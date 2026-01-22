НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 22.01.26 - Ситуацията с електричеството в Киев е критична

Изминаха 46 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Двама електротехници са починали от изтощение в украинската столица, където заради масираните руски атаки милионите жители на града стоят без ток. Аварийните екипи работят под необичайно висок стрес денонощно. Не достигат хора в ремонтните бригади, така че служителите работят по 2-3 дни без почивка - "на практика те буквално падат прави", съобщи украинският депутат Олексий Кучеренко в профила си във Фейсбук. "През последните дни двама души от екипите просто починаха от брутално претоварване. Много от тях са диагностицирани с измръзване и психофизическо изтощение", информира той.

В същото време кметът на Киев Виталий Кличко предупреди, че Путин иска да предизвика хуманитарна катастрофа в столицата насред януарските ниски температури. Той посъветва жителите на града, ако имат възможност, да го напуснат за известно време, но не всички имат роднини в други градове, при които да отидат, нито имат финансова възможност да го направят. Според Кличко, от началото на януари тази година около 600 000 души вече са напуснали Киев, населението на който наброява над 3 милиона души. Това той заяви в интервю за The Times.