Най-важните новини за деня: 24 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 юни 2026 г.

РАДЕВ: РЕАЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДА. НО ЧИСТКИ И МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ - НЕ

"Нашето най-голямо предизвикателство не е огромния дефицит, а заложените в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране. Тя се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите, неудържим дори ръст на разходите."

ТОТАЛНО РАЗЛИЧНИ ЧИСЛА В БЮДЖЕТ 2026: ГЪЛЪБ ДОНЕВ ГОВОРИ ЕДНО, В ПРОЕКТА ПИШЕ ДРУГО (ВИДЕО)

2,9% икономически растеж ще има в България през 2026 година. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев днес, 24 юни. Само че в публикувания вече Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 година и материалите към него пише нещо съвсем различно – 2,6% растеж на БВП в България през 2026 година. Това е вписаната прогноза на страница 23 от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 година.

ЦЕЛИТЕ НА ДЕФИЦИТА И ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЪЛГА: ГЪЛЪБ ДОНЕВ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСИТЕ В ДЪРЖАВАТА (ВИДЕО)

"Целта ни е през 2028 г. бюджетният дефицит да бъде до 3% от БВП. Първата стъпка към финансово вразумяване е с настоящия бюджет чрез редица мерки да постигнем свиване на прогнозния дефицит от 7,4% на 5,7% от БВП за 2026 г.", обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг в Министерството на финансите във връзка с бюджета на държавата.

ЛЮБОМИР ДАЦОВ: С ПРАВИЛНИТЕ СТЪПКИ ДЕФИЦИТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛЕСНО ОВЛАДЯН (ВИДЕО)

С правилните стъпки бюджетният дефицит може да бъде лесно овладян. Това каза в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и заместник-министър на финансите в правителствата “Сакскобургготски“ и “Станишев“. Той подчерта, че по данни на Министерството на финансите няма просрочени плащания: “Към момента, такова задължение, независимо кой какво говори, за плащане няма. Единственият проблем, който стои, е какво ще се случи с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). ПВУ е само тази година. Оттук нататък ти трябва да имаш две чисти години, 2027-а, 2028-а нататък. Хайде да овладеем дефицита без ПВУ, да кажем, че каквото и да се случи, го поемаме тази година. Оттук нататък ти трябва да спреш да правиш дефицит. Още: Радев: Реално намаляване на заплатите в държавната администрация - да. Но чистки и масови уволнения - не

УПРАВЛЯВА ЛИ РАДЕВ НА ПРИНЦИПА “АКО НЕ ВИ ХАРЕСВАТ ЦЕННОСТИТЕ НИ, ИМАМЕ И ДРУГИ”: АНАЛИЗИРА МАРИЯ ПИРГОВА (ВИДЕО)

"Вижда се противоречие между Гълъб Донев и Румен Радев, изнася се от медиите и обществото се възпалява от реакцията на медиите. Донев е казал, че минималната работна заплата се обсъжда на тристранния съвет, а не е казал "замразяваме я". Медиите го изваждат от контекста." Това каза в "Студио Actualno" политологът проф. Мария Пиргова.

ПОБЕДА НА ЙОТОВА ОЩЕ НА ПЪРВИ ТУР И КОНСТИТУЦИОННО МНОЗИНСТВО НА ПБ, ГЕРБ И ДПС? ГОВОРИ СИЛВИЯ ВЕЛИКОВА (ВИДЕО)

"Обезглавяването и премахването на най-кресливите и най-агресивните хора от ДПС, които напомнят времето, в което Делян Пеевски крещеше "Мистър Кеш" на протести срещу Радев, само по себе си е ясен знак, че ДПС иска да е по-ниско от тревата. Те гласуват почти всичко, което предлагат "Прогресивна България" до степен, в която чак нагарча тази подкрепа. ГЕРБ са избрали ролята на "въздържал се" - не са много критични, готови са да подкрепят. Трябва да видят какво се случва в техните редици. Остана само "Възраждане", но техния опозиционен ритуал си е ясен, за тях е на живот и смърт да оцелеят, предвид че електоратът им отиде при Радев. "Прогресивна България" на практика няма опозиция." Това коментира в "Студио Actualno" журналистът от БНР Силвия Великова относно състоянието на опозиционните партии в парламента два месеца след началото на управлението на кабинета "Радев".

