НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 17.02.26 - Русия подготвя масиран удар, предупреди Зеленски

Изминаха 47 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разполага с разузнавателна информация, че Русия подготвя пореден масиран удар. Затова той даде указания на командващия украинските военновъздушни сили Анатолий Кривоножко, министъра на отбраната Михайло Федоров и директора на „Укрэнерго“ Виталий Зайченко да предприемат допълнителни защитни мерки през деня. Зеленски отбеляза, че през нощта на 16 февруари руските сили отново са изстреляли ракети срещу цели от енергийната инфраструктура на Украйна.