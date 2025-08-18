НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 18.08.25 - Пробив за гаранциите за Украйна?

Изминаха 41 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Европейският съюз подкрепи "гаранции за сигурност, подобни на член 5" на НАТО за Украйна, обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Член 5 гласи, че нападение срещу държава членка води до помощ за нея на място от останалите членове на Алианса. В случая гаранциите ще дойдат от Европа и САЩ, но самата НАТО няма да участва, обяснява неназован европейски служител пред CNN. Той твърди, че евролидерите и Тръмп са обсъдили подобна инициатива, но засега детайлите остават неясни. Американският пратеник за Близкия изток, който стана и пратеник за Русия и Украйна - Стив Уиткоф - обяви пробив в преговорите, като нарече договорените гаранции за сигурността на Украйна "революционни". Той заяви, че е постигнат напредък по отношение на защитата, подобна на тази, предвидена в член 5 от Договора за НАТО, както и по отношение на ангажиментите на Русия да впише в закон обещанието си да не напада Украйна или други европейски страни.