ЩЕ ИМА ЛИ ОБЩ КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУ ПП, ДБ И ГЕРБ: ОТГОВОРЪТ ОТ МАРТИН ДИМИТРОВ

"Работим заедно с "Продължаваме промяната" за президентските избори на есен и се надявам, че ще имаме обща кандидатура. Търсим много широка обществена подкрепа. Има нужда на президентските избори да има десен кандидат, защото това е много наложително". Това заяви народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров пред БНТ. Още: Гълъб Донев чертае апокалипсис с дефицита: Мартин Димитров вижда паника във властта

ХАЙДЕ ПОИМЕННО: ВРЕМЕТО СИ ТЕЧЕ, ОЛЕГ НЕВЗОРОВ И БАБА АЛИНО СТОЯТ ЗАСЕГА НА ТРУПЧЕТА

Да пратиш прокурори във Варна означава, че много не се доверяваш на районната прокуратура там. Трябва да се види истински или неистински са актовете за строеж, има ли пране на пари, има ли злоупотреба с данни. Отговорите трябва да ги дадат разследването и прокуратурата. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Атанас Славов по случая със соченото за незаконно строителство в местността "Баба Алино" във Варна, според когото е очевидно, че се търси как да бъде уязвен варненският кмет Благомир Коцев. Не казвам, че е чист – но да се видят доказателствата. Ако има такива, да се сложат на масата, да се стигне до съд и всеки да се защити, уточни Славов, който е конституционалист и беше правосъден министър в правителството, водено от акад. Николай Денков.

ДАНЪК ЗА ВТОРО ЖИЛИЩЕ? БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ИЗМИСЛЯТ КАК ДА НЕ ГО ПЛАЩАТ

Идеята за въвеждане на по-висок данък върху второто, третото и всяко следващо жилище отприщи сериозен дебат сред експерти, инвеститори и представители на имотния сектор. Темата беше поставена от премиера Румен Радев по време на среща с местната власт, където той заяви, че данъчните оценки на имотите са "безвъзвратно остарели" и трябва да се помисли за прогресивно облагане според броя на притежаваните жилища.

"ВЪПРОСЪТ ВЕЧЕ НЕ Е КОГА, А ЩЕ ИМА ЛИ НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА": ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ С ОСТРА КРИТИКА КЪМ ДЪРЖАВАТА

Много журналисти ни питат от вчера, след решението на КЗК за спиране на обществената поръчка за проектирането на националната детска болница, не кога, а ще има ли изобщо такава. На този въпрос обаче може да отговори само и единствено държавата и Министерството на здравеопазването. Това каза д-р Мария Брестничка от Националната мрежа за децата. По думите й, „ако получавахме пари всеки път, когато говорим за детска болница, досега да ги бяхме събрали“.

КОЛКО ФАЛШИВО МАСЛО СМЕ ИЗЯЛИ? МИНИСТЪР АБРОВСКИ: НЕ МОГА ДА КАЖА

Това масло е хванато януари 2025 г. Но трябва да успокоим хората, че това масло е изтеглено от пазара и не би трябвало да се продава, поне така ме увериха. Ако видите това масло по рафтовете, то трябва продуктът да не е с тези съставки, а да е истински. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова телевизия относно фалшивото масло, което се продава у нас под името на популярна марка.

ПРАВОТО НА "СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ" ВЪВ ВЪНШНО: РАЗБИРА ЛИ МИНИСТЪРКАТА НИ ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ПРОТОКОЛ?

"България е свободна страна, в която жените и мъжете могат да изразяват свободно стила си. (...) Като всяка една жена политик мога спокойно да изразявам себе си чрез облеклото си." Ако сте следили вчера - това са думи на външния ни министър д-р Велислава Петрова-Чамова, изречени на 23 юни в сутрешния блок на bTV, когато бе помолена да коментира обществените реакции относно облеклото си по време на срещата с турския й колега Хакан Фидан. Неподходящо подбраната за случая рокля бе широко коментирана у нас веднага след срещата още на 11 юни. Затова вероятно не бихме се връщали отново към този въпрос две седмици по-късно, ако от изявлението на министъра вчера не стана ясно, че тя и до момента не разбира същината на проблема. Още: Външната ни министърка с обяснение за "голото рамо" и за Киевско-Печорската лавра

СЪМНИТЕЛЕН КОРАБ КРАЙ БРЕГОВЕТЕ НИ: КАКВО ЗНАЕМ ЗА МАЗУТНИТЕ ПЕТНА ПО ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ? (САТЕЛИТНА СНИМКА)

"Наблюдаваме възможни замърсявания, а те - уви - не са едно и две. Например предполагаемо петно между България и Турция от 15 юни. Там е преминал кораб, плаващ под флага на Доминиканската република. Към момента обаче нямаме доказателства този кораб да е свързан с мазутните/нефтените замърсявания по Южното Черноморие, за които масово сигнализираха граждани". Това заяви пред Actualno.com Христо Панчев от "Грийнпийс"-България, посочвайки, че от екоорганизацията са използвали сателитни данни с отворен код и са ги прехвърлили на експерти в чужбина за по-дълбок анализ.

