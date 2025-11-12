НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 12.11.25 - ФСБ съзря опит за отвличане на МиГ-31 и провокиране на война с НАТО

Изминаха 44 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Руската служба за сигурност ФСБ обяви, че е осуетила украинска операция с британско участие, в която е трябвало да бъде отвлечен руски изтребител МиГ-31, на борда на който е имало свръхзвукова ракета "Кинжал". ФСБ твърди, че украинското военно разузнаване е искало да използва изтребителя, за да провокира атака срещу авиобаза на НАТО в Констанца, Румъния, където е можело самолетът да бъде свален от противовъздушна отбрана.

Версията на руската служба как е щяло да се случи всичко: На руски военни пилоти били предложени 3 млн. долара, за да отвлекат изтребителя и да го доставят в Украйна. В публикувани от ФСБ видеокадри един от пилотите казва, че получил обещание да му бъде направен превод в личната сметка. ФСБ твърди, че украинското разузнаване е било подпомогнато от "британски куратори". ФСБ твърди още, че освен пари, на руския пилот е било предложено гражданство на западна държава за отвличането на МиГ-31.