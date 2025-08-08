НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 08.08.25 - Ще има ли среща Тръмп - Путин?

Изминаха 41 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, а най-предните руски части са на около 4-5 километра от този ключов град. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В Курска област текат жестоки битки и засега руската армия не може да отблъсне изцяло нахлулите на 6 август, 2024 година украински части, но вече има позиции в област Суми и се очаква там, от границата, да се оформи нов неизгоден за Украйна фронт.

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с Владимир Путин само ако руският лидер се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски. Това разкритие прави вестник „Вашингтон пост“. „Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да се проведе срещата“, каза служител на Белия дом пред изданието. „Не е определено място за това“, уточни той. По-рано през деня Москва заяви, че Русия и САЩ са се споразумели „по принцип“ да проведат лична среща между Путин и Тръмп. „Постигнато беше принципно споразумение за провеждане на двустранна среща на върха през следващите дни, тоест среща между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп“, каза помощникът на Путин Юрий Ушаков, твърдейки, че споразумението е направено „по предложение на американската страна“.