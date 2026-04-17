НА ЖИВО: САЩ де факто разшириха блокадата на Ормузкия проток

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

"В допълнение към тази блокада, Съвместните сили, чрез операции и дейности в други зони на отговорност – като зоната на отговорност в Тихия океан под командването на адмирал Папаро – ще преследват активно всеки кораб под ирански флаг или всеки кораб, който се опитва да предостави материална помощ на Иран. Това включва кораби на сенчестия флот, превозващи ирански петрол". Думите са на генерал Дан Кейн, главнокомандващ обединения щаб на американската армия (сухопътни сили, военноморски сили и военновъздушни сили)