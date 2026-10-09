НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 09.10.26 - Путин праща генерал Армагедон срещу Киев

Изминаха 55 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Владимир Путин е наредил на генерал Сергей Суровикин, по-известен като генерал Армагедон за това, че срина през есента и зимата на 2016 г. сирийския град Алепо до основи, да направи същото с Киев. Причината - войната е в застой, украинските сили си връщат територии в Лиманското направление, руската армия е в тежко положение, а същевременно Путин не може да си позволи да обяви официално нова мобилизация, въпреки че изпитва затруднения с набирането на военни по договор. В тези условия Путин се нуждае от радикална промяна във военния баланс - тъй като не може да победи украинската армия, на него му остава да се опита да пречупи украинския народ тази зима. Превръщайки живота на цивилните в ад, Путин се надява да ги накара в крайна сметка да поискат от правителството на Зеленски да прекрати войната. Това пише The Telegraph в свой материал.