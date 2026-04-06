НА ЖИВО: Изтича ултиматумът на Тръмп към Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Американският президент Доналд Тръмп публикува на 7 април донякъде загадъчен пост в социалната мрежа Truth Social, в който очевидно налива масло в огъня във връзка с ултиматума си към Иран да отвори Ормузкия проток - жизненоважния морски маршрут, през който минава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ. Той вече заяви, че днешният ден е окончателният краен срок за сключване на споразумение. Днес той написа, че „тази вечер ще разберем“ какво ще се случи в Иран, и нарече това „един от най-важните моменти“ в световната история.