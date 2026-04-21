НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 21.04.26 - Как в Киев и Москва коментират изборната победа на Радев?

Изминаха 49 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Евроскептик, който е против Украйна и ще е удобен за Русия - така украинските медии масово коментират изборната победа на коалиция "Прогресивна България", водена от Румен Радев. Доскорошният президент, който "поддържа близки отношения с Кремъл", се очертава като победител в предсрочния парламентарен вот в страната, проведен на 19 април, пише Kyiv Independent в своя статия за изборите у нас, след които бившият държавен глава и формацията му печелят пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание. „Това, от което Европа се нуждае в момента, е критично мислене, прагматични действия и добри резултати, особено за изграждането на нова архитектура на сигурността. Това ще бъде основният принос на България към нейната европейска мисия", припомня медията думите на Радев в речта му след победата снощи.

И докато медиите в Украйна чертаят мрачни сценарии след изборната победа на Румен Радев и "Прогресивна България", руската пропаганда също е активна в отразяването на резултатите от вота, но без да залага на кой знае какви анализи. Контролираната от държавата информационна агенция ТАСС обръща внимание на следните думи на вероятния бъдещ премиер: "Избирателната активност на изборите беше висока (...), но недоверието към българската политика все още е голямо; ние направихме само първата крачка към възстановяването му. „Прогресивна България“ печели убедително. Това е победа на надеждата над недоверието. Победа на свободата над страха. Победа на морала, тъй като гражданите се отърваха от арогантността на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите“.