51-ото Народно събрание не успя да започне работа заради липса на кворум, а днешното пленарно заседание беше закрито още преди официалното му откриване. След три последователни неуспешни опита за регистрация стана ясно, че управляващото мнозинство не разполага с необходимите 121 гласа, за да придвижи спорните промени в Изборния кодекс.

ГОТВИ ЛИ СЕ АТЕНТАТ СЪС СКЕНЕРИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ: ГОВОРИ БИВШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК

"Силно е да се говори за атентати срещу изборния процес, защото все още текат промени в Изборния кодекс. Всичко това е предложено за подобрение на доверието в изборите. Аз лично не бих могъл да говоря за атентати, но основният въпрос е дали промените в изборното законодателство ще доведат до промени или до по-голям хаос с нова технология, която никой не знае". Това заяви бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Александър Андреев пред bTV.

ИЗВЪН МАНДАТ: ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВСС СИ Е РАЗДАЛ ПО-МАЛКО БОНУСИ, НО УДАРНО Е ВДИГНАЛ ЗАПЛАТИТЕ

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС), който отдавна е с изтекъл мандат, си е раздал с 520 000 лева по-малко бонуси през миналата година спрямо 2024 г., но е увеличил заплатите с 1,29 млн. лв. Така общо заплатите и бонусите за 2025 са около 770 000 лева повече спрямо 2024 г. Данните разкриха от гражданско сдружение „БОЕЦ“, като те са получени от ИВСС по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) – по традиция, в началото на всяка календарна година организацията проверява какви парични награди се раздават в органа.

АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ: АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ Е ЧЕРНА КУТИЯ, НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КАКВО ИМА В НЕЯ (ВИДЕО)

Антикорупционната комисия (КПК) е черна кутия, никой не знае какво има в нея. Това каза в предаването Студио Actualno старшият правен експерт на Антикорупционния фонд адвокат Андрей Янкулов. Той отговори на въпроса трябваше ли да бъде закрита КПК. Според него липсат и одит, и анализ как е работила комисията и дали въобще е работила: “Ние нямаме одит, нямаме анализ. Действията на КПК от година и половина все са свързани с политически опоненти на “Новото начало“ в българската политика, олицетворявано от г-н Пеевски. Но не само неговите политически опоненти в тази така наречена демократична общност. Виждаме, че са свързани и с неговия доскорошен съюзник в ДПС – фракцията на Ахмед Доган. Там тръгнаха много действия от антикорупционната комисия.

"РИТАХА МЕ В КОРЕМА, ЗА ДА НЯМАМ ДЕЦА": МВР НЕ ВИДЯ БОЙ ОТ ПОЛИЦАИ НА ПРОТЕСТА СРЕЩУ БФС, НО ИМА ПРЕПИСКА ЗА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА

През ноември 2023 година, в разгара на протестите срещу Българския футболен съюз (БФС), 19-годишно момиче сигнализира, че полицейски служители са му нанесли побой с ритници в корема, "за да не може да има деца". Над две години по-късно се разбира, че от МВР и прокуратурата не са установили нищо такова и че няма наложени дисциплинарни наказания. Това става ясно от писмен отговор на вътрешния министър в оставка Даниел Митов, даден на 23 януари 2026 г. по повод въпрос на народния представител от ПП-ДБ Божидар Божанов.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ОТКАЗА ДА СЕ ЗАНИМАВА С КАЗУСА С РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЕВРОТО

Конституционният съд (КС) отказа да се произнесе по същество по казуса с референдума за еврото. Искането беше внесено от 51 народни представители, които настояваха решението на парламента да не вземе решение за провеждане на референдум по предложението на Румен Радев да бъде обявено за противоконституционно.

ПП-ДБ АТАКУВАТ УЧАСТИЕТО НИ В СЪВЕТА НА ТРЪМП В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (ВИДЕО)

"Настояваме преди ратификацията от страна на Народното събрание да имаме произнасяне от страна на Конституционния съд за преценка на съответствието на подписания документ с основните положения и изисквания на Конституцията", каза съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Надежда Йорданова във връзка с присъединяванетио на България към Съвета за мир под патронажа на американския президент Доналд Тръмп.

ЗЕЛЕНСКИ РАЗБИ ЕС С КРИТИКИ - НЕГОВА РЕФОРМА ЗА ВОЕННИТЕ ДРОНОВЕ Е ПОКАЗНО КАК СЕ ПРАВИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако Путин реши да нахлуе в Литва или да атакува Полша – кой ще отговори? Toзи въпрос е може би най-ключовият за бъдещето на ЕС и Европа не само като начин на живот, но и като сила на позиции на световната дипломатическа сцена. И въпросът беше поставен от украинския президент Володимир Зеленски, който произнесе знакова реч в рамките на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос. Зеленски всъщност даде и отговор – Еврпа продължава да спи, да действа недостатъчно адекватно и да чака големите проблеми (като Путин) да се решат сами. Зеленски предупреди – когато не подкрепяте хора, които се борят за живот, основан на ценности, тогава това се връща като бумеранг. Украинският президент даде и конкретен пример с Иран: Зеленски с тежки критики към Европа: "Великите сили не правят така" (ВИДЕО)

РУСИЯ ПОТВЪРДИ СЕРИОЗНА СТЪПКА НАПРЕД В ПРЕГОВОРИТЕ ЗА МИР В УКРАЙНА

Русия и САЩ се споразумяха да проведат първите си тристранни преговори с Украйна. Това потвърди и Юрий Ушаков, един от основните съветници на руския диктатор Владимир Путин, предаде руската държавна информационно-пропагандна агенция ТАСС. Ушаков говори в ранните часове на днешния ден, всъщност посред нощ, след като Путин се срещна в Москва след полунощ московско време със Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. По-рано, в Давос, украинският президент Володимир Зеленски също каза, че ще има тристранни преговори в ОАЕ.

РУСИЯ ГОТВИ УСИЛЕНО УКРАИНСКИ ДЕЦА ЗА АРМИЯТА СИ, А МЛАДОТО НАСЕЛЕНИЕ В ОКУПИРАНИТЕ ЗЕМИ - ЗА РУСКИ ГРАЖДАНИ

Руските окупационни власти сигнализираха за намерението си да изпратят десетки хиляди украински деца в летни лагери в окупираната част на Украйна и в Русия през лятото на 2026 г. Инсталираният от Кремъл "лидер" на Донецката народна република (ДНР), както Москва представя украинската Донецка област - Денис Пушилин - заяви на 20 януари, че администрацията му планира да „организира почивка“ за 58 000 деца в летни лагери. Той добави, че през 2025 г. вече са били изпратени 56 000 деца в такива лагери, включително над 24 000 момчета и момичета, които са посещавали летни програми извън окупираната Донецка област.

КИТАЙ ИЛИ ЕВРОПА: КОЙ ЩЕ СЕ СПРАВИ С ТРЪМП?

Европейският съюз трябва да държи картите в конфликта си с Доналд Тръмп, пише Вerliner Zeitung. В продължение на десетилетия Европа служи като модел за света: свобода, пазарна икономика, мир, креативност и иновации – това е, което прави страни като Германия, Италия и скандинавските страни привлекателни и успешни. Под егидата на ЕС обаче силните страни на Европа атрофираха.