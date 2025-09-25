Войната в Украйна:
НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 25.09.25 - Изненада ли Тръмп с промяната в позицията си за войната?

25 септември 2025
Изминаха 43 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Украинският президент Володимир Зеленски призна, че е бил донякъде изненадан от публикацията на американския си колега Доналд Тръмп, който, припомняме, написа в социалната си мрежа Truth Social, че Украйна може да си върне всичките окупирани територии. Но нарече това много положителен сигнал. В интервюто му за Fox News на въпроса на водещия дали е бил учуден от този обрат на събитията, Зеленски каза: "Малко. Да. Искам да кажа, че съм уверен в моя народ, в моята армия и в силата на подкрепата на Съединените щати, но американският президент беше по-позитивен по този въпрос и показа, че иска да подкрепя Украйна до самия край. Затова сега разбираме, че сме готови да прекратим тази война възможно най-бързо. Той иска, аз искам, нашият народ иска, но той (Тръмп – бел.ред.) осъзна, че Путин не иска, и той (Тръмп – бел.ред.) вижда, че той (Путин – бел.ред.) не печели, макар да казва на всички, че печели."