МИЦКОСКИ НА СКИ В ПАМПОРОВО: ЗАСТРАШЕНО СЕМЕЙСТВО ИЛИ ЛИЦЕМЕРНО ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕ

Медиите в Северна Македония усилено разпространяват притеснението на премиера на страната Христиан Мицкоски във връзка с публикуваната в медиите дипломатическа нота относно посещението на част от семейството му при роднини в България през януари 2026 г. Безспорно това е неприятен инцидент. Дипломатическата кореспонденция, въпреки че не попада в списъка с информация представляваща държавна тайна и не е обект на защита по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, не бива да става публично достояние.

И ПУТИН ДЕ ФАКТО ПРИЗНА РАСТЯЩАТА СИЛА НА УКРАЙНА. КРЕМЪЛ СЕ ГОТВИ ДА ПРИБЕРЕ СПЕСТЯВАНИЯТА НА РУСНАЦИТЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Русия, в същото време, както е казвала много пъти, е готова за мирни преговори с Украйна. Готова е на база договореностите, които бяха постигнати в Истанбул. Нека напомня, че те бяха инициирани (разговорите, а не договореностите, както внушава Владимир Путин) от украинската делегация. Така че всичко ги устройваше. Не виждам причина да се отклоняваме от тези договорености. На база договореностите от Истанбул, на база обсъденото в Анкъридж и на база, най-важното, на реалността на терен". Това заяви руският диктатор Владимир Путин и ясно показа, че явно още не е готов да води истински преговори за мир, след като продължава да пее познатата манипулативна и лъжлива песен за Истанбул от 2022 година – уж договореностите от тогава бяха за пълна капитулация на Украйна и никой от украинското управление не се е съгласявал с тях: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

ПАНИКА В КРЕМЪЛ: СМЕЕ ЛИ ПУТИН ДА ПРОВЕДЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ?

Служители по сигурността искат да убедят руския диктатор Владимир Путин да отложи изборите за Държавната дума. Решението се лобира от ФСБ и началника на руската национална гвардия Виктор Золотов, приятел и бивш бодигард на Путин. Двама източници, близки до руската президентска администрация, съобщиха за това за изданието „Медуза“. Според един от тях „разговорите за отлагане, а всъщност и за отмяна в близко бъдеще“ са започнали още през пролетта на 2026 г. Имало е няколко причини за това:

ИСТОРИЧЕСКИ ВОТ: СЕНАТЪТ НА САЩ ГЛАСУВА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА С ИРАН

Сенатът на САЩ, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроект за прекратяване на военните действия на САЩ срещу Иран, въпреки че не стана ясно веднага как това ще се отрази на конфликта, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп води преговори за мирно споразумение с Ислямската република. Сенатът гласува с 50 срещу 48 гласа да приеме съвместната резолюция, която вече беше приета от Камарата на представителите в началото на този месец.

ВОЙНАТА В ИРАН ПРОМЕНИ ПЕЙЗАЖА НА ВЛАСТТА

Геополитическата катастрофа, организирана от президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, не само отслаби доминиращите позиции, които двете страни заемаха само преди 3,5 месеца, пише Foreign Policy. Непровокираната и неуспешна война срещу Иран предизвика значителни промени в световния баланс на силите. Войната ще отслаби значително и САЩ и Израел през следващите месеци и години.

ОГРОМНА ПОБЕДА: БЪЛГАРИЯ ОТМЪСТИ НА СВЕТОВНИЯ ШАМПИОН ИТАЛИЯ СЛЕД СТРАХОТЕН ОБРАТ

В първия си мач от втората седмица от волейболната Лига на нациите 2026 отборът на България се изправи срещу този на световния шампион Италия. "Лъвовете" загубиха именно от "адзурите" на световния финал във Филипините през 2025 г., като това беше първата среща между двата тима след онзи мач. Италия поведе със спечелен първи гейм, но България веднага отвърна на удара. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини изравниха, а след това обърнаха резултата до 2:1 в своя полза. Италианците успяха да се върнат в мача, а в решаващия гейм "лъвовете"надделяха с 15:9.